Инстасамка сменила фамилию, а Ани Лорак вышла замуж за мистера Испанию: звездные новости недели

На этой неделе звезды поделились своими тайнами из личной жизни. Ани Лорак вышла замуж второй раз. Свадьбу с испанским красавцем певица скрывала месяц. А SHAMAN сделал из объявления о романе с Екатериной Мизулиной целое шоу на своем концерте.
В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.
Петросян попал в больницу
Юмориста Евгения Петросяна в субботу, 8 марта, экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение. Врачам удалось быстро стабилизировать состояние юмориста, и через пару дней его выписали.
Евгений Петросян сообщил в своем Тelegram-канале, что слухи о его смерти «явно преувеличены». Он анонсировал пятичасовой концерт в Серпухове и свое новое шоу.
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace
Итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора бренда Versace. Теперь ее кресло займет Дарио Витале, у которого аналогичная должность в Miu Miu.
«Надеюсь, я заставила тебя гордиться мной», — так Донателла Версаче прокомментировала свой уход с поста креативного директора модного дома.
Донателла возглавляла Versace 28 лет. Главный пост в Модном доме она заняла в 1997 году после смерти ее брата Джанни Версаче. 50-летний дизайнер был застрелен возле своего дома в Майами-Бич — Донателла неожиданно оказалась на высшем посту. Несмотря на отсутствие формального образования в сфере моды, она унаследовала бизнес стоимостью 807 миллионов долларов и 130 магазинов по всему миру.
Ани Лорак вышла замуж во второй раз
Ани Лорак вышла замуж. Певица и ее избранник Исаак Виджраку провели церемонию на Мальдивах на берегу моря еще 14 февраля, но только сейчас объявили об этом. Официально пара зарегистрировала отношения еще полгода назад в Испании.
Ани Лорак и Исаак Виджрака познакомились в Испании, куда певица приехала на лечение. Он является обладателем титула «Мистер Испания — 2002», велнес-экспертом и инструктором по йоге. Об их отношениях стало известно в январе 2023 года, когда Лорак опубликовала совместные фотографии с ним в соцсетях. Подробнее об истории любви звезды и ее нового избранника можно почитать в отдельном материале. До этого певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Инстасамка сменила фамилию
Блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы с рэпером Олегом Еропкиным (Moneyken). Девушка уже получила новый паспорт.
Рэпер сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году во Франции. Вскоре музыканты сыграли свадьбу, на которой присутствовали самые близкие люди. Спустя два года супруги устроили вторую свадьбу, уже для друзей и коллег.
Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов
Суд в Москве оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева на 40 тысяч рублей за три эпизода осквернения религиозных символов. Он разместил в сети фото ковра с изображением Богоматери в дыму. Изделие он купил у мастера в интернете.
Протокол на Лебедева поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули обратно в полицию для устранения недостатков. Причиной возврата стало то, что в материалах не было сведений о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как этого требует законодательство. Во второй раз проблем с рассмотрением не возникло.
SHAMAN закрутил роман с Мизулиной
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) подтвердил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Фанатам о своем выборе он сообщил во время концерта в московской «Live Арене».
Девушка вышла на сцену в белом платье, SHAMAN вручил ей букет белых роз. Объявил, что они пара, и поцеловал под крики толпы.
Мама Ярослава была на концерте. Она пожелала ему и его новой девушке счастья и гармонии в отношениях, а также не только любви, но и взаимопонимания.