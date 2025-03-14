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Развлечения Известному актеру Роману Курцыну — 40! Публикуем топ крутых образов накаченного красавчика

Известному актеру Роману Курцыну — 40! Публикуем топ крутых образов накаченного красавчика

Звезда кино не боится съемок со львами и медведями

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4 комментария
Роман Курцын выложил видео с медведем и львом | Источник: Роман Курцын / Vk.comРоман Курцын выложил видео с медведем и львом | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Роман Курцын выложил видео с медведем и львом

Источник:

Звезде российского кино Роману Курцыну 14 марта исполняется 40 лет. В портфолио актера более ста фильмов и сериалов, а с 2020 года он работает в новом амплуа — продюсирует собственные проекты.

— Я такой хитрый, пишу сценарии под себя и продюсирую картины. Сейчас у меня простой план. Раньше приходилось соглашаться на то, что есть, и искать проекты, которые мне как актеру были бы интересны. Сейчас я просто захожу как автор сценария и продюсер и исполняю главную роль, — ранее признавался в интервью Роман.

Напомним, популярность ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. В проекте он исполнил главную роль. За 17-летнюю карьеру ярославский актер стал известен по фильмам «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+), «Бременские музыканты» (6+) и «Бывший в помощь» (16+).

Роман женат на актрисе Анне Курцын, пара воспитывает двоих детей.

В кинотеатрах с начала 2025 года вышло сразу несколько премьер с Романом. Прямо сейчас на большом экране представлены фильмы «Капитан Крюк» (6+) и «Царевна-лягушка» (6+).

В честь юбилея звезды публикуем подборку его необычных образов.

Роман приручил символ Ярославской области | Источник: Роман Курцын / Vk.comРоман приручил символ Ярославской области | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Роман приручил символ Ярославской области

Источник:
С медведем сидит словно с напарником | Источник: Роман Курцын / Vk.comС медведем сидит словно с напарником | Источник: Роман Курцын / Vk.com

С медведем сидит словно с напарником

Источник:
И еще одна опасная «партнерша» | Источник: Роман Курцын / Vk.comИ еще одна опасная «партнерша» | Источник: Роман Курцын / Vk.com

И еще одна опасная «партнерша»

Источник:
Актер много времени проводит на тренировках и результат «налицо» | Источник: Роман Курцын / Vk.comАктер много времени проводит на тренировках и результат «налицо» | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Актер много времени проводит на тренировках и результат «налицо»

Источник:

Вот это растяжка!

Источник:
Родной город Романа Курцына&nbsp;— Кострома, в Ярославль он переехал после поступления в местный театральный институт. Тут и остался | Источник: Роман Курцын / Vk.comРодной город Романа Курцына&nbsp;— Кострома, в Ярославль он переехал после поступления в местный театральный институт. Тут и остался | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Родной город Романа Курцына — Кострома, в Ярославль он переехал после поступления в местный театральный институт. Тут и остался

Источник:
Актер успевает снимать в фильмах и принимать участие в телепроектах | Источник: Роман Курцын / Vk.comАктер успевает снимать в фильмах и принимать участие в телепроектах | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Актер успевает снимать в фильмах и принимать участие в телепроектах

Источник:
В последнее время у актера было несколько фотосессий с животными | Источник: Роман Курцын / Vk.comВ последнее время у актера было несколько фотосессий с животными | Источник: Роман Курцын / Vk.com

В последнее время у актера было несколько фотосессий с животными

Источник:

Актер занимается не только в тренажерном зале, но и развивается в боевых искусствах

Источник:
Эффектный образ с шляпой на одной из премьер | Источник: Роман Курцын / Vk.comЭффектный образ с шляпой на одной из премьер | Источник: Роман Курцын / Vk.com

Эффектный образ с шляпой на одной из премьер

Источник:

Ранее мы публиковали большое интервью с актером о его планах на 2025 год. В беседе с нашим изданием Роман признался, что в первой половине 2025 года у него будет командировка на Мадагаскар.

В этом материале мы публиковали 10 крутых экранных образов.

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Роман Курцын Актер Каскадер Кино Съемки Спорт
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Комментарии
4
Гость
57 минут
Ну и ЧЁ ???
Гость
54 минуты
Рома, ты состоялся как спортсмен, как актер, как семьянин. Это дано не многим. Все гнусные комменты только от зависти и комплекса неполноценности. Удачи тебе.
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