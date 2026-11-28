В Ярославской области в ближайшие дни задержится минусовая температура. Этот вывод можно сделать из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России.
По данным специалистов, обильные снегопады не ожидаются.
«Центральная Россия окажется в области высокого давления, поэтому условий для развития плотной облачности не будет, и вероятность осадков ожидается небольшой. Температурный режим будет холоднее многолетних значений — днем −1…−6 °С», — говорится в прогнозе.
В Москве осадки тоже не ожидаются. Температура будет держаться на отметке в −1…−4 °С.
Погода по дням в Ярославской области
По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 29 ноября ожидается −7 °С, пасмурно, но без осадков. Днем −6 °С, снегопадов не будет.
Ночью 30 ноября в регионе −4 °С, облачно в течение суток. Днем −3 °С.
Ночью 1 декабря −5 °С, снегопад начнется утром и продолжится до вечера. Днем −4 °С.
«Гидрометцентр России» сообщает, что ночью 2 декабря −4 °С, облачно, без осадков. Днем небольшой снег, −2 °С.
Ночью 3 декабря −4 °С, небольшой кратковременный снег. Днем −3 °С, осадки усилятся.