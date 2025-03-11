Готовьтесь к непогоде: синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

В середине марта в Центральной России ожидаются дожди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Центральной России предупредили о похолодании. Как сообщают в центре «Фобос», 11 марта экстремальное потепление достигнет пика, а после температура начнет снижаться.

«На европейскую территорию России продолжит поступать воздух из субтропического пояса Атлантики, так что жителей большей части региона ждет ещё один по-апрельски теплый день. И только на севере региона ожидается сравнительно прохладная погода», — сообщили специалисты центра «Фобос».

Ближайшей ночью в центральные регионы начнет пробиваться холодный воздух из Скандинавии. Похолодание будет сопровождаться осадками и ветром.

В Гидрометцентре России предупредили о дождях и мокром снеге в ЦФО, местами ожидается ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В Ярославле днем 11 марта ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +9…+11 °C. Прогнозируется ветер южный, сильный, порывы до 12 метров в секунду. Вечером — сильный дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, сильный дождь, температура +5…+7 °C. Давление немного ниже нормы.

Погода в Ярославле по дням:

12 марта: в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем — +5…+7 °C, ветер слабый;

13 марта: прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью температура воздуха опустится до +2…+4 °C, днем потеплеет до +5…+7 °C, ветер южный, умеренный;

14 марта: в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6…+8 °C, днем +10…+12 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 19 метров в секунду;

15 марта: ожидается переменная облачность; ночью — +3…+5 °C, днем — +1…+3 °C, ветер северный, умеренный.