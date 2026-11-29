В Ярославле «поймали» водителя автобуса, который ездил без прав. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции 29 ноября.
Сама ситуация произошла утром 26 ноября. Сотрудники заметили, как автобус объезжает затор по обочине. Транспорт остановили. Выяснилось, что управлял им 55-летний местный житель.
«При проверке по информационным учетам сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что мужчина лишен права управления транспортными средствами», — сообщили в ведомстве.
На водителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством).
Сотрудники забрали автобус «ГАЗ» на специализированную стоянку. После суд назначил водителю наказание в виде 10 суток административного ареста.
«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка на наличие состава административного правонарушения в действиях лиц, допустивших к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления», — дополнили в ведомстве.
Ранее ярославцы сообщили о ДТП с автобусом и поездом. Информация о происшествии стала распространяться в соцсетях ближе к вечеру 26 ноября. Как рассказали очевидцы, инцидент произошел с автобусом № 79 «ТЦ „Аксон“ — Поселок Куйбышева» на переезде в районе улицы Полушкина Роща.