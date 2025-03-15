Единственное, в чем вкусы расходятся, — мужчины. Как живут неразлучные красотки-близняшки

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Они выхаживают недоношенных детей весом всего 650 граммов

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В перинатальном центре работают близняшки-медсестры&nbsp;— Екатерина и Анна Саитовы | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU В перинатальном центре работают близняшки-медсестры&nbsp;— Екатерина и Анна Саитовы | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

В перинатальном центре работают близняшки-медсестры — Екатерина и Анна Саитовы

Источник:

Удивительные близняшки работают медсестрами в Екатеринбурге. Они ухаживают за недоношенными малышами в клиническом перинатальном центре. Анна и Екатерина Саитовы незаменимы в отделении реанимации и интенсивной терапии. E1.RU познакомился с девушками и рассказывает их историю.

Посмотрите историю близняшек-медсестер, которые работают с недоношенными детьми

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В медицину — через реанимационную палату

— Я попала в реанимацию, заболевание развивалось молниеносно, был поражен спинной и головной мозг. Я не могла ходить. Три месяца провела в больнице, родных не пускали. Я наблюдала, как работают медсестры, как помогают, они поддержали меня. Когда стало полегче, стала просить у них простую работу, мне было это интересно. Подписывала пакеты для отходов класса Б, смотрела вместе с медиками за пациентами. Работа хорошо отвлекает в моменты, когда тяжело, — рассказывает Анна Саитова.

Она угодила в больницу с серьезным неврологическим диагнозом, когда вместе с близняшкой Екатериной училась в 9-м классе. Болезнь развилась стремительно. Сестры впервые надолго расстались.

Таким крошкам нужен особый уход. Екатерина и сама хрупкая, но посмотрите на разницу рук медсестры и ребенка | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Таким крошкам нужен особый уход. Екатерина и сама хрупкая, но посмотрите на разницу рук медсестры и ребенка | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Таким крошкам нужен особый уход. Екатерина и сама хрупкая, но посмотрите на разницу рук медсестры и ребенка

Источник:

Екатерина все эти месяцы не находила себе места, не могла спокойно учиться и готовиться к экзаменам. Очень переживала за Анну, а когда та наконец выписалась, помогала ей реабилитироваться.

— Когда Аня приехала домой, мы заново потихонечку учились ходить, нагоняли учебу. К счастью, она быстро восстановилась, — вспоминает Катя. — Больше мы никогда так надолго не расставались. Я за нее тогда рассказывала стихотворения в школе, мы менялись кофточками, учителя не понимали подвоха, а одноклассники нас раскусили. Но экзамены писала каждая сама за себя.

Медсестры чувствуют настроение друг друга и порой видят одни на двоих сны | Источник: Екатерина СаитоваМедсестры чувствуют настроение друг друга и порой видят одни на двоих сны | Источник: Екатерина Саитова

Медсестры чувствуют настроение друг друга и порой видят одни на двоих сны

Источник:

Именно тогда сразу после 9-го класса сестры решили пойти учиться в медицинский колледж. Десять лет спустя они рассказали нам свою историю. Мы встретились в отделении реанимации и интенсивной терапии клинического перинатального центра.

Здесь Анна и Екатерина, которые и сами родились на месяц раньше срока, помогают привыкнуть к миру другим торопыжкам. Дети крошечные, поэтому за ними нужен профессиональный уход, нежный, ювелирный: некоторые малыши весят всего 650 граммов.

Уже на практике в медколледже Екатерина и Анна решили, что будут работать с недоношенными детьми | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Уже на практике в медколледже Екатерина и Анна решили, что будут работать с недоношенными детьми | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Уже на практике в медколледже Екатерина и Анна решили, что будут работать с недоношенными детьми

Источник:

— Маленький мой, всё хорошо, не плачь. Давай наденем носочки. Не переживай, сейчас будем кушать. Скоро к тебе мама придет, — слышу из реанимационной палаты голос одной из сестер.

Они подходят к малышам, чтобы настроить подачу лекарства и кислорода через специальные трубочки, кормят и пеленают, надевают носочки, переворачивают на бок, держат за крохотные пальчики и гладят пяточки. Делают всё, чтобы ребенок окреп, ему было сухо, сытно и тепло. А еще чтобы он понял, что мир безопасен.

Таких крох выписывают только тогда, когда они начинают самостоятельно дышать, есть, ходить в туалет и когда поправляются до 2 килограммов | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Таких крох выписывают только тогда, когда они начинают самостоятельно дышать, есть, ходить в туалет и когда поправляются до 2 килограммов | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Таких крох выписывают только тогда, когда они начинают самостоятельно дышать, есть, ходить в туалет и когда поправляются до 2 килограммов

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Как близняшки связали жизнь с малышами

Анна и Екатерина вспомнили о том, что и сами были недоношенными, когда пришли работать в отделение и почувствовали, что между ними и малышами есть незримая связь.

— На первой практике в отделении реанимации мы увидели малыша, он был очень маленьким, — говорит Анна. — Родился на 36-й неделе, лежал в инкубаторе, завернутый в несколько одеял. Там нет условий для таких малышей, он поступил экстренно, создали ему максимально стерильный комфорт. Нам не разрешили с ним взаимодействовать, но помним ощущения… Хотелось помочь, согреть, пригласить маму, чтобы она видела его и у них был контакт.

После медколледжа сестры сознательно выбрали работу с недоношенными детками и устроились Областную детскую клиническую больницу Екатеринбурга.

Сестры и сами родились на месяц раньше срока. Они чувствуют связь с малышами и искренне хотят помочь каждой крохе | Источник: Екатерина СаитоваСестры и сами родились на месяц раньше срока. Они чувствуют связь с малышами и искренне хотят помочь каждой крохе | Источник: Екатерина Саитова

Сестры и сами родились на месяц раньше срока. Они чувствуют связь с малышами и искренне хотят помочь каждой крохе

Источник:

— Мы пришли на собеседование, нам показали 27-недельного ребеночка, он был такой крошечный! Хотели выйти на работу в тот же день, но смену поставили через два дня. С нетерпением ждали! Работа была очень сложной, много задач, мы научились расставлять приоритеты и быстро принимать решения. Это нас и зацепило: на каждой смене получали адреналин, — рассказывает Екатерина.

— Втянулись в работу быстро, — подхватывает разговор Анна. — Успевали выполнять и оказывать помощь всем детям, которые были на нас. После этого были наставниками у многих медсестер, которые приходили работать. Приятно делиться опытом.

Сестры говорят, что работа с недоношенными детьми непростая. У малышей тонкая кожа, и в целом они хрупкие. На фото такие детки выглядят больше, чем на деле.

В отделении реанимации, где работают медсестры, самые маленькие дети&nbsp;— рожденные на 25-й неделе беременности | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU В отделении реанимации, где работают медсестры, самые маленькие дети&nbsp;— рожденные на 25-й неделе беременности | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

В отделении реанимации, где работают медсестры, самые маленькие дети — рожденные на 25-й неделе беременности

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— Всё у него маленькое, хрупкое, аккуратное, перекладывать нужно бережно, чтобы ничего не повредить, — говорит Екатерина. — Такие детки вызывают большой трепет, по одному их виду уже понятно, как с ними работать.

Помимо заботы и медицинского ухода, сестры Саитовы помогают мамам и детям установить контакт «методом кенгуру» — это техника выхаживания, которую практикуют при преждевременных родах: младенца кладут матери на грудь, чтобы он кожей ощущал ее тепло.

— Малыш чувствует себя рядом с мамой в безопасности, принюхивается к ней и потом уже начинает требовать ее присутствия капризами, истериками, — рассказывает Анна. — Детки быстро привыкают к маме, ее запаху. В нашем отделении никто не ограничивает мам по времени, если позволяет здоровье, они приходят часто, могут хоть каждый час. Если мама по каким-то причинам не может быть рядом, а состояние ребенка позволяет, тогда мы сами качаем малышей, сидя в кресле, это помогает им развиваться.

Сестры часто дежурят вместе, и отдых у них тоже вдвоем. Самое долгое расставание было в 9-м классе, когда Анна попала в реанимацию | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Сестры часто дежурят вместе, и отдых у них тоже вдвоем. Самое долгое расставание было в 9-м классе, когда Анна попала в реанимацию | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Сестры часто дежурят вместе, и отдых у них тоже вдвоем. Самое долгое расставание было в 9-м классе, когда Анна попала в реанимацию

Источник:

Медсестры постоянно контактируют с детьми. Малыши часто кричат и просят внимания, иногда пугаются своих рук и ног — тогда их берут и качают. Дети успокаиваются, им кажется, будто они находятся в утробе матери, где тепло и хорошо.

— Ночью иногда мы зовем мамочек к детям, чтобы они их покачали, успокоили. Они всегда с радостью приходят, никто никогда не отказывался, — рассказывает Екатерина. — Но мы стараемся часто их не дергать, ведь им тоже нужно восстановиться.

Медсестры следят за тем, чтобы детям было тепло и уютно. Шерстяные осьминоги напоминают малышам пуповину и дарят чувство безопасности | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Медсестры следят за тем, чтобы детям было тепло и уютно. Шерстяные осьминоги напоминают малышам пуповину и дарят чувство безопасности | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Медсестры следят за тем, чтобы детям было тепло и уютно. Шерстяные осьминоги напоминают малышам пуповину и дарят чувство безопасности

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Как близняшки относятся к своему сходству

Анна и Екатерина — тот редкий вид близнецов, которых не напрягает схожесть. Они никогда не стремились к разъединению. В детстве просили маму одевать их одинаково. Кофточки были один в один, но разных цветов.

Сестры с детства вместе и считают себя дружными близняшками | Источник: Екатерина СаитоваСестры с детства вместе и считают себя дружными близняшками | Источник: Екатерина Саитова

Сестры с детства вместе и считают себя дружными близняшками

Источник:

— Мне кажется, мы самые сплоченные близняшки, — считает Екатерина. — Большинство старается разделиться, идут учиться разным профессиям, живут раздельно, одеваются максимально непохоже. Мы же наоборот — с детства одни друзья и интересы. Часто совпадают мысли, можем запеть одну и ту же песню. Одна начнет фразу, другая продолжит, мы понимаем суть без слов.

— Мы не обижаемся, если нас кто-то путает, я откликаюсь на Катю, она — на Аню. У нас будто по два имени, и мы живем две жизни сразу, — говорит Анна. — Но есть и разные черты характера, Катя более шустрая, на всё реагирует быстро, общительная. А я спокойнее и общаться люблю меньше. Но всё остальное, пожалуй, идентичное, даже вкусы на еду.

Екатерина и Анна планируют и дальше развиваться в медицине, а также хотят освоить навык фотографии | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Екатерина и Анна планируют и дальше развиваться в медицине, а также хотят освоить навык фотографии | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Екатерина и Анна планируют и дальше развиваться в медицине, а также хотят освоить навык фотографии

Источник:

У сестер совпадают не только мысли, но и сны. Даже если они находятся в разных местах, чувствуют настроение друг друга. Ментальная связь сильная. Чаще всего Анна и Екатерина выходят дежурить вместе.

— Бывали такие истории: Аня на работе, а я дома. Вдруг у меня начинает бешено колотиться сердце, чувствую тахикардию, растет тревожность. В итоге выясняется, что у сестры была экстренная ситуация. И если грустно одной, другая перенимает эмоции. Так же и с радостью.

Как девушки проводят время, ваши ставки? Да, тоже вместе! Анна и Екатерина занимаются в спортзале, конечно, у них один тренер на двоих. Они практически не ссорятся, а если случаются недомолвки, они не могут сердиться друг на друга долго. Близнецов часто спрашивают о том, какие мужчины им нравятся, мы тоже не обошли стороной эту тему.

Сестры мечтают жить в одном доме, который разделен на две части | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU Сестры мечтают жить в одном доме, который разделен на две части | Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Сестры мечтают жить в одном доме, который разделен на две части

Источник:

— Мне Катины ухажеры никогда не нравились! — говорит, широко улыбнувшись, Анна. — Мне важно, чтобы парень был в меру настойчивым, заботливым и не абьюзером, прислушивался к моему мнению, имел классное чувство юмора. А по внешности четких критериев нет, но парни с турецкой внешностью кажутся красивыми.

— Ну то, что Аня описала, похоже и на мой идеал, но я никогда не посмотрю на ее парня, она ведь мой братан! В моих мечтах мы будем жить в одном доме, в разных половинах: в одной — я со своей семьей, в другой — она. Я всегда поддерживала ее в любых ситуациях и конфликтах и продолжу это делать. Наша связь нерушима, — заявляет Екатерина.

Сестры, кроме того, чтобы жить в одном доме, мечтают развиваться в сфере медицины и создать свой бренд медицинской одежды. А в ближайшем будущем собираются обучиться фотоискусству.

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Перинатальный центр Недоношенные дети Недоношенный ребенок Медсестры Близняшки Рождение детей
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