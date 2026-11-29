На днях читающую общественность переполошила новость, что в учебнике для третьего класса из стихотворения «Зимний вечер» Александра Пушкина вырезали целую строфу, — ту, где поэт предлагает няне выпить с горя и принимается искать кружку. Мы взяли еще 10 стихотворений «нашего всего» и убрали из них некоторые строки. Сможете понять какие и восстановить справедливость? Для тренировки можете прочитать пару томов Пушкина, чтобы точно-точно ответить на 10 из 10. А может, вам не нужна никакая тренировка?
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как сон заветной высоты.
Как луч весенней теплоты.
Как гений чистой красоты.
Как свет небесной доброты.
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Увидь морозные узоры.
Взгляни на снежные просторы.
Забудь ночные разговоры.
Открой сомкнуты негой взоры.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Скрипит от ветра и дождей.
Хранит секреты чародеев.
Стоит без окон, без дверей.
Блестит среди густых ветвей.
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Сидишь у тихого огня.
Грустишь, тоскуя у плетня.
Ты вспоминаешь про меня.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То закружит, шелестя.
То заплачет, как дитя.
То затихнет, не шутя.
То завоет, свирепя.
Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Взирает на мир помутневшим зрачком.
Кровавую пищу клюет под окном.
Мечтает о воле в краю голубом.
Тоскует о небе за серым стеклом.
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не могу печалить вас ничем.
Я не хочу обидеть вас ничем.
Я не хочу печалить вас ничем.
Я не хочу тревожить вас ничем.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Исаакиевского креста.
Капитолийского холма.
Петропавловского шпиля.
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
И свежесть ветра в утренние небеса.
И тихий шелест увядающего листа.
В прохладу раннюю укрытые поля.
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И в дни грядущего бесстрастья
Прославят наши имена!
И в свете нового согласья
Узнают наши имена!
И после бури и ненастья
Запомнят наши имена!
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!