Тест для заядлых киноманов: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Калина красная»

Когда Василию Шукшину поручили снять фильм о советской действительности, он предложил свою же повесть «Калина красная». На сюжет о стремящемся порвать с прошлым рецидивисте его вдохновила история его двоюродной сестры, которая переписывалась с заключенным, обещавшим после освобождения приехать к ней и начать новую жизнь. Мы не гарантируем, что после прохождения нашего теста вы тоже начнете жизнь заново, но вспомнить классику советского кинематографа (или узнать о ней что-то новое) сможете наверняка.
В начале фильма хор рецидивистов «Бом-Бом» исполняет задумчивую песню «Вечерний звон». Кто участвует в ансамбле?
Те, кто отбывает первый год заключения
Воры и грабители
Мошенники и аферисты
Те, у кого заканчивается срок заключения
Если бы у Егора Прокудина было три жизни, одну он бы просидел в тюрьме, вторую отдал бы водителю. А что бы он сделал с третьей?
Прожил бы сам как хочет
Еще раз посидел бы в тюрьме
Подарил бы нуждающемуся
Отдал бы ее на благо Родины
Как зовут эту даму в небесного цвета платье?
Люсьен
Жасмин
Нино
Сонька
Как Егор, по его словам, относится к алкоголю?
Любит засандалить
Не пьет по религиозным причинам
Не пьющий
Немедленно впадает в запой
А сколько у Егора судимостей?
Одна, да и та по случайности
Три, но это просто так совпало
Пять, но это так, по мелочи
Семь, он ворюга несусветный
Какими словами охарактеризовал Егора отец Любы, едва его завидев?
Вот с такими ручищами, как ворюга!
В красной рубахе, как палач!
Такая улыбка, мигом понятно: хапуга!
Завидный жених, сразу видно, домовитый!
Как Люба представила Егора своим родителям?
Ну вот и бухгалтер наш
А вот и мой кудесник!
А кто тут ждал разбойника с большой дороги?
Ну всё, съезжайте!
Для чего собрался весь этот народ за дверями?
Для встречи светлого будущего
Для пьянки
Для разврата
На поминки
Где, по словам Сергея Михайловича, все красивые женщины?
Замужем
Спят
В университете
На работе
Какой была последняя кличка Егора?
Папаша
Горе
Горацио
Гога