Выигрываем миллион: мы продолжили скупать лотерейные билеты — сколько денег уже получили

Возможно ли выиграть миллион в лотерею? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редакция 76.RU продолжила лотерейный эксперимент. Каждую неделю мы покупаем два билета, чтобы проверить, удастся ли выиграть миллион рублей. Или, хотя бы, несколько тысяч и не уйти в минус.

В этот раз купили «Мечталлион» от «Национальной лотереи» и «Золотую подкову» от «Столото». Оба билета в сумме обошлись нам в 200 рублей. Брали в одном из местных супермаркетов во Фрунзенском районе и на фирменном островке в торговом центре.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

От «Мечталлиона» оповещение пришло сразу, в день розыгрыша. В СМС говорилось, что мы получили 100 рублей. А вот билет от «Столото» пришлось проверять самим. После недолгого ожидания выяснилось, что он оказался пустым. Итог: минус 100 рублей.

За первые три недели эксперимента: выиграно 100 рублей, потрачено 750.