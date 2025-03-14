«Там серьезно»: нападающий «Локомотива» получил травму в матче на домашней арене

«Локомотив» проиграл «Нефтехимику» в Ярославле Источник: Варвара Киселева / 76.RU











Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о состоянии нападающего Степана Никулина, который получил травму в домашнем матче (6+) с «Нефтехимиком» на «Арене-2000» в Ярославле. Игра, которая прошла вечером 14 марта, завершилась со счетом 2:1 не в пользу ярославцев.

«Не забили сегодня хорошие моменты. Вратарь здорово сыграл. Что тут сказать-то. Травма Степана, конечно, не к месту, но это хоккей. [Про последствия] там серьезно», — сказал Игорь Никитин на послематчевой конференции.

Как прошла игра

Первый период прошел спокойно на голевые. Командам не удалось реализовать свои моменты. Счет на табло после стартового отрезка был 0:0. Ярким событием стало удаление Байрона Фрэза, которое произошло после стычки на пятаке соперника.

Во втором периоде команды обменялись шайбами. У ярославцев отличился Александр Полунин, счет к концу второй двадцатиминутки стал 1:1. Ворота ярославцев весь матч были под замком Даниила Исаева.

Степан Никулин получил травму. К концу периода он попал под силовой соперника, после чего оказался на льду. Поднимался он с помощью товарищей по команде, держась за ногу.

Александр Полунин забил гол в матче с «Нефтехимиком» Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В третьем периоде выявить победителя не удалось. Игра перешла в овертайм, а после — в буллиты. К сожалению, точку в матче поставил соперник. Счет 1:2 в пользу «Нефтехимика».

Следующий матч состоится 17 марта. Ярославль примет «Адмирала» из Владивостока.