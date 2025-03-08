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Развлечения Выигрываем миллион? эксперимент Выигрываем миллион: мы продолжили скупать лотерейные билеты — сколько денег уже получили

Выигрываем миллион: мы продолжили скупать лотерейные билеты — сколько денег уже получили

Редакция 76.RU поставила эксперимент

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9 комментариев
Возможно ли выиграть миллион в лотерею? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозможно ли выиграть миллион в лотерею? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возможно ли выиграть миллион в лотерею?

Источник:

Редакция 76.RU продолжила лотерейный эксперимент. Каждую неделю мы покупаем два билета, чтобы проверить, удастся ли выиграть миллион рублей. Или, хотя бы, несколько тысяч и не уйти в минус.

В этот раз купили «Мечталлион» от «Национальной лотереи» и «Золотую подкову» от «Столото». Оба билета в сумме обошлись нам в 200 рублей. Брали в одном из местных супермаркетов во Фрунзенском районе и на фирменном островке в торговом центре.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

От «Мечталлиона» оповещение пришло сразу, в день розыгрыша. В СМС говорилось, что мы получили 100 рублей. А вот билет от «Столото» пришлось проверять самим. После недолгого ожидания выяснилось, что он оказался пустым. Итог: минус 100 рублей.

За первые три недели эксперимента: выиграно 100 рублей, потрачено 750.

Один из подобных экспериментов ярославской журналистки завершился весьма удачно. Ей удалось получить свой приз.

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Лотерея Билеты Выигрыш Эксперимент
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Комментарии
9
Гость
1 час
Покупайте безвыигрышные билеты Хосударевых лохтерей от наших братьев 🌙
Гость
1 час
Очень редко можно "выиграть" цену билета но дэнэг в кассе нэт и предлагают взять новый билет - всё идёт по Плану 👹 а так достаточно ОДИН раз посмотреть трансляцию и сразу поймёте кто выигрывает и как это делается
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