НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 753мм 51%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,57
EUR 93,61
Закроют роддом
Что будет в тюремном замке
Последствия ветра в Ярославле
Скандал вокруг стройки
Курцын с медведем
Погибли в пожаре в многоэтажке
Афиша концертов
Преследовал мам с детьми
Подробности смертельной драки
Закрылся популярный ночной клуб
Развлечения тест Тест для заядлых киноманов: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Калина красная»

Тест для заядлых киноманов: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Калина красная»

Не исключаем, что вас выручит знание повести Василия Шукшина

207
Написать комментарий
По словам Любы, Егор загремел за решетку, потому что списывал. Надеемся, вы списывать не будете | Источник: кадр из фильма «Калина красная», (0+) реж. Василий Шукшин, киностудия «Мосфильм», 1974 годПо словам Любы, Егор загремел за решетку, потому что списывал. Надеемся, вы списывать не будете | Источник: кадр из фильма «Калина красная», (0+) реж. Василий Шукшин, киностудия «Мосфильм», 1974 год

По словам Любы, Егор загремел за решетку, потому что списывал. Надеемся, вы списывать не будете

Источник:

Когда Василию Шукшину поручили снять фильм о советской действительности, он предложил свою же повесть «Калина красная». На сюжет о стремящемся порвать с прошлым рецидивисте его вдохновила история его двоюродной сестры, которая переписывалась с заключенным, обещавшим после освобождения приехать к ней и начать новую жизнь. Мы не гарантируем, что после прохождения нашего теста вы тоже начнете жизнь заново, но вспомнить классику советского кинематографа (или узнать о ней что-то новое) сможете наверняка.

ТЕСТПройден 18 раз
1 / 10

В начале фильма хор рецидивистов «Бом-Бом» исполняет задумчивую песню «Вечерний звон». Кто участвует в ансамбле?

  • Те, кто отбывает первый год заключения

  • Воры и грабители

  • Мошенники и аферисты

  • Те, у кого заканчивается срок заключения

2 / 10

Если бы у Егора Прокудина было три жизни, одну он бы просидел в тюрьме, вторую отдал бы водителю. А что бы он сделал с третьей?

  • Прожил бы сам как хочет

  • Еще раз посидел бы в тюрьме

  • Подарил бы нуждающемуся

  • Отдал бы ее на благо Родины

3 / 10

Как зовут эту даму в небесного цвета платье?

  • Люсьен

  • Жасмин

  • Нино

  • Сонька

4 / 10

Как Егор, по его словам, относится к алкоголю?

  • Любит засандалить

  • Не пьет по религиозным причинам

  • Не пьющий

  • Немедленно впадает в запой

5 / 10

А сколько у Егора судимостей?

  • Одна, да и та по случайности

  • Три, но это просто так совпало

  • Пять, но это так, по мелочи

  • Семь, он ворюга несусветный

6 / 10

Какими словами охарактеризовал Егора отец Любы, едва его завидев?

  • Вот с такими ручищами, как ворюга!

  • В красной рубахе, как палач!

  • Такая улыбка, мигом понятно: хапуга!

  • Завидный жених, сразу видно, домовитый!

7 / 10

Как Люба представила Егора своим родителям?

  • Ну вот и бухгалтер наш

  • А вот и мой кудесник!

  • А кто тут ждал разбойника с большой дороги?

  • Ну всё, съезжайте!

8 / 10

Для чего собрался весь этот народ за дверями?

  • Для встречи светлого будущего

  • Для пьянки

  • Для разврата

  • На поминки

9 / 10

Где, по словам Сергея Михайловича, все красивые женщины?

  • Замужем

  • Спят

  • В университете

  • На работе

10 / 10

Какой была последняя кличка Егора?

  • Папаша

  • Горе

  • Горацио

  • Гога

ПО ТЕМЕ
Тест Развлечения Кино Советское кино Калина красная Василий Шукшин Фильмы Повесть СССР
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление