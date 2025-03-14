Возле детского сада в Москве произошла стрельба из-за семейной драмы: новости 14 марта

У частного детского сада в Новой Москве произошла перестрелка Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 марта.

В крымском зоопарке скончалась слониха Дженни

В крымском зоопарке «Тайган» внезапно скончалась слониха Дженни. Ее не стало из-за осложнений, вызванных мочекаменной болезнью.

У Дженни осталась подруга Магда. Слонихи были неразлучны более четверти века, а Магда, узнав о случившемся, несколько часов не отходила от тела своей подруги, нежно обнимая ее хоботом и не подпуская людей. Видео этой трогательной сцены появилось в Сети только сейчас.

Слониха Магда прощается с подругой Дженни Источник: Комсомольская правда / Telegram

Магда и Дженни — циркачи на пенсии, около сорока лет выступавшие в России и мире. В марте 2021 года на выступлении в Казани они подрались и напугали зрителей. Дрессировщик отправил их на пенсию в Крым, в парк львов «Тайган». Там они жили дружно и даже давали небольшие выступления.

Дженни заболела в декабре 2024 года. Утром 13 марта она умерла от мочекаменной болезни. Магда тяжело восприняла утрату — слоны остро реагируют на смерть сородичей и часто возвращаются на места, где они умерли, что указывает на сильную эмоциональную связь.

Слониха Магда прощается с подругой Дженни Источник: Комсомольская правда / Telegram

ВСУ атаковали музей в Судже. Погибла сотрудница

Суджу в Курской области атаковали ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ударили по музею, погибла женщина.

Здание музея уничтожено Источник: rodnaya_sudzha / T.me

«По освобожденной Судже нанесен сознательный удар, который пришелся по зданию краеведческого музея — памятнику архитектуры конца XIX века. По предварительной информации, погибла сотрудница музея, которая оставалась в Судже во время оккупации и сегодня пришла в музей, чтобы осмотреть его состояние», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Двое сотрудников музея ранены, их доставляют в больницу. Само историческое здание полностью разрушено.

Apple выпустит наушники с голосовым переводчиком из «Звездных войн»

Компания Apple планирует добавить в свои наушники AirPods функцию перевода разговора в режиме реального времени. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Эта возможность будет предложена в рамках обновления программного обеспечения AirPods, которое должно выйти в конце этого года», — говорится в сообщении.

Хотя у наушников Google уже есть подобная функция, Apple стремится предоставить пользователям опыт, похожий на голосовой переводчик из «Звездных войн».

В России могут начать выплачивать пособия за ведение домашнего хозяйства

Об этом рассказал депутат Госдумы, возглавляющий комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

На получение выплат в размере прожиточного минимума за ведение домашнего хозяйства могут претендовать не только женщины, но и мужчины. Депутат предлагает увеличить размер пособия по безработице для этой категории семей. Также предлагается включить этот период в страховой стаж.

Пособия будут назначать, если семья соответствует критериям нуждаемости, если член семьи является безработным и ухаживает за домашним хозяйством, рассказал Нилов радиостанции «Говорит Москва».

В Туапсе после атаки БПЛА продолжает гореть нефтебаза

Жители района рассказали telegram-каналу «Осторожно, новости», что пожар на нефтеперерабатывающем заводе всё еще не потушен. Некоторые из них жалуются на проблемы с дыханием.

Пожар видно из окон поездов, которые проезжают мимо завода Источник: Осторожно, новости / Telegram

Ранее региональный оперативный штаб сообщил, что для тушения пожара были привлечены дополнительные силы. На месте работают 172 человека, количество техники увеличилось до 48 единиц.

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что около трех часов ночи загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Краевой Роспотребнадзор рекомендовал жителям Туапсе избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна.

Перестрелка у частного детского сада в Новой Москве

В Коммунарке произошла стрельба у детского сада. Причиной конфликта стала семейная драма. Мужчина стрелял в нового возлюбленного бывшей супруги.

По информации очевидцев, бывшая жена пришла в детский сад забирать ребенка вместе с новым бойфрендом. Пару подкараулил бывший муж москвички — разгорелся конфликт. В итоге 37-летний мужчина выстрелил в свою бывшую супругу и ее парня.

Кадры с места происшествия Источник: Коммунарка / T.me

В детском саду нашим коллегам из MSK1.RU рассказали, что никто из детей не пострадал. Сотрудники оперативно закрыли все двери и никого не выпускали.

Источник: Коммунарка / T.me