«Был готов налететь с кулаками»: в Ярославле мамочек с детьми преследовал неадекват. Видео

Мужчина преследовал маму с ребенком в Ярославле Источник: читатель 76.RU











Жители Ярославля пожаловались на неадеквата, преследующего мамочек с детьми возле одного из домов на улице Лескова во Фрунзенском районе. Случившееся зафиксировали камеры, установленные во дворе.

Местная жительница рассказала, что 12 марта прогуливалась с ребенком. В это время к ней подошел странный мужчина с зеленым пакетом в руках и стал нести какую-то несуразицу.

«Подошел со спины, в руках пакет, начал говорить какие-то невнятные вещи. Я спросила, что ему нужно, он сказал: „Я твой сосед, че хочу то и говорю, слушай“. Потом начались маты и оскорбления, я сказала, что не нужно со мной вообще разговаривать. Все это время я поправляла ребенку варежки, сидя на корточках. Он скинул пакет и уже был готов налететь на меня с кулаками. Сказал, у меня есть 30 секунд, чтобы я кого-то позвала на помощь, — рассказала одна из напуганных мам.

После этого женщина подхватила ребенка и побежала в сторону подъезда. Мужчина не отставал.

«Вслед он мне кричал, сколько секунд у меня осталось. Пока я отбегала, он продолжал считать секунды и очень громко называл последними словами, хотя я вообще впервые вижу этого человека. Я отошла к ближайшему мужчине, который рядом гулял с ребенком. Тот неадекват еще что-то проорал и ушел. Я даже не успела понять куда, очень боялась что он реально из нашего подъезда, будет поджидать или еще что-то», — рассказала ярославна.

Случившееся попало на видео уличных камер Источник: читатель 76.RU

После этого к напуганной жительнице дома подошли еще две соседки и рассказали, что тот же мужчина преследовал одну из них от остановки.

«Она была с детьми, ей еле удалось от него отбиться, пришлось вызвать полицию. Сказали, что он пристает и к детям, и к женщинам. Что хочет — непонятно», — рассказала женщина.

Жильцы дома писали в чате жилого комплекса, что пугающий мамочек мужчина приехал с Севера и в прошлом году он тоже вел себя странно.

«Но на людей не кидался, просто творил всякую дичь в подъезде, в лифте, на улице. Его тоже забирали, год была тишина, а тут снова появился и снова начал, но уже в более агрессивной форме», — рассказал в беседе с 76.RU житель соседнего дома.

Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции. Как сообщили 76.RU, он был привлечен к ответственности по административной статье.

«Гражданин находится в отделении полиции. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве», — рассказали в УМВД по Ярославской области.