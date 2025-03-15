НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

зап.

 753мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Закроют роддом
Что будет в тюремном замке
Последствия ветра в Ярославле
Скандал вокруг стройки
Курцын с медведем
Погибли в пожаре в многоэтажке
Афиша концертов
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Закрылся популярный ночной клуб
Происшествия Размытые дороги мешают восстановительным работам после шторма в Ярославской области

Размытые дороги мешают восстановительным работам после шторма в Ярославской области

Бригады не могут проехать по ним даже на спецтехнике

592
15 комментариев
Вот так, например, выглядит подъезд к электросетям в Тутаевском районе | Источник: РоссетиВот так, например, выглядит подъезд к электросетям в Тутаевском районе | Источник: Россети

Вот так, например, выглядит подъезд к электросетям в Тутаевском районе

Источник:

Размытые дороги мешают восстановительным работам после шторма в Ярославской области. Об этом сообщили в компании «Россети».

По данным ярославского МЧС, на 9:00 15 марта из-за непогоды без света оставались населенные пункты в пяти районах — Угличском, Ярославском, Рыбинском, Даниловском, Большесельском, а также в Переславле-Залесском. В них проживает 1953 жителя (в том числе 164 ребенка).

«В ночное время персонал максимально локализовывал поврежденные участки и переключался на резервные схемы. Рано утром энергетики приступили к основным восстановительным мероприятиям. Работы осложняются размытыми дорогами и сложностью подъезда к местам повреждений даже на спецтехнике», — прокомментировали в «Россетях».

Сейчас в работах по восстановлению электроснабжения задействовано 59 бригад — 262 специалиста и 107 единиц спецтехники. Основные силы сосредоточены в Переславль-Залесском городском округе, Ярославском, Даниловском и Рыбинском районах.

Жителей региона предупредили, чтобы при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближались к ним.

Напомним, 14 марта на Ярославскую область обрушился штормовой ветер. Его порывы достигали 21 метра в секунду. Вся информация о последствиях непогоды в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Шторм Последствия Электричество Дорога
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
1 час
Дороги XXI века в стране с "самой развивающейся экономикой". Враг не пройдет!!!
Гость
54 минуты
Это что у вас на фото? Дорога чтоли? Что-то не похоже на дорогу!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление