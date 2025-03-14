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Образование тест Пушкина от Есенина отличите? Не каждый осилит наш хитрый тест по литературе

Пушкина от Есенина отличите? Не каждый осилит наш хитрый тест по литературе

А вы помните, кто написал эти строчки?

4 603
3 комментария
«Ну как вы там, потомки?»&nbsp;— как бы спрашивает сквозь года Александр Пушкин. Давайте покажем ему, как мы тут | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU«Ну как вы там, потомки?»&nbsp;— как бы спрашивает сквозь года Александр Пушкин. Давайте покажем ему, как мы тут | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

«Ну как вы там, потомки?» — как бы спрашивает сквозь года Александр Пушкин. Давайте покажем ему, как мы тут

Источник:

Весна всегда вдохновляла поэтов на написание лиричных стихотворений, а нас она вдохновила на этот тест. Специально для него мы перелистали тонны учебников, чтобы найти в них стихи, которые многие должны помнить еще со школы. Но помните ли их вы? Думаете, у вас получится среди журчащих строк о весеннем солнце, талом снеге и первых проталинах отличить ямб Александра Сергеевича Пушкина от хорея Сергея Есенина?

ТЕСТПройден 1057 раз
1 / 10

Кто автор этих строк?

Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

  • Тютчев

  • Фет

  • Некрасов

  • Пушкин

2 / 10

Этот стих мы помним из раннего детства. А кто его автор?

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.

  • Плещеев

  • Пушкин

  • Баратынский

  • Гончаров

3 / 10

Узнаете автора?

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.

  • Блок

  • Пушкин

  • Брюллов

  • Фет

4 / 10

Вспомните автора детского стишка?

Весна, весна на улице,
Весенние деньки!
Как птицы, заливаются
Трамвайные звонки.

  • Тютчев

  • Маяковский

  • Маршак

  • Барто

5 / 10

Угадаете, кто автор?

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

  • Тютчев

  • Некрасов

  • Баратынский

  • Лермонтов

6 / 10

Чьи это строки?

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой.

  • Державин

  • Баратынский

  • Фет

  • Некрасов

7 / 10

Узнаете автора?

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

  • Ахматова

  • Гумилев

  • Блок

  • Цветаева

8 / 10

Кто так лирично воспевал весну?

Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые,
Рог золотой выплывает луны.

  • Есенин

  • Блок

  • Пастернак

  • Тютчев

9 / 10

Чьему перу принадлежит это стихотворение?

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок,

Недвижимой гладью прикинутся
И разом — в сырой ночи
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.

  • Баратынский

  • Симонов

  • Блок

  • Твардовский

10 / 10

Попробуете правильно назвать автора?

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди лугов местами
Чернеет голая земля
И мгла ложится облаками
На полуюные поля, —
Мечтанье злое грусть лелеет
В душе неопытной моей.

  • Лермонтов

  • Пушкин

  • Вяземский

  • Аксаков

А знания по географии у вас сохранились? Попробуйте ответить на 10 быстрых вопросов.

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Комментарии
3
Гость
1 час
1/10 как сдавать ЕГ?
Гость
25 февраля, 15:45
Это вам, зумерам, не ответить на 7. А мне легко ответить на 7.
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