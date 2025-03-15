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Происшествия Прокатил женщину на капоте: автомобиль въехал в толпу во время протестов в Белграде — кадры

Прокатил женщину на капоте: автомобиль въехал в толпу во время протестов в Белграде — кадры

Водитель оказал сопротивление полиции

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Тысячи людей собрались на митинг | Источник: Blic.rcТысячи людей собрались на митинг | Источник: Blic.rc

Тысячи людей собрались на митинг

Источник:

Автомобиль BMW въехал в толпу на митинге в белградском районе Жарково (Сербия) и сбил трех человек. Об этом сообщила газета Blic.

По данным издания, BMW «прокатил на капоте» женщину. В результате наезда пострадали ещё два человека. Затем водитель попытался скрыться. За рулем находился 50-летний мужчина. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он оказывал сопротивление. Пострадавших доставили в больницу.

Движение в центре города перекрыли на фоне протестов. На улицах находятся тысячи людей.

Момент наезда на пешеходов попал на видео

Источник:

Массовые протесты в Сербии начались около пяти месяцев назад на фоне трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.

Вечером 14 марта, за день до анонсированной на 15 марта акции протеста, в центре Белграда начали собираться студенты. Спустя некоторое время общее число протестующих достигло примерно 31 тысячи человек. Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что митинг не был согласован с властями. Однако он призвал полицию и другие государственные структуры обеспечить безопасность участников, не применять к ним силу, за исключением крайних случаев.

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Белград Въехал в толпу Митинг Водитель Пострадавшие Протесты
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