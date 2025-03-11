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Весна Готовьтесь к непогоде: синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

Готовьтесь к непогоде: синоптики предупредили о похолодании в Центральной России

Публикуем прогноз по дням

5 комментариев
В середине марта в Центральной России ожидаются дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ середине марта в Центральной России ожидаются дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине марта в Центральной России ожидаются дожди

Источник:

Жителей Центральной России предупредили о похолодании. Как сообщают в центре «Фобос», 11 марта экстремальное потепление достигнет пика, а после температура начнет снижаться.

«На европейскую территорию России продолжит поступать воздух из субтропического пояса Атлантики, так что жителей большей части региона ждет ещё один по-апрельски теплый день. И только на севере региона ожидается сравнительно прохладная погода», — сообщили специалисты центра «Фобос».

Ближайшей ночью в центральные регионы начнет пробиваться холодный воздух из Скандинавии. Похолодание будет сопровождаться осадками и ветром.

В Гидрометцентре России предупредили о дождях и мокром снеге в ЦФО, местами ожидается ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В Ярославле днем 11 марта ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +9…+11 °C. Прогнозируется ветер южный, сильный, порывы до 12 метров в секунду. Вечером — сильный дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, сильный дождь, температура +5…+7 °C. Давление немного ниже нормы.

Погода в Ярославле по дням:

  • 12 марта: в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем — +5…+7 °C, ветер слабый;

  • 13 марта: прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью температура воздуха опустится до +2…+4 °C, днем потеплеет до +5…+7 °C, ветер южный, умеренный;

  • 14 марта: в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6…+8 °C, днем +10…+12 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 19 метров в секунду;

  • 15 марта: ожидается переменная облачность; ночью — +3…+5 °C, днем — +1…+3 °C, ветер северный, умеренный.

Ранее мы публиковали большой разбор с синоптиками о том, какой погоды ждать весной 2025 года.

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Комментарии
5
Гость
19 часов
Полгода плохая погода. Полгода - совсем никуда
Гость
21 час
Весны так переменчива погода, То дождь,то снег,то солнышко с утра, Не проснулась от зимы ещё природа, И в сердце послевкусия хандра.
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