«Вы же сделали, что цена такая безумная». Падение авторынка в России оставит без работы 150 тысяч человек

Автомобили почти сравнялись по цене с квартирами, и не только самые дорогие Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как минимум треть автомобильных салонов в России закончит год с убытками из-за падения продаж, а бюджет страны лишится 1 трлн рублей. Мрачные перспективы, которые ждут автомобильный рынок, обозначил президент Российской ассоциации автодилеров РФ Алексей Подщеколдин в обращении к президенту, правительству и Минпромторгу, которое РОАД направила накануне.

— По результатам февраля рынок автомобилей рухнул сразу на 25%, грузовых — на 41%. Если так дело пойдет, то мы недосчитаемся как минимум 25% продаж в среднем по рынку, — прояснил ситуацию в отрасли Подщеколдин.

Как отмечает президент РОАД, сегодня в автомобильной отрасли заняты более 500 тысяч человек, и, если падение рынка не остановить, более 150 тысяч из них потеряют работу. И это не только продавцы машин, но и заводы, которые производят эти самые автомобили и автозапчасти. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Заработал тот, кто адаптировал бизнес-модель

В стоимости автомобиля маржа дилера составляет всего 5%, подчеркнул Подщеколдин. В отношении ввозимых в Россию иномарок не менее половины цены — доля утильсбора, еще 15% приходится на таможенную пошлину и 20% — на долю НДС. Даже если опустить за скобки акциз и таможенный сбор (в структуре ценообразования они не столь весомы, как остальные сборы), на российский прилавок любая иномарка становится с ценником более чем вдвое выше, чем у себя на родине. Уже давно мало кто удивляется, что автомобили почти сравнялись по цене с квартирами. (Заложен утильсбор и в стоимость автомобиля, произведенного на территории РФ. Но, в отличие от иномарки, обязанность уплачивать его ложится на плечи не покупателя, а производителя. Компенсирует он сбор с помощью различных программ государственной поддержки, в некоторых случаях даже полностью.)

И даже свои 5% в конце прошлого года и в январе–феврале автодилеры выцарапывали со скрипом. Более того, чтобы хоть как-то поддержать стремительно падающие продажи, были вынуждены корректировать и резать ценники на машины, в некоторых случаях — сразу по полмиллиона.

Шанс хоть как-то сводить концы с концами и даже заработать был у тех, кто, кроме продаж новых машин, сделал ставку на автомобили с пробегом и допуслуги в виде сервиса и продаж запчастей.

— Ситуация в авторетейле сегодня действительно непростая. Экономические и геополитические факторы не способствуют развитию нашего рынка в привычном формате. Продажа автомобилей теперь не является основным фактором устойчивости бизнеса. И те автодилеры, которые всё еще базируют свой корпбизнес на купле-продаже машин, действительно испытывают очень серьезные сложности, — ответили «Фонтанке» в пресс-службе ГК «Рольф».

Там отметили, что заблаговременно подготовились к изменению рыночной ситуации, адаптировали бизнес-модель и перешли к формату экосистемы. Сервисная составляющая приносит компании более 60% доходности. В текущем году «Рольф» намерен сфокусироваться на собственном производстве запасных частей.

«Штат сократился практически у всех»

«Подщеколдин полностью прав», — подтвердили опрошенные «Фонтанкой» автодилеры.

— В конце прошлого и начале этого года прогнозировался спад продаж, и экономика у дилеров не сходилась. Пришлось оптимизировать штат сотрудников. Этот процесс происходил в декабре и январе. Штат сократился практически у всех, это касается Петербурга, Москвы и других регионов страны. Очевидно, что при том количестве сотрудников, которое было в прошлом году, в этом они ушли бы в большой минус, — поделился с «Фонтанкой» эксперт авторынка.

Подсчитывать убытки российские продавцы машин стали уже по результатам прошлого года. О падении продаж и снижении чистой прибыли на 43% рассказали в группе компаний «Рольф», 1,9 миллиарда выручки недобрали в «Автополе», на 31% просел оборот у «Ключ-Авто». Еще один крупный автодилер в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что «по некоторым показателям динамика негативная», но попросил это не подчеркивать. В компании отметили, что закончили финансовый год с чистым убытком, но раскрывать сумму потерь не стали.

–– Ситуация коснулась всех дилеров. Рынок валится с четвертого квартала прошлого года, падение продолжилось и в феврале, и в марте. Доходы падают пропорционально падению продаж. Есть переменные расходы, пропорциональные продажам, они являются частью себестоимости проданного товара. А есть постоянные, с которыми бороться гораздо тяжелее, — поделился член совета директоров ГК «Автополе» Сергей Вайнер.

Как объяснил Сергей Вайнер, в «Автополе» были вынуждены не менее чем на 30% сократить все расходы на одну продажу, куда входят и фонд оплаты труда, и маркетинг, и много чего еще.

— Очень много внимания сейчас уделяем эффективности на всех уровнях. Сокращали и штат, в первую очередь административные позиции как непродуктивный персонал, — отметил он.

В ГК «Рольф» рассказали, что проводят гибкую кадровую политику, и в тех видах бизнеса, где снижается спрос, понимают нецелесообразность избыточного количества персонала, поэтому переводят сотрудников в растущие или новые бизнес-сегменты.

— В 2022 году, когда мы столкнулись с резким падением спроса на новые автомобили, компания усилила направление продаж автомобилей с пробегом за счет перераспределения трудового ресурса. Тот же процесс проходил в 2024 году и, вероятно, будет продолжен в текущем. Сотрудники подразделений, которые работали в продажах авто, перераспределяются на продажи услуг сервиса, запасных частей и новых продуктов, — поделились в компании.

Планов по снижению штатной численности в данный момент пока нет, но при формировании кадровой политики в течение года «Рольф» будет руководствоваться рыночной ситуацией.

До автомобильных заводов, говорят их представители, панические настроения и оптимизация штата пока не докатились.

— Мы как автопроизводитель штат не сокращали, не было речи о таком, — рассказали «Фонтанке» на «Автозаводе Санкт-Петербург».

Удалось пока воздержаться от увольнений и АВТОВАЗу.

Что просят автодилеры

Изначально повышение ключевой ставки задумывалось как охлаждение рынка, однако в конечном итоге привело к его полной заморозке, отмечают автоэксперты. Сейчас авторынок, по словам Сергея Вайнера, идет по самому пессимистичному сценарию: по итогам марта он провалится на 45–50% к прошлому периоду, в лучшем случае к концу года продажи доползут до 80 тыс. машин.

А между тем автомобильная отрасль наряду с другими индустриями в любой развитой стране является бюджетообразующей, в том числе и в России. Как подсчитали в РОАД, стране она приносит в год порядка 20 триллионов рублей, а это 1% ВВП. Как минимум 1 трлн рублей налогов может не поступить в российский бюджет, отмечает Подщеколдин.

— Мы не просили: «Дайте нам, бедным жалким дилерам, пожалуйста, какую-то ставку, мы хотим выжить». Мы прежде всего обратили внимание правительства на то, что вы, ребята, не получите прежде всего доходы в бюджет, откуда деньги получает в том числе и ВПК, — подчеркнул Алексей Подщеколдин в эфире «Москва FM».

Речь в обращении идет не о субсидировании, подчеркнул он, а о поддержке продавцов и потребителей: