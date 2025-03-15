Власти объяснили, почему возникают сбои при оплате проезда в транспорте Ярославля через приложение

Власти дали ответ, почему в Ярославле не работает оплата проезда через транспортное приложение Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С начала марта ярославцы жалуются на невозможность оплатить проезд онлайн. Оплату проезда в городском общественном транспорте обсудили во время заседания Ярославской областной думы.

— Уже пару недель в приложении не работает оплата проезда, либо работает, но со сбоями. Приложение просит заново привязать банковскую карту, хотя она привязана. Приходится банковскую карточку доставать и оплачивать через валидатор, — ранее жаловалась читательница 76.RU.

Советник заместителя председателя правительства — министра дорожного хозяйства и транспорта Сергей Волканевский рассказал, что проблема связана со сбоями в навигационной системе.

— Когда у нас возникают глобальные сбои в работе навигационной системы, бывают и проблемы в работе системы оплаты, потому что она взаимоувязана с навигационными системами. В этом случае мы подробно по каждому случаю разбираемся. У нас существует механизм возврата денежных средств, если денежные средства были оплачены на пригородных маршрутах без фиксации по геолокации пункта, до которого человек доехал, — объяснил он.

До конца марта в Ярославле введут новые проездные на одну, две и пять поездок. Их запуск также был анонсирован на заседании Ярославской областной думы, затем детали сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, с января 2025 года в общественном транспорте в Ярославле отменили наличную оплату. Это сделано для безопасности, чтобы пассажиры не отвлекали водителя во время поездки.

При этом оплатить проезд за наличные все еще можно в универсальных кассах. Для поездки придется приобрести «Якарту».