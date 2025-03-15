«Выехал на запрещающий сигнал»: в транспортной прокуратуре сообщили подробности ДТП на железной дороге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Ярославской области.
«По предварительным данным, 15 марта на перегоне Ваулово — Чебаково произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона», — прокомментировали в ведомстве.
На место происшествия выехали заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Никита Мошковский и Ярославский транспортный прокурор Анна Смалькова.
Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Напомним, авария произошла в 16:07. Рельсовый автобус, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру, выехавшую на железнодорожный переезд. В поезде находилось 47 пассажиров. Обошлось без погибших. Пострадал водитель