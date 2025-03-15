Подали голос: в России снова обсуждают Ладу Дэнс и Вику Цыганову — как звезды прошлого напоминают о себе, закатывая скандалы

Знаменитости из прошлого стали активно возвращаться в медиапространство Источник: lada_dance_official, the_yana_poplavskaya, tsiganova_fashion / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Жизнь знаменитостей всегда волновала простой народ: кто что про кого сказал, кто с кем поругался, кто за кого замуж вышел. Отрицать интерес бесполезно — количество просмотров подобных материалов говорит за себя. Мы отлично осведомлены о личной жизни Григория Лепса, об увлечениях Ольги Бузовой, знаем про любимый бренд Филиппа Киркорова. Но часто ли мы вспоминаем тех, кто сиял в конце прошлого века? А ведь они всё еще с нами и даже стараются заявлять о себе. NGS.RU рассказывает, кто из знаменитостей ушедшей эпохи снова попал в инфополе.

Вика Цыганова

Вика Цыганова отругала Филиппа Киркорова и Оскара Кучеру Источник: tsiganova_fashion / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Жизнь у Виктории Цыгановой активная, без внимания публики она не остается. Аудитория у нее достаточно большая, просто она живет вне шоу-бизнеса, редко появляется на телевидении, больше занимается общественной деятельностью.

Певица активно ведет телеграм-канал и порой высказывается в сторону, по ее мнению, «бесталантливых» и недостойных представителей российской эстрады. Ее последние довольно жесткие комментарии о прошедшей в начале марта музыкальной премии «Виктория» вызвали общественный резонанс и привлекли внимание журналистов. Имя Вики Цыгановой стало чаще мелькать в каналах и пабликах.

Виктория грубо прошлась по Филиппу Киркорову и Оскару Кучере, который за него заступился. Киркоров на заявления Виктории не ответил, а Оскар молчать не стал, и его процитировало издание «Стархит».

— Цыганова негодует! Она, видите ли, не согласна с итогами очередной премии, на которой Филипп Киркоров получил награду «Певец года». Вика, дело в том, что не одним патриотизмом на сцене жив человек. Нет, дорогая! «Певцов года» дают за талант. А Киркорову его не занимать. С дверью он давно разобрался, да и мы тоже, — прокомментировал ситуацию телеведущий.

Ответ Виктории Цыгановой не заставил себя ждать: она написала, что Оскар Кучера не разбирается в музыке и не понимает, какие песни действительно находят отклик у людей.

— Обратите внимание, что многие представители шоу-бизнеса: Лолита, Собчак, Киркоров — не являются выдающимися певцами, телеведущими или даже русскими по духу людьми. У них двойное гражданство и двойственные моральные принципы. Но именно этими людьми захвачен весь эфир страны, что не может не вызывать негодования. Пусть Кучера и ему подобные и дальше сидят в своем гнилом болоте, — заявила певица.

Яна Поплавская

Яна Поплавская тоже пропесочила шоу-бизнес Источник: the_yana_poplavskaya / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Как часто вы вспоминаете о Яне Поплавской? Рискнем предположить, что поколение зумеров даже не знает, о ком речь. Актриса, сыгравшая Красную Шапочку в одноименной советской сказке 1977 года, сегодня волонтер и общественный деятель. Она активно ведет телеграм-канал, где обозревает актуальные события в стране и мире, сопровождая их своими комментариями.

Порой ее замечания удивляют. Например, Яна Поплавская заявила, что зарубежная певица Леди Гага использовала без разрешения мотив «Песенки Красной Шапочки» в своем треке Disease. Знает ли Леди Гага, кто такая Яна Поплавская? Не факт. Смотрела ли «Сказку о Красной Шапочке»(6+), слышала ли песенку про крокодилов и бегемотов? Вопрос остается открытым.

Недавно Яна Поплавская проявила интерес к популярному шоу «Маска»(12+) на канале НТВ. Актриса высказала недовольство концепцией передачи и даже обратилась к депутатам с просьбой закрыть проект — увидела в «Маске» пропаганду квадробинга.

Как и Вика Цыганова, Яна Поплавская не оставила без внимания историю с присуждением Филиппу Киркорову «Певца года». Следом прилетело и Леониду Агутину за «Композитора года». Актриса задалась вопросом, что такого выдающегося создал Леонид и чего достойного спел Киркоров.

— Вовремя уйдите со сцены. Дайте дорогу молодым! Ну что с нами стало-то? Когда мы разучились слышать настоящие таланты? Ну если у вас певцов лучше Киркорова нет, о чём это говорит? О том, что мы не взращиваем нормальных артистов? Не вкладываем в таланты деньги, а только даем право отмываться неотмываемым за счет вот этих премий? Ну стыд и срам, ей-богу, — написала Яна Поплавская в своем телеграм-канале «Яна Поплавская».

Лада Дэнс

Лада Дэнс защищает свой хит «Девочка-ночь» Источник: lada_dance_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Через скандал напомнила о себе Лада Дэнс, устроив публичные разборки с Ольгой Бузовой. В подкасте Стаса Ярушина «Музлофт» поп-звезда 90-х заявила, будто Ольга взяла без разрешения ее хит «Девочка-ночь».

По словам Лады Дэнс, ее бывший продюсер Леонид Величковский продал песню компании, которая занимается продюсированием Ольги Бузовой, не имея на это прав. Ее возмутило, что с ней никто не посоветовался, ведь часть прав на песню принадлежит ей. Артистка рассказала, что неприятную ситуацию уже рассматривает суд. Также певица считает, что Ольга Бузова могла и лично обратиться к ней за разрешением на исполнение песни.

Логично, что Ольга Бузова не оставила без внимания это высказывание: в соцсетях она поделилась тем, что обвинение ее задело. Она даже опубликовала интервью Лады Дэнс 2023 года с разрешением на исполнение спорной песни, предположила, что популярная в прошлом певица решила сделать пиар за ее счет, и посоветовала ей проверить документы.

Леонид Величковский вступился за Ольгу, подтвердив, что она имеет право исполнять Baby Tonight.