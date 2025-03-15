«Дядя Кузьма, тебя в армию забирают»: как в Великую Отечественную войну на фронте оказались 15-летние подростки

Своего будущего мужа Лида встретила на войне Источник: семейный архив











В этом году мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Новосибирске, как и любом другом городе России, тоже будут чествовать своих героев: предков и друзей семьи, которых призвали на фронт, и тех, кто вызвался добровольцем, соврав о юном возрасте.

Наши читатели рассказали нам о родственниках, которым пришлось повзрослеть в 15 лет, потому что в 1941 году началось самое страшное испытание в их жизни — война.

Встретилась с генералом Чуйковым под Сталинградом

Боюн Лидия Кирилловна

В старости Лидия стала председателем Совета ветеранов-женщин и помогала выбивать путевки Источник: семейный архив











Историю своей бабушки рассказала Светлана, приехавшая в Новосибирск 39 лет назад из Часова Яра в Донецкой области. Там же 5 марта 1924 года родилась Боюн Лидия Кирилловна, которой уже в 15 лет пришлось столкнуться с войной лицом к лицу: в первый же месяц ее родной город был оккупирован фашистскими захватчиками.

У Лиды не было матери, а отец сразу ушел к партизанам, так как немцы расстреливали всех коммунистов. Ее старшую сестру первым эшелоном угнали в концлагерь, где та пробыла до конца войны, а вторым должны были забрать саму бабушку Светланы. Лиде удалось сбежать вместе с соседями под Харьков, где у нее были родственники, они же помогли ей прибиться к отступающим советским частям.

Несмотря на то, что Лиде всё еще было 15, она приписала себе год, чтобы ее взяли в солдаты. В части было много таких же добровольцев, как Лида, которые хотели защищать Родину. У девушек было на выбор три пути: медсестры, связиста и снайпера. Бабушка Светланы была худенькая и маленького роста, всего метр сорок, быть медсестрой или связистом она не могла и потому взяла в руки винтовку.

— Вместе с 57-й дивизией пришлось отступать до Сталинграда. Обучение проходило во время остановок и привалов. Очень не хотелось отдавать винтовку после тренировочных стрельб. На построении я выглядела смешно: не могла даже повесить винтовку на плечо, она доставала до земли. Боевое крещение пришлось принимать под Сталинградом. Сначала считала тех, кого поймала через снайперский прицел, потом и со счета сбилась. После того, как видела смерти друзей, жалости к фашистам не было. Очень боялась попасть в плен, — вспоминала Лида.

В Сталинграде девушка встретила своего будущего мужа. Во время боев за город его тяжело ранили.

Первая встреча с будущим мужем состоялась в Сталинграде Источник: семейный архив











— Мы стояли на берегу Волги, было очень жарко, раненые просили пить. С обрыва добраться до воды трудно, высоко и страшно, желающих среди мужчин особо не нашлось. А я была легкая, маленькая и сорвиголова, ничего не боялась, вот и вызвалась. Собрали тогда ремни человек с 20, соединили их и прицепили к моему ремню и фляге на 20 литров. Вот так добывали воду.

Как-то мимо проезжал генерал Чуйков, который увидел, как ее, мокрую и босую, обнимали радостные однополчане. Он похвалил Лиду и пошутил, что, не будь войны, обязательно пригласил бы такую смелую девушку на свидание.

Но настоящая любовь ждала бабушку Светланы на Донбассе, куда отправили Лиду и ее будущего мужа. После боев за Светогорск девушка осталась дома, а ее возлюбленный продолжил воевать и принимал участие в освобождении Чехословакии.

После войны они поженились, Лида работала в аптеке. Уже в старости, после смерти мужа, она была председателем Совета ветеранов-женщин, помогала нуждающимся, ходила во все инстанции и добивалась помощи и путевок. Светлана сказала, что ее бабушки не стало в декабре 2019 года, но память о ней жива, и семья очень жалеет о ее смерти.

В 18 лет своим ходом добрался до фронта

Акимов Кузьма Степанович

В то время колхозникам не выдавали паспорта, поэтому Кузьма даже не представлял, что сможет когда-то покинуть родное село Источник: администрация Тогучинского района











Дедушка Оксаны родился в 1924 году в селе Михайловка на Урале. Когда началась война, его с другими мальчишками забрали в шахту, чтобы пополнить трудовые запасы страны. Он еще тогда попробовал записаться в армию, но таких молодых не брали, и вскоре он вернулся домой.

В сентябре 1942 года, когда колхоз занимался сбором урожая, на поле приехал мальчик на коне со страшной вестью: «Дядя Кузьма, тебя в армию забирают». Дедушка Оксаны отреагировал на это спокойно: «Куда же денешься?» К тому моменту его старший брат уже вернулся с войны инвалидом.

Кузьму направили в Ярославское военное пехотное училище им. генерал-лейтенанта Ф. М. Харитонова. После обучения запасников посадили в вагоны с буржуйками (был декабрь) и повезли в сторону Сталинграда.

Ехать приходилось по ночам, так как днем состав постоянно бомбили. Поезд довез запасников до станции Зимовники в Ростовской области, откуда молодым людям до Новочеркасска пришлось добираться уже своим ходом. Кузьма вспоминал, как много в городе было людей, и шутил, что самых лучших быстро разобрали, а их, еще зеленых, отправили в пехоту.

Первое время настроение среди однополчан было веселое, ничего страшного не происходило. Но в один день над их головами пролетела итальянская «Рама» — самолет-разведчик, а спустя какое-то время в метрах ста от их колонны упал снаряд. По рассказам Кузьмы, все очень перепугались, но командир их осадил: «Это только цветики, ягодки будут впереди».

После демобилизации у Кузьмы появилась уникальная возможность путешествовать по стране Источник: администрация Тогучинского района











Перед боями пехота рыла окопы. «Так много земли выбрасывал, думал, до Америки докопаю», — шутил Кузьма. Однажды рядом с недорытым окопом упал снаряд, и дедушку Оксаны серьезно задело: осколки попали в голову, руку, спину и шею. Из-за шока он не сразу понял, что случилось, и на вопрос командира о ранении сначала ответил отрицательно.

Кузьму отправили в госпиталь. После долгого путешествия от села к селу его вместе с другими ранеными привезли в Сочи, в санаторий «Красная Москва», где он пробыл шесть месяцев.

После лечения Кузьма вернулся в запасной полк, нес службу под Сталинградом, потом — в Венгрии. Победу дедушка Оксаны встретил уже в Австрии, в городе Граце, там советские войска встретились с союзническими американскими частями.

Окончание войны не означало для Кузьмы окончание службы. В тайге он вместе с сослуживцами валил лес и занимался восстановлением страны. В 1945 году вышел приказ о демобилизации старших возрастов, и от их отряда осталось всего трое человек. Всех их забрали в училище, но перед началом обучения нужно было пройти комиссию в Житомире. Там Кузьму огорошили новостью: из-за ранения в шею ему нельзя было не только поступать в училище, но и служить — по словам врача, он мог застрелить кого-то из винтовки, и его бы даже не стали судить по состоянию здоровья.

— Так я получил демобилизацию, и — давай кататься по Союзу, — вспоминал с улыбкой дедушка Оксаны. — У меня родные жили в Новосибирске, пишут, приезжай к нам. Я приехал да так и остался.