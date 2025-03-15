Вот так, например, выглядит подъезд к электросетям в Тутаевском районе Источник: Россети











Размытые дороги мешают восстановительным работам после шторма в Ярославской области. Об этом сообщили в компании «Россети».

По данным ярославского МЧС, на 9:00 15 марта из-за непогоды без света оставались населенные пункты в пяти районах — Угличском, Ярославском, Рыбинском, Даниловском, Большесельском, а также в Переславле-Залесском. В них проживает 1953 жителя (в том числе 164 ребенка).

«В ночное время персонал максимально локализовывал поврежденные участки и переключался на резервные схемы. Рано утром энергетики приступили к основным восстановительным мероприятиям. Работы осложняются размытыми дорогами и сложностью подъезда к местам повреждений даже на спецтехнике», — прокомментировали в «Россетях».

Сейчас в работах по восстановлению электроснабжения задействовано 59 бригад — 262 специалиста и 107 единиц спецтехники. Основные силы сосредоточены в Переславль-Залесском городском округе, Ярославском, Даниловском и Рыбинском районах.

Жителей региона предупредили, чтобы при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближались к ним.