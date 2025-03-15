Инстасамка сменила фамилию, а Ани Лорак вышла замуж за мистера Испанию: звездные новости недели

Инстасамка избавилась от девичьей фамилии Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











На этой неделе звезды поделились своими тайнами из личной жизни. Ани Лорак вышла замуж второй раз. Свадьбу с испанским красавцем певица скрывала месяц. А SHAMAN сделал из объявления о романе с Екатериной Мизулиной целое шоу на своем концерте.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Петросян попал в больницу

Юмориста Евгения Петросяна в субботу, 8 марта, экстренно госпитализировали. По предварительным данным, у артиста возникло желудочно-кишечное кровотечение. Врачам удалось быстро стабилизировать состояние юмориста, и через пару дней его выписали.

Петросян доказал поклонникам, что здоров Источник: Петросян Live / Telegram

Евгений Петросян сообщил в своем Тelegram-канале, что слухи о его смерти «явно преувеличены». Он анонсировал пятичасовой концерт в Серпухове и свое новое шоу.

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

Итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора бренда Versace. Теперь ее кресло займет Дарио Витале, у которого аналогичная должность в Miu Miu.

«Надеюсь, я заставила тебя гордиться мной», — так Донателла Версаче прокомментировала свой уход с поста креативного директора модного дома.

Донателла возглавляла Versace 28 лет. Главный пост в Модном доме она заняла в 1997 году после смерти ее брата Джанни Версаче. 50-летний дизайнер был застрелен возле своего дома в Майами-Бич — Донателла неожиданно оказалась на высшем посту. Несмотря на отсутствие формального образования в сфере моды, она унаследовала бизнес стоимостью 807 миллионов долларов и 130 магазинов по всему миру.

Ани Лорак вышла замуж во второй раз

Ани Лорак вышла замуж. Певица и ее избранник Исаак Виджраку провели церемонию на Мальдивах на берегу моря еще 14 февраля, но только сейчас объявили об этом. Официально пара зарегистрировала отношения еще полгода назад в Испании.

Ани Лорак со своим избранником Источник: isaac_vidjrakou / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ани Лорак и Исаак Виджрака познакомились в Испании, куда певица приехала на лечение. Он является обладателем титула «Мистер Испания — 2002», велнес-экспертом и инструктором по йоге. Об их отношениях стало известно в январе 2023 года, когда Лорак опубликовала совместные фотографии с ним в соцсетях. Подробнее об истории любви звезды и ее нового избранника можно почитать в отдельном материале. До этого певица была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Инстасамка сменила фамилию

Блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы с рэпером Олегом Еропкиным (Moneyken). Девушка уже получила новый паспорт.

Рэпер сделал Инстасамке предложение руки и сердца в 2021 году во Франции. Вскоре музыканты сыграли свадьбу, на которой присутствовали самые близкие люди. Спустя два года супруги устроили вторую свадьбу, уже для друзей и коллег.

Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов

Суд в Москве оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева на 40 тысяч рублей за три эпизода осквернения религиозных символов. Он разместил в сети фото ковра с изображением Богоматери в дыму. Изделие он купил у мастера в интернете.

Протокол на Лебедева поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули обратно в полицию для устранения недостатков. Причиной возврата стало то, что в материалах не было сведений о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как этого требует законодательство. Во второй раз проблем с рассмотрением не возникло.

SHAMAN закрутил роман с Мизулиной

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) подтвердил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Фанатам о своем выборе он сообщил во время концерта в московской «Live Арене».

Девушка вышла на сцену в белом платье, SHAMAN вручил ей букет белых роз. Объявил, что они пара, и поцеловал под крики толпы.

SHAMAN и Екатерина Мизулина раскрыли правду о своих отношениях Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU