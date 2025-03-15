Выходные на миллион: от привычных домиков до глэмпинга, «ранчо» и элитных шале — в какую сумму обойдется майский отдых на Алтае

Цены на отели на Алтае начинаются с 2600 рублей и заканчиваются 1,1 миллиона Источник: курорт Манжерок, Айвенго, «Удачный», «Легенда Манжерок» / 2ГИС, Стас Соколов / NGS.RU











Четыре выходных в начале мая так и просятся, чтобы использовать их для короткого путешествия. И самое очевидное направление — Республика Алтай. Редакция NGS.RU посмотрела, сколько будет стоить такой мини-отпуск и где в этом регионе его можно устроить.

Манжерок

Территория всесезонного курорта «Манжерок» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Алтай — довольно большой регион, и если вы собираетесь провести там хотя бы четыре дня, то можно подумать и о более отдаленных точках. В мае вряд ли кого-то заинтересует озеро Ая (хотя жить можно и в этом районе), так что ближайшей зоной, которую стоит рассматривать в качестве базы, можно считать Манжерок и его окрестности вдоль Катуни.

Номер в пятизвездочной гостинице в Манжероке можно снять и за 35 тысяч рублей Источник: Легенда Манжерока / 2ГИС











Здесь вас ждут сразу четыре пятизвездочных отеля. Самый доступный — «Легенда Манжерока» — большой двухэтажный деревянный дом практически на берегу Манжерокского озера. Три ночи здесь обойдутся от 32 тысяч рублей с небольшим, что для Алтая и заявленной категории выглядит подозрительно недорого.

Номер в гостинице «Хвоя в горах» на берегу на другой стороне Катуни стоит уже не меньше 52,5 тысячи рублей, а проживание в большом отеле «Сбера» выйдет в сумму около 75 тысяч рублей.

Начинающих миллионеров там же, в комплексе «Сбера», готовы принять в двух оставшихся пока шале на горе: три ночи обойдутся в 1,1 миллиона рублей. Дом, впрочем, вмещает до восьми человек, так что для компании цена получится не такой уж космической по местным меркам.

Номер за 7400 рублей в гостевом доме «Удачный» Источник: Удачный / 2ГИС

Пугаться, впрочем, не нужно — прямо в Манжероке есть и куда более доступные варианты. Цены начинаются от 7400 в стоящем у дороги гостевом доме «Удачный». База «Два медведя» расположена чуть подальше от трассы, здесь за 10 тысяч (мы всё еще говорим о трех ночах) можно снять небольшую комнату без собственного туалета и душа — они тут общие.

Номер с собственной ванной комнатой будет стоить уже больше 12 тысяч рублей: такие, например, предлагает база «Деревенька Алтая», расположенная в Черемшанке, немного не доезжая до Манжерока.

Трое суток в таком номере на майские праздники обойдутся более чем в 100 тысяч рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











А для того чтобы иметь хоть какой-то выбор, придется заложить в бюджет на проживание хотя бы 20 тысяч рублей. Для человека, который помнит Алтай как место бюджетного отдыха, конечно, суммы могут показаться шокирующими, но таково там реальное положение дел.

Отсутствие пяти звезд, к слову, не обещает низких цен. В отеле «Шишка», например, предлагают арендовать дом (состоит из просторной комнаты с кухней, спальни и большой террасы) почти за 120 тысяч рублей. Выйдет даже дороже, чем в отеле «Сбера».

Чемал

Катунь в районе Усть-Семы в мае Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Следующий ориентир — Чемал. Здесь хватает достопримечательностей и в самом Чемале, и в его окрестностях, а главное — отсюда уже ближе до более удаленных точек притяжения.

Цены тут начинаются с 7,5 тысячи рублей — за эти деньги вы получите номер без ванной с раздельными кроватями в отеле «Алтай Вираж» в самом Чемале. В гостевом доме «Четыре сезона» в поселке Чепош номер обойдется чуть дороже — в 8,1 тысячи рублей, но здесь и сами комнаты выглядят посимпатичнее, и своя обустроенная территория имеется.

Номер с собственной ванной дешевле 12 тысяч не найти и здесь: есть буквально пара вариантов с условием «оплата сейчас», как, например, в гостевом доме «Алтай сан» (расположен в самом Чемале).

Отель Rancho Texas в Чемале Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если поднять планку хотя бы до трех звезд, то бюджет сразу вырастет вдвое. Например, в «Ранчо Техас» номер категории «стандарт» будет стоить 25 тысяч рублей. Сам отель стоит прямо у Чемальского тракта (Катунь находится по другую сторону дороги), но у него довольно эффектный внешний вид: он стилизован под дома на Диком Западе.

За 34,5 тысячи рублей можно снять уже довольно просторный номер в отеле «Кедровый остров» неподалеку от места впадения в Катунь реки Сема. Комплекс стоит в лесу на берегу Катуни.

Комплекс «Марьин остров» на реке Чемал Источник: Марьин остров / 2ГИС











Пятизвездочных отелей в этой части Алтая нет, но любителям повышенного комфорта тоже есть что выбрать. Прежде всего, конечно, это комплекс «Марьин остров» на реке Чемал, чуть в стороне от наиболее оживленных туристических маршрутов. Самый дешевый номер обойдется более чем в 90 тысяч рублей, а для особо важных персон приготовили апартаменты с камином за 314 тысяч рублей за трое суток.

В глэмпинге можно пожить в палатках со всеми удобствами Источник: Айвенго / 2ГИС











Дальше вверх по Катуни баз и отелей будет становиться всё меньше, но меньше здесь и туристов. В районе поселка Еланда туристов ждет хороший пример глэмпинга под названием «Айвенго». Шатер с собственной ванной (как бы странно ни звучало это сочетание слов) на майские выходные обойдется здесь не меньше чем в 32,6 тысячи рублей.

Чуйский тракт

Меандры Курайской степи Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если у вас больше времени, то можно сразу свернуть у Усть-Семы и двинуться дальше по Чуйскому тракту. Здесь куда меньше плотность отелей и баз, да и цены можно найти пониже. Например на базе отдыха «Динамо» доступны номера с собственной ванной комнатой всего по 7,6 тысячи рублей за три ночи. В качестве бесплатного бонуса предлагают бережно сохраненный интерьер и атмосферу советских гостиниц. Ну и само место заслуживает внимания: Семинский перевал с по-своему уникальной природой.

Даже те, кто хотел бы забраться совсем далеко, но не готов отказываться от комфорта, здесь могут себе найти что-то достойное. Например в отеле «Агроферма Инегень» на эти даты предлагают отдельные домики на берегу Катуни примерно за 90 тысяч рублей.

Телецкое озеро

Еще одна точка притяжения с неповторимыми видами — озеро не замерзает полностью даже в морозы. Самая доступная для туристов его часть расположена в месте, где из Телецкого вытекает Бия — поселок Артыбаш и окрестности. Отелей здесь не так много, но есть полный набор от минимализма за 9 тысяч рублей с туалетом по коридору до экоотеля за 90 тысяч. Рядом с Артыбашем расположен горнолыжный комплекс, где можно подняться на гору Кокуя, откуда открываются шикарные виды на окрестную тайгу и отчасти на само озеро Телецкое.

Цветущий рододендрон Источник: Стас Соколов / NGS.RU









