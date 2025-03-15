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Здоровье эксперт «Могут помочь в похудении»: диетолог из Ярославля рассказала о свойствах обычного продукта

«Могут помочь в похудении»: диетолог из Ярославля рассказала о свойствах обычного продукта

Специалист поделилась советами

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2 комментария
Эксперт клиники «PsyDi Clinic» подсказала, как не ошибиться при покупке семян чиа | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЭксперт клиники «PsyDi Clinic» подсказала, как не ошибиться при покупке семян чиа | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Эксперт клиники «PsyDi Clinic» подсказала, как не ошибиться при покупке семян чиа

Источник:

Следить за здоровым питанием в наше время нетрудно. На просторах интернета можно найти список полезных продуктов и рецептов. Корреспондент 76.RU поинтересовался у диетолога из Ярославля Евгении Жариковой, в чём состоит польза популярных семян чиа и почему о них все говорят.

— Семена чиа — это мелкие зерна растения под названием «шалфей испанский». Они стали популярны благодаря своему высокому содержанию омега-3-кислот, антиоксидантов и клетчатки, что делает их отличным дополнением к повседневному рациону, — объяснила специалист.

Калорийность семян чиа составляет около 486 ккал на 100 грамм. В них содержатся:

  • белки: 16 грамм;

  • жиры: 31 грамм (включая 20 грамм омега-3);

  • углеводы: 42 грамма (в том числе 34 грамм клетчатки).

Клетчатка, содержащаяся в зернах, помогает более длительное время ощущать сытость, что в свою очередь сокращает риск переедания.

По словам эксперта, семена чиа богаты минералами, такими как кальций, магний, фосфор и железо, а также витаминами группы B. Употребление зерен в пищу может оказать положительное влияние на работу пищеварительной системы, поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и даже способствовать похудению — всё это благодаря свойству впитывать воду и увеличиваться в объеме.

Как утверждает диетолог, рекомендуемая доза — 1–2 столовые ложки семян в день. Их можно добавлять в смузи, йогурты, каши, выпечку и салаты.

— При употреблении семян чиа важно запивать их водой или использовать в жидких блюдах, чтобы избежать дискомфорта, — предостерегает специалист.

Противопоказания к употреблению семян, по словам врача, включают аллергии, наличие проблем с кишечником, а также возможность появления дискомфорта при недостаточном потреблении жидкости.

<p>Евгения Жарикова </p><p>Евгения Жарикова </p>

Отравление семенами чиа маловероятно, но при регулярном чрезмерном употреблении могут возникнуть проблемы с пищеварением.

При покупке семян диетолог советует обратить внимание на упаковку — на ней не должно быть дефектов, а также на срок годности. После приобретения продукт лучше хранить в сухом и темном месте.

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Значит семена Чиа 🌿выращивать можно, а мак и коноплю нельзя, где справедливость?🤣🤣🤣
Гость
1 час
Уже давно врачи сказали что чиа это все туфта и обман
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