«Без него я выгляжу отлично»: почему девушки так меняются после расставания — истории преображения читательниц

Сибирячки показали, как изменились после неудавшихся отношений Источник: предоставила Севиль Сулаева











Она свободная и успешная, жизнь наполнена и стабильна. Вдруг рядом появляется он, завязываются отношения, и вот наша героиня тускнеет на глазах, расплывается как чернильное пятнышко. Поразмыслив над тем, что союзу конец, а в нём она потеряла себя, героиня преображается и становится усовершенствованной версией себя. NGS.RU попросил психолога объяснить, почему так происходит, а читательницы рассказали свои истории и показали фото до и после расставания.

Героини рассказали истории совсем не для того, чтобы позлить бывшего, мол, гляди, кого потерял. В психике женщин заложен особый механизм, который через разрыв запускает процесс преображения. В Сети ему даже дали название — glow up, свечение.

Татьяна, 40 лет , блогер, актриса

Перемены налицо: слева — Татьяна год назад, справа — сейчас Источник: Татьяна Степахина











Отношения Татьяны развивались по стандартному сценарию: много внимания от мужчины, цветы, отпуск в Таиланде через месяц после того, как решили стать парой. Всё хорошо, но внутри, признается Татьяна, она упрямо ощущала противоречие.

— В какой-то момент поймала себя на мысли, что совершенно не нравлюсь себе в этих отношениях. Я всегда старалась выглядеть хорошо, особенно если это какое-то мероприятие. А тут желание наряжаться пропало: футболка оверсайз, штаны, — рассказывает Татьяна. — Выхожу куда-то без него, выгляжу отлично, чувствую себя хорошо, а рядом с ним ничего не хотелось.

В тот период она набрала вес, потускнела. Спустя время призналась себе, что не умела высказывать желания, думала: мужчины сами понимают, что им делать.

Татьяна говорит, что близкие заметили перемены и рады ее преображению в лучшую сторону Источник: Татьяна Степахина











Из неудавшихся отношений Татьяна вышла. Похудела, на лице — улыбка, а внутри — ощущение спокойствия и любви к себе.

— У меня отросли волосы, я поменяла стиль в одежде, даже цвет покрытия на ногтях стала любить определенный. Осознала, что мне нравится, что нет, научилась об этом говорить. Те вещи, которые носила тогда, уже не надену, не воспринимаю их. Мне кажется, я даже стала моложе, — считает Татьяна.

Севиль, 30 лет , блогер

Фото слева — идеальное отражение внутреннего состояния Севиль в отношениях, справа — сами всё видите Источник: Севиль Сулаева











— Начиналось всё красиво, романтично, как в кино. Мы были влюблены, летали, я хорошела и светилась, — рассказывает Севиль.

Через какое-то время всё изменилось. По словам Севиль, парень понял, что завладел ею, и начался абьюз.

— Запреты, ограничения, давление, было даже рукоприкладство. Он употреблял наркотики, мы ругались, сутками, пока он был под кайфом, я с ним не разговаривала. Чем дальше, тем хуже выглядела. Он всё время держал меня в напряжении, не давал успокоиться: то заставлял ревновать, то ревновал сам, то проверял, — вспоминает она. — Старалась, конечно, всеми силами не показывать, что на душе: прятала за косметикой, к косметологу ходила даже. Но глаза выдавали — они потускнели, как и вся моя жизнь.

Улыбка изменилась: вымученную сменила искренняя и настоящая Источник: Севиль Сулаева











Из сложных отношений Севиль вышла зимой прошлого года и сразу же пошла к психологу. Уже год девушка в терапии.

— Всю прошлую весну и лето я была в стадии осознания и принятия произошедшего. В какой-то момент поняла, что пора выпархивать. Душевный подъем почувствовала спустя полгода работы с психологом, — говорит собеседница.

Она сама заметила, что стала жизнерадостнее, активнее и увереннее в себе. Особенно, говорит, изменился взгляд: ушло беспокойство.

Три причины сиять

Марина Протопопова Психолог, семейный консультант

Психолог Марина Протопопова говорит, что причин для так называемого glow up несколько. Первая — обретение свободы. Нередко в нездоровых отношениях партнер вводит ограничения в одежде или макияже, в действиях.

— Мужчина может говорить: «Зачем тебе такая короткая юбка, если хочешь нравиться только мне? Я знаю, какие у тебя красивые ноги, незачем носить такую юбку на людях», — приводит пример психолог. — Девушка, женщина хочет почувствовать себя свободной от этих ограничений и преображается.

Вторая причина — желание быть конкурентоспособной.

— Когда девушка расстается с молодым человеком и желает вступить в новые отношения, ей нужно выглядеть хорошо для того, чтобы на нее обращали внимание. Поэтому начинают преображаться, менять имидж, больше ценить себя и уделять себе больше времени, — объясняет Марина Протопопова.

Третья причина — внутреннее состояние. Если отношения тяжелые, угнетают, роняют самооценку, самоценность, то, находясь в них, девушка ощущает депрессию. Ей кажется, будто жизнь закончилась и ничего хорошего уже не будет. Освободившись, она чувствует подъем.

— Именно из этой точки — точки минуса девушка, как птица Феникс, возрождается заново. Конечно же, ей не хочется оставаться прежней, ей хочется поменяться кардинально и в какой-то момент доказать себе и бывшему партнеру: посмотри, кого ты потерял. Это положительная черта, потому что это рост, внутренний, личностный и внешний тоже, всё это благотворно влияет на состояние, — объясняет психолог.