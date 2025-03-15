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Дороги и транспорт Власти объяснили, почему возникают сбои при оплате проезда в транспорте Ярославля через приложение

Власти объяснили, почему возникают сбои при оплате проезда в транспорте Ярославля через приложение

Какие возможны альтернативы

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6 комментариев
Власти дали ответ, почему в Ярославле не работает оплата проезда через транспортное приложение | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВласти дали ответ, почему в Ярославле не работает оплата проезда через транспортное приложение | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Власти дали ответ, почему в Ярославле не работает оплата проезда через транспортное приложение

Источник:

С начала марта ярославцы жалуются на невозможность оплатить проезд онлайн. Оплату проезда в городском общественном транспорте обсудили во время заседания Ярославской областной думы.

— Уже пару недель в приложении не работает оплата проезда, либо работает, но со сбоями. Приложение просит заново привязать банковскую карту, хотя она привязана. Приходится банковскую карточку доставать и оплачивать через валидатор, — ранее жаловалась читательница 76.RU.

Советник заместителя председателя правительства — министра дорожного хозяйства и транспорта Сергей Волканевский рассказал, что проблема связана со сбоями в навигационной системе.

— Когда у нас возникают глобальные сбои в работе навигационной системы, бывают и проблемы в работе системы оплаты, потому что она взаимоувязана с навигационными системами. В этом случае мы подробно по каждому случаю разбираемся. У нас существует механизм возврата денежных средств, если денежные средства были оплачены на пригородных маршрутах без фиксации по геолокации пункта, до которого человек доехал, — объяснил он.

До конца марта в Ярославле введут новые проездные на одну, две и пять поездок. Их запуск также был анонсирован на заседании Ярославской областной думы, затем детали сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, с января 2025 года в общественном транспорте в Ярославле отменили наличную оплату. Это сделано для безопасности, чтобы пассажиры не отвлекали водителя во время поездки.

При этом оплатить проезд за наличные все еще можно в универсальных кассах. Для поездки придется приобрести «Якарту».

— «Якарта» уже действует, сейчас количество точек ее реализации увеличивается. Реализуется она у нас в универсальных кассах, во всех наших пунктах — это автовокзалы, автостанции. По поводу разовых проездных билетов на 1, 2, 5 билетов — их мы будем вводить до конца текущего месяца, — пояснил Волканевский.

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Комментарии
6
Hail
40 минут
Привяжите банковскую карту (любую), к сайту "Карта жителя Ярославской области" - это по льготами. А так, в чём проблема !? По старому, запускаете руку в карман <или сумку>, достаёте наличные (пересчитывайте), отдаёте водителю сумму, затем ждёте билет (и так каждый) ! Сейчас - запускаете руку в карман (сумку), достаёте карту, прикладываете и проходите в салон ! ВСЁ ! Но если не происходит оплата по терминалу (не по вашей вине, отсутствия денег), то ... , в чём проблема !? Просто проходите и едете без оплаты. Это не ваша вина, пусть исправляют, свои ошибки, транспортная компания ...
Гость
1 час
Чтоб они не делали,не идут дела...А водителям запретили обилечивать за нал,в первую очередь,чтобы левак к ним не прилипал,а потом уж и безопасность..
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