Водитель автобуса ехал без прав в Ярославле Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле «поймали» водителя автобуса, который ездил без прав. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 29 ноября.

Сама ситуация произошла утром 26 ноября. Сотрудники заметили, как автобус объезжает затор по обочине. Транспорт остановили. Выяснилось, что управлял им 55-летний местный житель.

«При проверке по информационным учетам сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что мужчина лишен права управления транспортными средствами», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции поделились видео с места событий Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На водителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством).

Сотрудники забрали автобус «ГАЗ» на специализированную стоянку. После суд назначил водителю наказание в виде 10 суток административного ареста.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка на наличие состава административного правонарушения в действиях лиц, допустивших к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления», — дополнили в ведомстве.