Сосульки на улице Володарского в Ярославле Источник: читательница 76.RU Анастасия

В конце ноября в Ярославль пришла настоящая зима. А вместе с тем на домах появились и огромные сосульки.

В редакцию 76.RU обратилась местная жительница Анастасия. Она заметила свисающие льдины на улице Володарского, 50А/22.

«Зима в Ярославле еще не началась, а уже страшно», — написала читательница 76.RU Анастасия утром 29 ноября.

Такую картину жительница увидела на улице Володарского Источник: читательница 76.RU Анастасия Рядом с домом было страшно идти Источник: читательница 76.RU Анастасия

Редакция 76.RU запросила информацию у мэрии. Там сообщили, что в доме выбран непосредственный способ управления. Содержанием крыш обслуживающая организация не занимается.

«Содержание крыши возложено на собственников помещений, в том числе путем заключения договора возможно со сторонней организацией на выполнение данного вида работ», — пояснили власти.



На данный момент, днем 29 ноября, территориальная администрация Кировского и Ленинского районов произвела работы по очистке крыши.

В тот же день на место выезжали рабочие Источник: Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов Сосулек на доме больше нет Источник: Территориальная администрация Кировского и Ленинского районов

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 76.RU рассказал, что зима-26/27 будет близка к климатическим нормам, превышая их по температуре лишь на один-два градуса.