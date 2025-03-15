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Происшествия Поезд снес фуру Есть пострадавшие: в Ярославской области пассажирский поезд снес фуру. Видео

Есть пострадавшие: в Ярославской области пассажирский поезд снес фуру. Видео

ДТП произошло на переезде в Тутаевском районе

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13 комментариев
В Ярославле столкнулись рельсовый автобус и грузовик | Источник: УМВД России по Ярославской областиВ Ярославле столкнулись рельсовый автобус и грузовик | Источник: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле столкнулись рельсовый автобус и грузовик

Источник:

В Ярославской области 15 марта пригородный пассажирский поезд, следовавший из Рыбинска в Ярославль, снес фуру «Ситрак». ДТП произошло на железнодорожном переезде в населенном пункте Тамарово Тутаевского района.

«ДТП произошло в 16:07. Грузовой автомобиль при исправно действующей сигнализации выехал на переезд, что привело к столкновению с рельсовым автобусом. В результате произошел сход одной колесной пары рельсового автобуса. Для его поднятия выехал восстановительный поезд. Там же находятся медики», — сообщили в пресс-службе СЖД.

По предварительной информации, погибших нет. Сообщается, что госпитализирован водитель фуры. Также за медицинской помощью обратилось несколько пассажиров рельсового автобуса. Данные о том, сколько именно, пока расходятся. По информации СЖД, — двое. По данным УМВД, — семь.

Всего в поезде находилось 47 пассажиров.

Кадры из рельсового автобуса

Источник:

В СЖД добавили, что из-за происшествия будет задержан ряд пригородных поездов. Более точную информацию сообщат в ближайшее время.

«Пассажиры поезда в шоке. Ждут автобусы, которые должны довести их до места назначения», — рассказал читатель 76.RU, у которого в рельсовом автобусе ехала знакомая.

Обновление информации на 21:00 15 марта

В ярославской Госавтоинспекции сообщили, что результате столкновения грузовика и поезда на железнодорожном переезде в Ярославской области 15 марта пострадал 31-летний водитель автомобиля. Он госпитализирован.

Также 10 пассажиров поезда получили травмы различной степени тяжести.

Всю информацию о происшествии можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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Поезд Грузовик ДТП Фура Переезд
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Комментарии
13
Инженер1
15 марта, 17:59
"что привело к столкновению с рельсовым автобусом. В результате произошел сход одной колесной пары рельсового автобуса. " Что это? Продукция Сколково?
Гость
15 марта, 17:47
Рельсовый автобус?
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