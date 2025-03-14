Известному актеру Роману Курцыну — 40! Публикуем топ крутых образов накаченного красавчика

Звезде российского кино Роману Курцыну 14 марта исполняется 40 лет. В портфолио актера более ста фильмов и сериалов, а с 2020 года он работает в новом амплуа — продюсирует собственные проекты.
— Я такой хитрый, пишу сценарии под себя и продюсирую картины. Сейчас у меня простой план. Раньше приходилось соглашаться на то, что есть, и искать проекты, которые мне как актеру были бы интересны. Сейчас я просто захожу как автор сценария и продюсер и исполняю главную роль, — ранее признавался в интервью Роман.
Напомним, популярность ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. В проекте он исполнил главную роль. За 17-летнюю карьеру ярославский актер стал известен по фильмам «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+), «Бременские музыканты» (6+) и «Бывший в помощь» (16+).
Роман женат на актрисе Анне Курцын, пара воспитывает двоих детей.
В кинотеатрах с начала 2025 года вышло сразу несколько премьер с Романом. Прямо сейчас на большом экране представлены фильмы «Капитан Крюк» (6+) и «Царевна-лягушка» (6+).
В честь юбилея звезды публикуем подборку его необычных образов.
Ранее мы публиковали большое интервью с актером о его планах на 2025 год. В беседе с нашим изданием Роман признался, что в первой половине 2025 года у него будет командировка на Мадагаскар.
В этом материале мы публиковали 10 крутых экранных образов.