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Город Реконструкция центра «Маленький театральный сквер»: улицу в центре Ярославля замостят брусчаткой

«Маленький театральный сквер»: улицу в центре Ярославля замостят брусчаткой

Смотрим на эскизах, как она будет выглядеть

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2 комментария
В ярославле благоустроят улицу Максимова | Источник: мэрия ЯрославляВ ярославле благоустроят улицу Максимова | Источник: мэрия Ярославля

В ярославле благоустроят улицу Максимова

Источник:

В Ярославле преобразят улицу Максимова в центре города. Об этом сообщили в мэрии.

Улица проходит от площади Волкова почти до Советской, обрываясь во дворах. По данным властей, сейчас большую часть этого отрезка занимают припаркованные автомобили. Для пешеходов данная территория не комфортна.

По задумке ярославского Центра развития городских территорий, который разработал проект благоустройства, улица Максимова станет «зеленым уголком» в сердце Ярославля.

Здесь предполагается разместить несколько высокорослых деревьев, которые закроют пространство от шума и трафика соседних улиц. На участке от площади Волкова до улицы Андропова запланирована пешеходная зона и небольшой сквер с фонтаном и лавочками. Также будет дополнительное озеленение — посадят спирею, сливолистный боярышник, татарский клен, венгерскую сирень, несколько видов туй и травянистое растение мискантус.

Здесь сделают зеленую зону отдыха с лавочками | Источник: мэрия ЯрославляЗдесь сделают зеленую зону отдыха с лавочками | Источник: мэрия Ярославля

Здесь сделают зеленую зону отдыха с лавочками

Источник:

Площадку напротив выставочного зала «Союза художников» замостят брусчаткой — место станет зоной для проведения выставок художников и открытых выступлений музыкантов.

«Мы называем проект улицы Максимова „маленьким театральным сквером“. При подборе растений учитывается урбанистическая окружающая среда и удобство ухода за насаждениями. На вид совершенно зеленая зона в центре города не доставит лишних забот в обслуживании, но создаст дорогой для горожан микроклимат и облик, — рассказала директор Центра развития Городских территорий Виктория Седова.

Появится пешеходный сквер | Источник: мэрия ЯрославляПоявится пешеходный сквер | Источник: мэрия Ярославля

Появится пешеходный сквер

Источник:

При этом возможность парковки автомобилей местных жителей здесь сохранят.

АНО «Центр развития городских территорий» была образована в августе 2024 года. Учредитель — муниципалитет Ярославля. Директор — Виктория Седова. Также она, по данным сервиса «Контур.Фокус», является гендиректором ярославской компании «Сад-Сервис», которая оказывает услуги ландшафтного дизайна (чистая прибыль на конец 2023 года — 609 тысяч рублей). «Центр развития городских территорий» разработал концепцию благоустройства Стрелки в Ярославле.

Таким может стать новый облик улицы Максимова | Источник: мэрия ЯрославляТаким может стать новый облик улицы Максимова | Источник: мэрия Ярославля

Таким может стать новый облик улицы Максимова

Источник:

Напомним, по задумке властей весь центр Ярославля должен стать пешеходным. Работы в этом направлении планируют начать уже в этом году.

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Пешеходный центр Благоустройство Проект
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Комментарии
2
Гость
57 минут
Надеюсь погосяну не отдадут тендер
Гость
40 минут
Дорогой ценой всё эта красота обернётся.
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