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Происшествия Поезд снес фуру «Выехал на запрещающий сигнал»: в транспортной прокуратуре сообщили подробности ДТП на железной дороге

«Выехал на запрещающий сигнал»: в транспортной прокуратуре сообщили подробности ДТП на железной дороге

В Ярославской области столкнулись грузовик и поезд

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5 комментариев
ДТП произошло на переезде в Тутаевском районе | Источник: СЖДДТП произошло на переезде в Тутаевском районе | Источник: СЖД

ДТП произошло на переезде в Тутаевском районе

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области.

«По предварительным данным, 15 марта на перегоне Ваулово — Чебаково произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона», — прокомментировали в ведомстве.

На место происшествия выехали заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Никита Мошковский и Ярославский транспортный прокурор Анна Смалькова.

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Видео сняли пассажиры поезда

Источник:

Напомним, авария произошла в 16:07. Рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру, выехавшую на железнодорожный переезд. В поезде находилось 47 пассажиров. Обошлось без погибших. Пострадал водитель

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Комментарии
5
Гость
15 марта, 18:39
А кто водятел фуры?
Гость
15 марта, 19:42
а водитель слепой или пьяный? что бы ехать на запрещающий свет...
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