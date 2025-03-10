Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры

Признаться в том, что ты банкрот, значит поставить крест на своей кредитной истории Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Россияне накопили больше 80 миллиардов рублей просроченных платежей — и это только по ипотеке. С учетом роста цен, высокой ключевой ставки и постоянных скачков курса валют риски для заемщиков заметно выросли. Кажется, что проще всего избавиться от долгов, объявив себя банкротом. Но в действительности эта процедура принесет массу ограничений и проблем, причем не только для того, кто решится на этот шаг, но и для его близких. Собственник агентства недвижимости Анна Ермакова в колонке для E1.RU объяснила, чем грозит банкротство.

Далее — от первого лица.

Реклама банкротства встречается на каждом шагу. Компании уверяют, что избавят вас от всех долгов и сделают жизнь безоблачной. Якобы начнете кредитную историю с чистого листа, и всё будет хорошо.

Давайте будем честны и поймем мотив этих компаний. Их задача — заработать на этой процедуре — и точка. Что будет дальше с человеком, который официально признан банкротом, эти компании не волнует.

А дальше будет вот что: после процедуры банкротства вы никогда не сможете взять ипотеку. Хоть в законе и сказано, что сможете подавать заявки через 5 лет после процедуры банкротства, я скажу следующее: не важно, когда вы проходили эту процедуру, два, три или пять лет назад, банки не одобрят вам ипотеку.

Фактически после банкротства вы ставите крест на своей кредитной истории и официально заявляете банку о том, что вы неблагонадежный заемщик. Анна Ермакова собственник агентства недвижимости

Так что не стоит питать иллюзий и считать банкротство панацеей от всех кредитов и бед.

Жизнь долгая. Даже если вы не планируете покупку квартиры и думаете, что сейчас выгодно списать все долги, кот в мешке будет ждать вас через те же пять лет. Тогда вы увидите, что ни один банк не одобряет вам ипотеку, а цены на недвижимость за эти годы заметно выросли.

Такие объявления можно встретить практически на каждой улице Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Ниже — основные аргументы в пользу того, чтобы отказаться от признания себя банкротом:

Репутационные потери. Банкротство — это серьезный удар по вашей финансовой истории. Это может отрицательно повлиять на получение кредитов в будущем, на возможность арендовать жилье или даже найти работу. Ограничения в правах. После объявления банкротства на вас могут наложить ограничения на выезд за границу, приобретение недвижимости и других ценных вещей. Дополнительные расходы. Процедура банкротства сопряжена с расходами на юридические услуги, государственные пошлины и другие издержки. Сложности процедуры. Процесс банкротства — сложный. Он требует много времени и сил для сбора документов, участия в судебных заседаниях и взаимодействия с кредиторами. Всё это может длиться до года. Не всегда эффективное решение. Банкротство не всегда гарантирует полное освобождение от долгов. В ряде случаев вы можете остаться с некоторыми из них, а также лишиться недвижимости или другого имущества.

При этом последствия коснутся не только самого банкрота, но и его супруга. Недавний пример из практики: была одобрена донорская семейная ипотека, объект забронирован, сделка назначена, но в итоге перед сделкой банк выдал отказ.

В сделке участвовала женщина. Семья в официальном браке, но супруг несколько лет назад проходил процедуру банкротства, поэтому и жена получила отказ.

Даже вывод супруга из кредитного договора через нотариальное согласие в этом случае не спасет. Банк в любом случае будет рассматривать супруга и проверять его на наличие банкротства. Анна Ермакова собственник агентства недвижимости

Единственный возможный вариант — это развод, для того чтобы супруг, который не был банкротом, получил ипотеку. Это, конечно, крайняя мера. Есть банки, которые готовы рассмотреть и брачный договор, но их мало.

Банкротство спасает не от всех долгов

Процедура банкротства спасает далеко не от всех накопленных обязательств. Так, никуда не денутся долги по алиментам, компенсации морального вреда, а также возмещение ущерба здоровью и имуществу, которые должник обязан выплатить пострадавшей стороне по решению суда.

Не спишут также долги, которые заемщик не упомянул в заявлении о признании себя банкротом, и задолженность, накопившуюся после подачи заявления. Например, арендная плата, коммунальные услуги, плата за интернет, телефон или налоги.

Все долги, которые накопятся после подачи заявления о банкротстве, нужно будет оплатить Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Свои тонкости есть при банкротстве бизнесменов. Например, нельзя списать долги по выплате зарплаты и выходного пособия (для ИП). Бывшие учредители ООО и АО несут субсидиарную ответственность, эти задолженности не списываются при банкротстве ни физического лица, ни компании.

Если должник передал суду, финансовому управляющему или кредитору подложные сведения, то ему также откажут в банкротстве.

Еще один момент связан с займами. Когда его получатель банкротится, то долг переходит поручителю, если по договору он был. Тогда поручителю придется или расплатиться, или также признать себя банкротом.

При банкротстве заберут квартиру?

Отобрать могут и единственное жилье, если недвижимость куплена в ипотеку и находится в залоге у банка. В остальных случаях действует закон о запрете на конфискацию единственного жилья в пользу кредиторов.

У нас в практике был случай, когда ипотечное жилье выставили на торги, даже с учетом того, что в семье было четверо детей, которые были и прописаны, и наделены долями. Но это было до 2024 года, в котором внесли поправки к закону о банкротстве.

Теперь есть возможность сохранить единственное ипотечное жилье, но только при соблюдении ряда условий:

у потенциального банкрота не должно быть просрочек по ипотечным платежам (если долги есть, их надо погасить в течение трех месяцев);

для погашения ипотеки придется найти сторонний источник финансирования;

выплачивать жилищный кредит за счет имущества и доходов при банкротстве нельзя — на них претендуют другие кредиторы, поэтому должнику потребуется помощник (третье лицо), который будет платить ипотеку за него.

Банкротство — это крест на кредитной истории. А как ее улучшить?

Если до банкротства дело у вас не дошло, но кредитную историю нужно спасать, есть несколько советов. Среди них есть как очевидные, так и неочевидные.

Очевидные лайфхаки, как не стать банкротом:

погасить все задолженности. Чем меньше будут долг и просрочки по платежам, тем больше вероятность одобрения кредита;

закрыть кредитные карты с большими лимитами;

не совершать покупки в интернете по рассрочкам, покупки долями на маркетплейсах. Это всё отражается в вашей кредитной истории. Взять за правило — покупка только полностью и за наличные, не на кредитки;

воспользоваться услугой «кредитного доктора». Это банковский продукт для улучшения кредитной истории, который есть в некоторых банках. Он работает так: человек платит за доступ к кредиту, но денег не получает, после чего вносит платежи вовремя, показывая свою платежеспособность. Но по услуге, конечно, есть комиссия.

Неочевидные советы для спасения от банкротства:

иногда кредитная история может ухудшиться из-за ошибок в бюро кредитных историй. Заказать выписку можно на «Госуслугах», там же вы можете оценить свой кредитный рейтинг;

закрыть неиспользованные кредитные карты. Даже если вы не тратите деньги с кредиток, а они просто «висят», это влияет на ваш кредитный потенциал;

открыть кредитную карту с маленьким лимитом. Регулярное пополнение карты в срок повлияет в лучшую сторону на кредитную историю заемщика, а маленькие суммы возвращать всегда проще.