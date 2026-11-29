Помните, на долголетие влияет не только генетика, но еще уход и любовь Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Прощаться с любимым пушистым другом и даже членом семьи всегда тяжело, поэтому некоторые хозяева стараются максимально оттянуть момент расставания. И у них это получается. Кошка вполне может встретить с хозяином не один десяток лет. Некоторые из них доживают до 20 лет, а то и больше. Рассказываем о пяти породах, которые славятся долголетием, и о том, что им нужно, чтобы быть полностью счастливыми и здоровыми.

Ориентальная кошка

Восточная красавица с огромными ушами и длинными лапами вполне способна стать спутницей хозяина на долгие годы. В среднем ориенталы живут 12–15 лет, а при хорошем уходе могут перешагнуть и 20-летний рубеж. Настоящий рекордсмен кот Скутер. Он прожил 30 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

В исследовании Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне ориентальные кошки вошли в тройку пород с самой высокой продолжительностью жизни. Их средний показатель — 14,2 года.

Кошек нередко сравнивают с инопланетянами Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ориенталы очень общительные. Они привязываются к хозяевам, ходят за ними по квартире и нередко требуют внимания почти как собаки. Долгое одиночество таким питомцам дается тяжело, поэтому оставлять их надолго без компании нежелательно.

Есть у породы и другая особенность: короткая шерсть практически без подшерстка. Из-за этого ориенталы быстро мерзнут. Им понадобится теплое место для сна, подальше от открытых окон и сквозняков.

Бирманская кошка

По версии ученых Королевского ветеринарного колледжа Великобритании бирманские кошки занимают первое место по продолжительности жизни среди чистокровных пород. При хорошем уходе они остаются рядом с хозяевами и радуют своей эффектной внешностью до 18 лет и больше. Например, австралийская кошка по кличке Леди Каталина прожила 35 лет.

Эти голубые глазки и пушистую шубку ни с чем не спутать Источник: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Узнать бирму легко по светлой шерсти, темным отметинам на мордочке и лапах, а также белым «перчаткам». По характеру это довольно спокойные и дружелюбные кошки. Они любят находиться рядом с семьей, но при этом умеют самостоятельно находить себе занятие.

Хозяевам стоит следить за питанием любимцев. Бирмы те еще обжорки и могут набирать лишний вес, если порции слишком большие, а активности недостаточно.

Сиамская кошка

Сиамские кошки в среднем живут 15–20 лет. Известны и питомцы, которые доживали до 25 лет. Для полного счастья им важно с кем-нибудь поговорить и чтобы их выслушали. Сиамские кошки громко заявляют о своих желаниях, любят общение и плохо переносят долгое одиночество. Недостаток внимания и стресс могут сказаться даже на состоянии шерсти.

Сиамские кошки похожи на бирманских окрасом. Их главное различие в длине шерсти, а также телосложении. Сиамцы короткошерстные, вытянутые также у них нет белых «носочек» на лапках.

Русская голубая кошка

Аристократизма и грации русской голубой кошке не занимать. Серебристая шерсть, выразительные зеленые глаза и сдержанный характер — у этой породы действительно есть особое очарование. Живут русские голубые в среднем 15–20 лет. Некоторые питомцы достигают 22–25-летнего возраста.

Русские голубые кошки славятся характером интроверта Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Русская голубая обычно не стремится оказаться в центре шумной компании. Ей комфортнее в спокойной обстановке, с привычным распорядком дня и знакомыми людьми. Частые переезды, громкие звуки и постоянные гости могут стать для такой кошки источником стресса.

Сибирская кошка

Сибирская кошка — пушистый богатырь: крупная, крепкая и самостоятельная, с шикарной шубкой, которая готова выдержать ветер и прохладу. Обычно представители породы живут 13–18 лет, а при хорошем уходе могут дожить до 20–22 лет. Исследователи Ливерпульского университета связывали это с крепким здоровьем кошки, которое устойчиво ко многим инфекциям и сердечно-сосудистым болезням.

Даже взрослые сибиряки могут вести себя как котята, которые любят залезть повыше и начать охоту Источник: Артем Ленц / NGS24.RU