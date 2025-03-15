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В Ярославле закроют один из роддомов

В Минздраве назвали причину

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19 комментариев
В Ярославле закроют акушерское отделение больницы Семашко | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ Ярославле закроют акушерское отделение больницы Семашко | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В Ярославле закроют акушерское отделение больницы Семашко

Источник:

В Ярославле собираются закрыть акушерское отделение больницы имени Семашко на улице Гагарина. На это пожаловалась жительница города на странице губернатора в соцсетях.

«Почему закрывают родильный дом? Он зарекомендовал себя персоналом с высокой квалификацией, прекрасными отзывами и слаженной работой. Все, кто рожал, уверены, что решение принято преждевременно и все будут сожалеть», — написала женщина.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области информацию подтвердили. И объяснили решение сокращением рождаемости.

«За последние пять лет количество родов в Ярославской области снизилось на 23%. При этом количество развернутых акушерских коек не менялось. Работает 208 коек для беременных и рожениц. Отделения не загружены, койки работают ниже нормативного уровня. В больнице им. Семашко развернута 21 койка для беременных и рожениц. В настоящее время количество родов не превышает 400 в год при необходимой мощности до 1500 родов в год», — прокомментировали власти.

В Минздраве отметили, что в Ярославле продолжат работать еще три акушерских стационара — в Областном перинатальном центре, в клинических больницах № 2 и № 9. Их мощностей, по мнению чиновников, хватит для оказания медицинской помощи беременным и роженицам. Например, стационары больниц № 2 и № 9 рассчитаны на прием родов у пяти тысяч беременных, но по факту принимают сейчас только около трех тысяч.

«Реорганизация коечного фонда в Ярославле рекомендована Курирующим ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика Кулакова. Снижение количества родов в больнице имени Семашко имеет серьезный риск для беременных, так как роды происходят здесь даже не каждый день, что это ведет к снижению уровня квалификации медицинского персонала. Учитывая территориальную близость большого современного родильного дома в транспортной доступности 15-20 минут перемаршрутизация пациенток в больницы № 2 и № 9 не отразится негативно на процессе оказания медицинской помощи. Доступность медпомощи по профилю „акушерство-гинекология“ для жительниц Ярославля сохранится в полном объеме», — прокомментировала главный акушер-гинеколог Ярославской области Татьяна Сорокина.

Согласны, что настало время сокращать роддома в Ярославле?

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Комментарии
19
280344857
14 минут
Плоховато живем, потому что на одного рабочего, приходится десятки смотрящих, разрешающих, начальствующих, и их замов, помов и замзамов. И заметьте, вакансии рабочего всегда не заняты, а вакансии смотрящих, разрешающих-ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ. Пока не будет проведена "оптимизация" "вертикали власти" и не сократят количество чинарей-паразитов, а, частенько, и вредителей-саботажников-симулянтов-ворюг, хотя бы раз в 10 - 20, ничего не изменится к лучшему! Бюджет уже не в силах их содержать! А их всё больше и больше и никто ни за что не отвечает... Они оккупировали Россию хуже татаро-монголов и уверенно ведут страну в пропасть, что и нужно Штатам и их союзникам! И строгая персональная ответственность за всё, что тот или иной чинарь сделал или не сделал, вплоть до пожизненного лишения свободы!!!
Гость
52 минуты
Ну что тут добавить, «ума нет считай калека!». Это же надо такое обосновать. 100% уроды продвигают «частный сектор». Ломанутся сейчас в частные кабинеты, консультации, узи, аренда родильной бригады - как услуга. С такой прогресси, те кто с деньгами потопают к частнику, остальные на сеновале, как при царе, рожать будут 😬😬😬🤯
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