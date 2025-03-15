Прокатил женщину на капоте: автомобиль въехал в толпу во время протестов в Белграде — кадры

Тысячи людей собрались на митинг Источник: Blic.rc











Автомобиль BMW въехал в толпу на митинге в белградском районе Жарково (Сербия) и сбил трех человек. Об этом сообщила газета Blic.

По данным издания, BMW «прокатил на капоте» женщину. В результате наезда пострадали ещё два человека. Затем водитель попытался скрыться. За рулем находился 50-летний мужчина. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он оказывал сопротивление. Пострадавших доставили в больницу.

Движение в центре города перекрыли на фоне протестов. На улицах находятся тысячи людей.

Момент наезда на пешеходов попал на видео Источник: Baza / Telegram

Массовые протесты в Сербии начались около пяти месяцев назад на фоне трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек.