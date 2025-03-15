Тест для заядлых киноманов: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Калина красная»

Когда Василию Шукшину поручили снять фильм о советской действительности, он предложил свою же повесть «Калина красная». На сюжет о стремящемся порвать с прошлым рецидивисте его вдохновила история его двоюродной сестры, которая переписывалась с заключенным, обещавшим после освобождения приехать к ней и начать новую жизнь. Мы не гарантируем, что после прохождения нашего теста вы тоже начнете жизнь заново, но вспомнить классику советского кинематографа (или узнать о ней что-то новое) сможете наверняка.