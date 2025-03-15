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Город фоторепортаж Строили при императоре: гуляем по жутким коридорам заброшенного 108-летнего дома-гиганта в Ярославле

Строили при императоре: гуляем по жутким коридорам заброшенного 108-летнего дома-гиганта в Ярославле

Внутри творится хаос

11 540
42 комментария
Показываем, что происходит внутри в здании паровой мельницы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем, что происходит внутри в здании паровой мельницы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем, что происходит внутри в здании паровой мельницы в Ярославле

Источник:

В 2025 году дом № 12 на улице Златоустинская до сих пор до конца не расселил. Здание паровой мельницы стоит в поселке Коровники более века. По официальным данным дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди. Несмотря на состояние дома, в нем продолжают жить несколько семей.

Дом хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Сейчас в четырехэтажной части здания заселены всего несколько квартир, а в шестиэтажном корпусе — пустота и разруха. Вход в заброшенный подъезд открыт, окна выбиты, а в коридорах творится хаос.

В этом фоторепортаже фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показывает, что творится в заброшенном доме, который строили еще при императоре.

Снаружи сразу видны разрушенные части дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнаружи сразу видны разрушенные части дома | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снаружи сразу видны разрушенные части дома

Источник:
Большинство окон выбито | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшинство окон выбито | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство окон выбито

Источник:
Лестницы исписаны граффити и завалены мусором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛестницы исписаны граффити и завалены мусором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестницы исписаны граффити и завалены мусором

Источник:
Кажется, что все вот-вот рухнет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, что все вот-вот рухнет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, что все вот-вот рухнет

Источник:
Не все проходы открыты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе все проходы открыты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все проходы открыты

Источник:
В коридоре видны следы пожара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коридоре видны следы пожара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридоре видны следы пожара

Источник:
Потолок покрыть копотью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПотолок покрыть копотью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Потолок покрыть копотью

Источник:
В коридорах темнота и жуткая атмосфера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коридорах темнота и жуткая атмосфера | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридорах темнота и жуткая атмосфера

Источник:
Весь коридор завален мебелью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВесь коридор завален мебелью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Весь коридор завален мебелью

Источник:
Вокруг много старой мебели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг много старой мебели | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг много старой мебели

Источник:
Мебель свалена в кучу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМебель свалена в кучу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мебель свалена в кучу

Источник:
Квартиры заполнены мусором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКвартиры заполнены мусором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Квартиры заполнены мусором

Источник:
Двери в квартиры открыты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДвери в квартиры открыты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двери в квартиры открыты

Источник:
Ну опустевшей кухне остались лишь несколько шкафов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНу опустевшей кухне остались лишь несколько шкафов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ну опустевшей кухне остались лишь несколько шкафов

Источник:
Интересно, почему мебель в таком нестандартном положении | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИнтересно, почему мебель в таком нестандартном положении | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Интересно, почему мебель в таком нестандартном положении

Источник:
А это выглядит как спальное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это выглядит как спальное место | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это выглядит как спальное место

Источник:
Будто кто-то совсем недавно сидел здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБудто кто-то совсем недавно сидел здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будто кто-то совсем недавно сидел здесь

Источник:
На столе раскидан мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа столе раскидан мусор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На столе раскидан мусор

Источник:
Красивая картина осталась нетронутой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрасивая картина осталась нетронутой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Красивая картина осталась нетронутой

Источник:
На полу лежит множество неожиданных вещей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа полу лежит множество неожиданных вещей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На полу лежит множество неожиданных вещей

Источник:
Какой-то ребенок остался без своей игрушки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой-то ребенок остался без своей игрушки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой-то ребенок остался без своей игрушки

Источник:
Некоторые детали намекают на то, что здесь кто-то обитает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые детали намекают на то, что здесь кто-то обитает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые детали намекают на то, что здесь кто-то обитает

Источник:
Плакат 2005 года сохранился лучше всего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлакат 2005 года сохранился лучше всего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плакат 2005 года сохранился лучше всего

Источник:
Красивая люстра до сих пор висит нетронутой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрасивая люстра до сих пор висит нетронутой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Красивая люстра до сих пор висит нетронутой

Источник:
В большинстве помещений с потолков отвалилась штукатурка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ большинстве помещений с потолков отвалилась штукатурка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В большинстве помещений с потолков отвалилась штукатурка

Источник:
И со стен тоже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ со стен тоже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И со стен тоже

Источник:
Из щитка вытащили почти все ценное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз щитка вытащили почти все ценное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из щитка вытащили почти все ценное

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Заброшка Исторический дом Объект культурного наследия Дом История города
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Комментарии
42
Гость
16 марта, 01:39
До такого состояния можно любой жилой объект довести. Здание качественно построенное, место хорошее, сделать ремонт и будет не хуже новых домов.
Гость
15 марта, 22:33
легендарный Крейсер
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