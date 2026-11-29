Приготовьтесь удивляться посильнее, чем герои фильма Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1969 год

Андрей Миронов, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Нина Гребешкова — на вопрос, кто снимался в комедии «Бриллиантовая рука», кажется, ответить проще простого. Но за всей этой плеядой звезд многие не заметили культовую историческую личность с непростой судьбой. Она пережила две войны, ее муж был героем, и его имя знает каждый школьник, но при этом она пережила репрессию и долго была изгоем в родной стране. Рассказываем, кто это.

В первые минуты фильма, когда нам показывают прибытие теплохода, среди пассажиров мелькает седоволосая интеллигентная женщина. Она появляется лишь дважды, когда сходит на палубу и после проходит досмотр. Одета она с шиком по европейской моде: солнцезащитные очки, шляпка с вуалью, а в руке дама держит портативную камеру для съемки видео.

Впервые Анна Тимирёва появляется во время спуска с лайнера Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1969 год

Эта женщина не кто иной, как гражданская жена адмирала Александра Колчака — Анна Тимирёва. На закате жизни она соглашалась сниматься в массовке от безысходности, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

— За съемочный день 3 рубля… Хватает на Таганку, на томик Окуджавы, иногда на консерваторию, — писала Анна в своих мемуарах.

Второй раз Анну видно в сцене досмотра туристов Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (18+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1969 год

Тимирёва считала, что вся ее жизнь, полная лишений, стала расплатой за любовь к Колчаку. Когда они впервые встретились в 1915 году, оба были в браке, у каждого подрастали дети. Ей на тот момент был лишь 21 год, ему уже 41. Первое время их общение и переписка были только дружеские. Да и видеться они могли нечасто, и каждый раз их свидание могло быть последним.

— Встречались мы нечасто: он был флаг-офицером по оперативной части в штабе Эссена и лично принимал участие в операциях на море, потом, когда командовал минной дивизией, тем более. Он писал мне потом: «Когда я подходил к Гельсингфорсу и знал, что увижу Вас, он казался мне лучшим городом в мире», — писала Анна в своей книге.

Однако каждое новое письмо становилось всё толще, а чувства крепче. Однажды Александр Васильевич даже попросил себе фотографию Анны, с которой не расставался.

Портрет в русском костюме Анна сделала специально для Колчака, и он хранил его у себя в каюте Источник: общественное достояние

По воспоминаниям Тимирёвой, через три года после знакомства в 1918 году Анна призналась Александру Васильевичу, что любит его и он ответил взаимностью. Совместно они приняли решение попрощаться с прошлыми жизнями. Анна смогла оставить сына с собой, адмирал же был вынужден смириться, что его сын будет с бывшей супругой.

Пара так и не заключила официальный союз. Вместе они смогли пробыть лишь два года, но и их нельзя было назвать спокойными и безоблачными. В 1920 году Колчака арестовали за сопротивление советской власти. При этом Анна не фигурировала в деле и могла остаться в стороне, но она осталась вместе с возлюбленным и отправилась с ним в тюрьму.

— Я знаю, что за всё надо платить, и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на всё согласна, — говорила о своей участи Анна.

Анна Тимирёва старалась сопровождать Колчака везде, трудясь швеей и сестрой милосердия Источник: общественное достояние

В том же году Колчака расстреляли, а тело сбросили в прорубь. Анна так и не смогла увидеть тело своего возлюбленного, сколько бы ни просила. Тимирёву после некоторого времени отпустили, но ненадолго. Следующие 37 лет ее регулярно арестовывали, снова отправляли в ссылки. В те короткие промежутки времени на воле ей приходилось перебиваться случайными заработками. В 1938 году расстреляли единственного сына Анны.