Известному актеру Роману Курцыну — 40! Публикуем топ крутых образов накаченного красавчика

Роман Курцын выложил видео с медведем и львом Источник: Роман Курцын / Vk.com











Звезде российского кино Роману Курцыну 14 марта исполняется 40 лет. В портфолио актера более ста фильмов и сериалов, а с 2020 года он работает в новом амплуа — продюсирует собственные проекты.

— Я такой хитрый, пишу сценарии под себя и продюсирую картины. Сейчас у меня простой план. Раньше приходилось соглашаться на то, что есть, и искать проекты, которые мне как актеру были бы интересны. Сейчас я просто захожу как автор сценария и продюсер и исполняю главную роль, — ранее признавался в интервью Роман.

Напомним, популярность ему принес сериал «Меч» (16+), вышедший в 2009 году. В проекте он исполнил главную роль. За 17-летнюю карьеру ярославский актер стал известен по фильмам «Крым» (16+) и «Огонь» (6+), комедиям «Гуляй, Вася!» (16+) и «Бабушка легкого поведения — 2» (16+), «Бременские музыканты» (6+) и «Бывший в помощь» (16+).

Роман женат на актрисе Анне Курцын, пара воспитывает двоих детей.

В кинотеатрах с начала 2025 года вышло сразу несколько премьер с Романом. Прямо сейчас на большом экране представлены фильмы «Капитан Крюк» (6+) и «Царевна-лягушка» (6+).

В честь юбилея звезды публикуем подборку его необычных образов.

Роман приручил символ Ярославской области Источник: Роман Курцын / Vk.com С медведем сидит словно с напарником Источник: Роман Курцын / Vk.com

И еще одна опасная «партнерша» Источник: Роман Курцын / Vk.com

Актер много времени проводит на тренировках и результат «налицо» Источник: Роман Курцын / Vk.com

Вот это растяжка! Источник: Роман Курцын / Vk.com

Родной город Романа Курцына — Кострома, в Ярославль он переехал после поступления в местный театральный институт. Тут и остался Источник: Роман Курцын / Vk.com











Актер успевает снимать в фильмах и принимать участие в телепроектах Источник: Роман Курцын / Vk.com











В последнее время у актера было несколько фотосессий с животными Источник: Роман Курцын / Vk.com

Актер занимается не только в тренажерном зале, но и развивается в боевых искусствах Источник: Роман Курцын / Vk.com

Эффектный образ с шляпой на одной из премьер Источник: Роман Курцын / Vk.com

Ранее мы публиковали большое интервью с актером о его планах на 2025 год. В беседе с нашим изданием Роман признался, что в первой половине 2025 года у него будет командировка на Мадагаскар.