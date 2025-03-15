Старинный тюремный замок в Ярославской области откроют для посещения. Что там будет

Владелица рассказала о дальнейшей судьбе тюремного замка в Данилове Источник: torgi.gov.ru











Стало известно, что откроется в знаменитом тюремном замке в Данилове Ярославской области. Об этом порталу 76.RU сообщила Елена Рослякова — владелица и гендиректор «Даниловской птицефабрики», которая осенью 2024 года купила объект на торгах у муниципальных властей.

«Здесь будет историко-выставочный комплекс», — пояснила она.

Тематику будущего туристического объекта Елена Рослякова пока не стала раскрывать. При этом уточнила, что часть комплекса хотят открыть в конце лета 2026 года.

«Это интереснейший исторический объект. Хочется сохранить его и сделать интересным для посещения туристов», — добавила Рослякова.

Известно, что новые собственники активно собирают материалы, касающиеся этого места — документы, архивные фото, видеоматериалы. В феврале они обращались к жителям с просьбой предоставить для комплекса старинные вещи.

ООО «Даниловская птицефабрика» была создана в 1970-е годы ХХ века на базе Даниловской межколхозной птицефабрики. Она занимается производством яиц. По данным сервиса «Контур. Фокус» чистая прибыль предприятия на конец 2023 года составила 27,5 млн рублей. Владельцем и гендиректором фабрики является Елена Рослякова. Также она владеет «Даниловским хлебозаводом».

Осенью 2024 года комплекс стал частным Источник: torgi.gov.ru











Напомним, первое упоминание о Даниловском тюремном замке относится к 1861 году. Считается, что в это время началось строительства объекта. Открылась тюрьма в 1866 году. Здание было трехэтажным. Правда, нижний этаж считался цокольным, хотя и возвышался над землей. Внутри располагалось 20 камер. Рядом с основным зданием тюремного замка находился одноэтажный служебный корпус, к которому в советские годы пристроили второй деревянный этаж. Территорию окружала толстая кирпичная стена.

По своему прямому назначению здание использовалось до 1960 года. Считается, что в стенах даниловской тюрьмы побывали при пересылке советский государственный деятель Феликс Дзержинский и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын.

Позже здесь размещались склады. Потом объект и вовсе пустовал. Иногда по нему водили экскурсии. В 2016 году здесь снимали сериал «Штрафник» (18+).

В этой тюрьме бывали дзержинский и Солженицын Источник: torgi.gov.ru











В 2021 году замок стал съемочной площадкой для шоу «Битва экстрасенсов» (16+). Участникам нужно было найти спрятанный в здании «клад» — деньги времен СССР. Экстрасенсы назвали атмосферу внутри замка тяжелой, способной довести до паники.