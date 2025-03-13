В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей

Евгений Бондарев пару лет добивался возможности поехать учиться в Китай Источник: Евгений Бондарев / Vk.com











Студент из Тюмени Евгений Бондарев пару лет добивался возможности поехать учиться в Китай по обмену. Мечта исполнилась лишь на третьем курсе. Молодой человек прожил в городе Чанчунь, который считается небольшим, но там живет 10 миллионов человек, один семестр. В колонке для 72.RU Евгений рассказывает о том, какое впечатление произвели на него китайцы, о ценах и о том, что может удивить жителя небольшого российского города. Далее — от первого лица.

Евгений Бондарев студент

Я учусь на программе по зарубежному регионоведению с фокусом на Китай, и изучение китайского языка в самой среде всегда казалось мне чем-то невероятным. Когда узнал о возможности поехать на программу «Семестр за рубежом», сразу начал подавать заявки. Это было еще на первом курсе, но только спустя год мою кандидатуру одобрили. Конкурс был высоким: из всех желающих выбрали лишь шестерых, и я оказался среди тех, кому посчастливилось учиться за границей.

Подготовка к поездке была непростой. Необходимо было оформить множество документов, получить визу и подготовиться морально. Сама поездка состоялась летом. После всех оформлений и ожиданий я наконец-то отправился в долгий путь. Перелет из Тюмени в Чанчунь занял около 15 часов с пересадкой в Москве и Шанхае. Это был самый бюджетный вариант, и обошелся он примерно в 30 тысяч рублей.

Перелет занял около 15 часов с пересадкой в Москве и Шанхае Источник: Евгений Бондарев Бесплатной в Китае была только учеба Источник: Евгений Бондарев

Приехав в Китай, я поселился в общежитии для иностранных студентов. Стоимость проживания составляла около 13–15 тысяч рублей в месяц, что довольно приемлемо для студента. Общежитие находилось в кампусе университета, там жили студенты не только из России, но и из других стран: Монголии, Пакистана, Индии, Туркменистана. В комнатах было всё, что нужно: кровать, шкаф, рабочий стол, ванная. Правда, первые дни нам пришлось избавляться от тараканов, которые появились из-за предыдущих жильцов и соседей, жителей Пакистана и Индии. Как оказалось, они не славятся чистоплотностью.

Комната Евгения в китайском общежитии для студентов Источник: Евгений Бондарев











Учеба в Китае стала для меня вызовом. Мы изучали китайский язык в интенсивном режиме — каждый день по три пары. И почти все занятия проводились на китайском языке. Это, безусловно, усложняло процесс, особенно на первых порах. Наш уровень на тот момент можно было оценить как А2, и, хотя обучение с носителями языка всегда полезно, часто не хватало понимания с преподавателями. Практически все они, за исключением одного, не говорили на английском, что усложняло восприятие материала.

Ежедневно я ходил на занятия, обедал в студенческой столовой и затем занимался волейболом, чтобы немного отвлечься от учебы. Вечера проходили за выполнением домашних заданий и подготовкой к экзаменам. Примерно в середине семестра у нас были промежуточные экзамены, а по окончании программы — финальные, после которых мы получили сертификаты о прохождении курса.

Каждый день у студентов было по три пары Источник: Евгений Бондарев Источник: Евгений Бондарев

Интересной особенностью была строгость китайской системы образования. Студенты должны приходить на занятия вовремя, опоздания и пропуски были недопустимы без уважительной причины. Это контрастировало с более свободным подходом, к которому я привык в России.

Одним из самых сложных аспектов жизни в Китае оказалось общение с местными жителями. Молодежь на улицах часто относилась к нам, иностранцам, с интересом, но не спешила заводить дружбу. Местные студенты, с которыми я играл в волейбол, оказались более дружелюбными, хотя и общались с нами больше из вежливости, чем из реального желания установить контакт. Мы учились понимать друг друга, общаясь на простом китайском, используя базовые фразы. Китайцы, которых я встречал вне кампуса, часто смотрели на нас с любопытством, фотографировалась так, как будто мы были чем-то необычным, как с обезьянками.

Китайцы довольно приветливы, но к иностранцам относятся настороженно Источник: Евгений Бондарев Молодежь на улицах часто относилась к россиянину и его друзьям-иностранцам с интересом Источник: Евгений Бондарев

Это различие в культурных установках чувствовалось на каждом шагу. Китайцы приветливы и вежливы, но их понятие дружбы отличается от того, к чему мы привыкли в России. Приветливость не означала готовности к близким отношениям, мы всё равно оставались для них во многом чужаками. Кроме того, удивили некоторые особенности поведения китайцев. Их медлительность, привычка курить и плевать в общественных местах — это те черты, которые раздражают и отталкивают​. При этом китайцы ценят комфорт и часто сохраняют детскость даже во взрослом возрасте, что удивляло меня больше всего.

Город Чанчунь поразил огромными парками и контрастом между старыми районами и современными зданиями​. Я гулял по улицам и рассматривал архитектуру, которая, хотя и не поражала красотой, впечатляла монументальностью. Но главным открытием стали китайские парки — зеленые оазисы среди городских построек. Я с удовольствием гулял по ним, особенно в парках Нанху и Бэйху, которые были построены вокруг огромных озер.

+1

Одной из главных целей моего пребывания в Китае было посещение Шанхая. Это город мечты для многих, и мои ожидания оправдались полностью. Три с половиной дня, проведенные в этом мегаполисе, стали незабываемыми. Огромные небоскребы, знаменитая телебашня «Жемчужина Востока», Нанкинская улица и другие достопримечательности оставили неизгладимые впечатления​. Кроме того, на обратном пути я успел заехать в Южную Корею, что стало еще одним ярким впечатлением. Проведенные там четыре дня подарили возможность познакомиться с еще одной культурой. Великолепная страна, конечно.

На еду и транспорт Евгений тратил около 30 тысяч рублей в месяц Источник: Евгений Бондарев











Жизнь в Китае оказалась не только культурным открытием, но и столкновением с бытовыми трудностями. Оплата покупок, поездки в транспорте и использование приложений для доставки — всё это было частью ежедневной рутины, к которой пришлось привыкать. Для меня самым сложным оказалось привыкнуть к китайской кухне. Первые недели еда казалась экзотичной и вкусной, но через месяц я начал уставать от постоянных блюд с лапшой и рисом. Местная еда часто была слишком острой, жирной и не совсем подходящей для желудка россиянина. Мы с другими студентами начали искать продукты, более привычные для нас, или готовить сами.

Китайская кухня — очень жирная и калорийная Источник: Евгений Бондарев При этом и довольно острая Источник: Евгений Бондарев

Что касается финансов, расходы на жизнь в Китае были достаточно умеренными. Общежитие стоило 13–15 тысяч рублей, а на еду, транспорт и всякие развлечения я тратил около 30 тысяч рублей в месяц. Программа покрывала только само обучение, а перелеты и другие расходы, такие как питание, я оплачивал самостоятельно. Цены на еду и проживание были вполне доступными, хотя некоторые продукты, такие как молочные изделия, стоили значительно дороже, чем в России.

Например, проезд на метро стоил 35 рублей, на автобусе — 25 рублей. При этом в обычных магазинах условный человек не сможет купить молоко, колбасу, молочку, хлеб. И вот такие товары в Китае стоят гораздо дороже, чем в России. Хлеб — около рублей 200, молоко — тоже рублей 150–200. Но торговые и экономические отношения с Россией только налаживаются, и во многих китайских магазинах достаточно много русских продуктов, цена на них постоянно падает. Допустим, масло наше, мука. И вот в обычных магазинах ее можно встретить на каждом углу. Нужно рублей 300, чтобы прямо наесться в Китае. Если блюдо с европейским уклоном, то будет в два раза дороже.

+2