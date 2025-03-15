Строили при императоре: гуляем по жутким коридорам заброшенного 108-летнего дома-гиганта в Ярославле

В 2025 году дом № 12 на улице Златоустинская до сих пор до конца не расселил. Здание паровой мельницы стоит в поселке Коровники более века. По официальным данным дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди. Несмотря на состояние дома, в нем продолжают жить несколько семей.