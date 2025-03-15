Город фоторепортаж Строили при императоре: гуляем по жутким коридорам заброшенного 108-летнего дома-гиганта в Ярославле
Строили при императоре: гуляем по жутким коридорам заброшенного 108-летнего дома-гиганта в Ярославле
Внутри творится хаос
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В 2025 году дом № 12 на улице Златоустинская до сих пор до конца не расселил. Здание паровой мельницы стоит в поселке Коровники более века. По официальным данным дом начали эксплуатировать в 1917 году. Изначально разрабатывался проект мукомольной мельницы, который утвердил император Николай I. Однако в итоге в здание заселились люди. Несмотря на состояние дома, в нем продолжают жить несколько семей.
Дом хотели снести, но не вышло — его внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Сейчас в четырехэтажной части здания заселены всего несколько квартир, а в шестиэтажном корпусе — пустота и разруха. Вход в заброшенный подъезд открыт, окна выбиты, а в коридорах творится хаос.
В этом фоторепортаже фотограф 76.RU Кирилл Поверинов показывает, что творится в заброшенном доме, который строили еще при императоре.