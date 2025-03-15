Есть пострадавшие: в Ярославской области пассажирский поезд снес фуру. Видео

В Ярославле столкнулись рельсовый автобус и грузовик Источник: УМВД России по Ярославской области











В Ярославской области 15 марта пригородный пассажирский поезд, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру «Ситрак». ДТП произошло на железнодорожном переезде в населенном пункте Тамарово Тутаевского района.

«ДТП произошло в 16:07. Грузовой автомобиль при исправно действующей сигнализации выехал на переезд, что привело к столкновению с рельсовым автобусом. В результате произошел сход одной колесной пары рельсового автобуса. Для его поднятия выехал восстановительный поезд. Там же находятся медики», — сообщили в пресс-службе СЖД.

По предварительной информации, погибших нет. Сообщается, что госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса. Данные о том, сколько именно, пока расходятся. По информации СЖД, — двое. По данным УМВД, — семь.

Всего в поезде находилось 47 пассажиров.

Кадры из рельсового автобуса Источник: читатель 76.RU

В СЖД добавили, что из-за происшествия будет задержан ряд пригородных поездов. Более точную информацию сообщат в ближайшее время.

«Пассажиры поезда в шоке. Ждут автобусы, которые должны довести их до места назначения», — рассказал читатель 76.RU, у которого в рельсовом автобусе ехала знакомая.

Обновление информации на 21:00 15 марта

В ярославской Госавтоинспекции сообщили, что результате столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде в Ярославской области 15 марта пострадал 31-летний водитель автомобиля. Он госпитализирован.

Также 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести.