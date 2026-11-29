На днях читающую общественность переполошила новость, что в учебнике для третьего класса из стихотворения «Зимний вечер» Александра Пушкина вырезали целую строфу, — ту, где поэт предлагает няне выпить с горя и принимается искать кружку. Мы взяли еще 10 стихотворений «нашего всего» и убрали из них некоторые строки. Сможете понять какие и восстановить справедливость? Для тренировки можете прочитать пару томов Пушкина, чтобы точно-точно ответить на 10 из 10. А может, вам не нужна никакая тренировка?