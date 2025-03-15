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«Везде, где Маша, есть секс»: Чумаков распоясался на шоу «Один в один!»

Артист был очарован номером Марии Зайцевой

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Мария Зайцева в образе Селин Дион до слез тронула членов жюри, но наиболее словоохотливым оказался Алексей Чумаков | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»Мария Зайцева в образе Селин Дион до слез тронула членов жюри, но наиболее словоохотливым оказался Алексей Чумаков | Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Мария Зайцева в образе Селин Дион до слез тронула членов жюри, но наиболее словоохотливым оказался Алексей Чумаков

Источник:

Новый выпуск шоу «Один в один!» (16+) посвятили кинематографу. Большинство участников перевоплощались в известных актеров преимущественно советского кино, а замыкала плеяду оживших героев недавнего прошлого Мария Зайцева в образе Селин Дион. И не все члены жюри смогли сдержать себя в руках после ее номера. Особенно Алексей Чумаков, у которого язык традиционно бежит впереди головы.

Смотря новый выпуск шоу «Один в один!», зрители могли буквально переместиться в эпоху любимых советских фильмов. Родион Газманов стал Юрием Никулиным, Арсений Бородин — Михаилом Боярским, Надежда Ангарская — Светланой Светличной. Только трем участникам достались роли зарубежных артистов. Так, Вячеслав Макаров перевоплотился в Юэна МакГрегора, Жан Милимеров — в Митхуна Чакраборти, а Мария Зайцева — в Селин Дион. И этот образ попал прямо в сердце жюри.

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— Все говорят: «Нет слов». Ну если нет слов, значит, их нет… Где кончаются слова, там начинается искусство. Большое спасибо, Маша! — отметил Юрий Стоянов, который обычно критикует артистов.

— Маша, это была действительно феноменальная победа. Песня My heart will go on очень сложная в исполнении, она идет всё выше и выше. Селин Дион — великая певица. Для меня она эталон чувственности, проникновенности и узнаваемости, что очень важно для певца, — похвалила Зайцеву Марина Мещерякова.

— Везде, где Маша, есть секс, — внес свою лепту Алексей Чумаков. — Я смотрел на нее как зачарованный. При этом она была правильна, статична. В какой-то момент ты начала что-то прокачивать, потом поняла, что не надо, и перестала. Ты очень круто повторила тембр Дион. Иногда нотки были прямо Селин. Во мне гордость за тебя, за твои тихие ноты. Это настолько филигранно спето, настолько искусно сделано — для меня артист в этом. Я тебя знаю 20 с лишним лет. И сегодня открыл тебя как роскошнейшую «тихую» певицу. Это уникально. Считаю, что это один из крепчайших вокальных номеров вообще всего сезона — я бы даже сказал так.

А вот зрители не поняли, с какого перепугу среди актерских образов затесалась певица.

— Все вроде показывают актеров, а Зайцевой дали Селин Дион. К чему? — удивляется Евгения Исайкина. — Это же песня из кинофильма, а не актерская игра, да еще и завершающий номер.

— Вот это и удивляет, получается, ей надо просто похоже спеть, ничего обыгрывать не надо, — добавляет Галина Воробьева.

— А что, ей надо было в бассейне на двери поплавать с а-ля ДиКаприо? — подкалывает Светлана Смирнова.

— А при чем здесь дверь? Этот выпуск был посвящен актерам. Все пародировали именно актеров. Ей дали просто знаменитую песню певицы (не актрисы). Перед ней задача была просто спеть, а другие еще и обыгрывали свои номера, — отвечает Евгения.

Из тех, кто обыгрывал свои номера, а не просто пел, зрители выделили Юлию Савичеву, которая на этот раз превратилась в Ирину Муравьеву.

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Телезрители также обратили внимание, что в присутствии Ларисы Долиной за жюрейским столом все остальные оказались более благосклонны к Савичевой, чем раньше.

— Присутствие Долиной в корне изменило поведение некоторых членов жюри. И сразу и Савичева им наконец приглянулась. Театр абсурда, — отмечает Вика Гурская. — Очередное подтверждение предвзятого отношения к Юле. Двойные стандарты налицо.

— Чумаков при Долиной не посмел нелестно отозваться о номере Савичевой, — согласна с ней Анна Лось.

— Видимо, присутствие Долиной сдерживало некоторых членов жюри, — также заметила телезрительница, предпочитающая, чтобы ее называли Анжела Леонидовна. — Места распределены объективно. Макаров — высший пилотаж по совокупности. От Зайцевой не ожидала такого хорошего пения в колоратуре, и внешне очень похожа. Достойно оценили Юлю, она пела просто на разрыв! Остальные — кто на 50 процентов, кто никак. О плохом не будем.

Зато Лариса Долина как следует проехалась по Арсению Бородину, ставшему в этом выпуске Д'Артаньяном.

ПО ТЕМЕ
Один в один! Шоу Телевидение Алексей Чумаков Мария Зайцева Телепрограмма Отзывы Критика Юлия Савичева Родион Газманов
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