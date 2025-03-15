Прокатил женщину на капоте: автомобиль въехал в толпу во время протестов в Белграде — кадры

Автомобиль BMW въехал в толпу на митинге в белградском районе Жарково (Сербия) и сбил трех человек. Об этом сообщила газета Blic.
По данным издания, BMW «прокатил на капоте» женщину. В результате наезда пострадали ещё два человека. Затем водитель попытался скрыться. За рулем находился 50-летний мужчина. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он оказывал сопротивление. Пострадавших доставили в больницу.
Движение в центре города перекрыли на фоне протестов. На улицах находятся тысячи людей.
Массовые протесты в Сербии начались около пяти месяцев назад на фоне трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.
Вечером 14 марта, за день до анонсированной на 15 марта акции протеста, в центре Белграда начали собираться студенты. Спустя некоторое время общее число протестующих достигло примерно 31 тысячи человек. Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что митинг не был согласован с властями. Однако он призвал полицию и другие государственные структуры обеспечить безопасность участников, не применять к ним силу, за исключением крайних случаев.