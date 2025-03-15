В Ярославле закроют один из роддомов

В Ярославле закроют акушерское отделение больницы Семашко Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Ярославле собираются закрыть акушерское отделение больницы имени Семашко на улице Гагарина. На это пожаловалась жительница города на странице губернатора в соцсетях.

«Почему закрывают родильный дом? Он зарекомендовал себя персоналом с высокой квалификацией, прекрасными отзывами и слаженной работой. Все, кто рожал, уверены, что решение принято преждевременно и все будут сожалеть», — написала женщина.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области информацию подтвердили. И объяснили решение сокращением рождаемости.

«За последние пять лет количество родов в Ярославской области снизилось на 23%. При этом количество развернутых акушерских коек не менялось. Работает 208 коек для беременных и рожениц. Отделения не загружены, койки работают ниже нормативного уровня. В больнице им. Семашко развернута 21 койка для беременных и рожениц. В настоящее время количество родов не превышает 400 в год при необходимой мощности до 1500 родов в год», — прокомментировали власти.

В Минздраве отметили, что в Ярославле продолжат работать еще три акушерских стационара — в Областном перинатальном центре, в клинических больницах № 2 и № 9. Их мощностей, по мнению чиновников, хватит для оказания медицинской помощи беременным и роженицам. Например, стационары больниц № 2 и № 9 рассчитаны на прием родов у пяти тысяч беременных, но по факту принимают сейчас только около трех тысяч.

«Реорганизация коечного фонда в Ярославле рекомендована Курирующим ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика Кулакова. Снижение количества родов в больнице имени Семашко имеет серьезный риск для беременных, так как роды происходят здесь даже не каждый день, что это ведет к снижению уровня квалификации медицинского персонала. Учитывая территориальную близость большого современного родильного дома в транспортной доступности 15-20 минут перемаршрутизация пациенток в больницы № 2 и № 9 не отразится негативно на процессе оказания медицинской помощи. Доступность медпомощи по профилю „акушерство-гинекология“ для жительниц Ярославля сохранится в полном объеме», — прокомментировала главный акушер-гинеколог Ярославской области Татьяна Сорокина.