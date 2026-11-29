Заболевание начинается внезапно, с сильной интоксикации Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Россиян ждет 13-я пенсия, но с одной оговоркой

В 2027 году россиян ждет 13-я пенсия уже в 2027 году. Правда, получить один платеж не получится.

«У неработающих получателей пенсии — это большинство пенсионеров нашей страны — выплаты (в 2027 году. — Прим. ред.) в среднем увеличатся на 2,4 тысячи рублей в месяц и составят 30,2 тысячи рублей. За год такое повышение сопоставимо с еще одной, 13-й пенсией, — 28,8 рублей фактически», — рассказал глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Пенсии будут расти быстрее, чем в 2026 году. Дело в том, что их индексируют дважды. Сначала они вырастут с 1 февраля на 6,8%, затем с 1 апреля — еще на 3,3%.

Правила приема в вузы изменили

Правила приема в вузы изменят уже с этого учебного года. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме сразу во втором и третьем чтении.

Изменения коснутся олимпиадников. Сейчас поступать в вуз без вступительных испытаний могут как победители, так и призеры. Поправками предлагается оставить это право только за победителями олимпиад. При этом сохраняется право призеров получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.

Землю начнут раздавать бесплатно

Земельные участки для строительства домов будут раздавать бесплатно. О правительственной инициативе рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы подготовили инициативу [по развитию ИЖС] о том, что свободные земельные участки, не обремененные ничьими правами, — если мы примем этот закон, можно будет оперативно их откадастрировать, выделить и предоставлять даже бесплатно», — сказал Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме.

Просто так землю никто не отдаст. Человек за три года должен построить дом. Если он не уложится в срок и зарегистрирует жилье, то придется платить.

В Байкале нашли опасные токсины

В Байкале и водохранилищах Ангары нашли цианобактерии, которые вырабатывают опасные вещества. Это выяснили сотрудники Лимнологического института СО РАН.

Цианобактерии могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных. В некоторых местах их концентрация в сотни раз превысила допустимые нормы Всемирной организации здравоохранения. Особенно остро ситуация стоит в туристических местах.

Чтобы избежать проблем, ученые посоветовали не пить воду из озера вблизи берега, даже если она кажется чистой. При купании стоит избегать мест с явными признаками цветения (зеленоватой или бурой пленкой на поверхности и неприятным запахом). Рыбу перед употреблением нужно термически обрабатывать, пишут «Известия».

В Вологде от истощения умерла пятилетняя девочка из многодетной семьи

В Вологде пятилетняя девочка умерла от истощения. Ее семилетний брат попал в реанимацию, еще восемь детей госпитализировали.

Семья воспитывала 12 детей, 11 из них несовершеннолетние. Они пропускали школу и жили в антисанитарных условиях.

Детей обследовали, назначили лечение и психологические консультации. Они в безопасности.

Мать дала показания, где заявила, что надеялась откормить ребенка кашей. Отец всегда отказывался от продуктовой помощи. Родителей арестовали.

Губернатора Мурманской области арестовали по делу о хищении миллионов и растрате миллиардов

Суд избрал меру пресечения в виде ареста губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Он останется под стражей до 23 января.

Чибису предъявили обвинения в хищении свыше 39 миллионов рублей, а также в растрате более миллиарда рублей. Средства, по версии следствия, были неправомерно использованы в ходе реконструкции дороги Апатиты — Кировск.

Если губернатора признают виновным, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Просрочка оплаты налогов может привести к аресту имущества

Приближается крайний срок, когда нужно заплатить налоги за 2025 год. Это нужно сделать до 1 декабря.

Уже на следующий день на непогашенную сумму начнут начисляться пени. Затем ФНС должна направить требование об уплате. Если его проигнорируют, деньги спишут принудительно. Если на счетах их будет недостаточно, судебные приставы вправе арестовать недвижимость. Помимо этого, грозят штрафы и ограничения на выезд за границу.

Дачники начнут оплачивать электричество по новым тарифам

Правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию для членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Они ввели единый понижающий коэффициент, который будет применяться ко всем договорам с поставщиками, независимо от местоположения участка.

Ранее льготный тариф действовал только для СНТ, которые заключали коллективный договор с поставщиком. Если же владелец оформлял все самостоятельно, то для него действовал тариф для городских или сельских жителей.

В ФАС пояснили, что благодаря этим изменениям садоводы и дачники смогут платить за электроэнергию меньше. Однако применение понижающего коэффициента будет зависеть от решения, принятого в конкретном регионе.

Кого заставят работать в новогодние праздники

Работодатели могут привлекать сотрудников к работе в новогодние праздники без их согласия. Об этом рассказала руководитель правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

«Привлекать сотрудников к работе в нерабочие праздничные дни, в том числе в новогодние праздники, без их согласия можно только в особых случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ. К примеру, для предотвращения аварии или катастрофы либо для устранения их последствий», — рассказала эксперт.

Это правило также распространяется на работников со сменным графиком, если их смена выпадает на праздничный день. Во всех остальных случаях работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника.

В некоторых ситуациях руководство должно учитывать мнение профсоюза и оформить письменное распоряжение, указав основание, дату и продолжительность работы. Однако работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Взамен работник может выбрать день отдыха.

Когда закончится учебный год

Минпросвещения России установило единый день для проведения последних звонков в школах в 2027 году. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Последний звонок — это важный этап в жизни каждого школьника, символизирующий переход к новому жизненному рубежу. В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены», — заявил глава Минпросвещения.

Рекомендации Министерства направили во все регионы РФ. В программу последних звонков предлагается включить церемонию поднятия флага России и исполнение гимна страны. Также планируется отдельное поздравление многодетных и многопоколенных семей и выступления родителей выпускников.

Кравцов подчеркнул, что регионам поручили строго соблюдать требования безопасности во время проведения последних звонков. Кроме того, министерство рекомендует создать доступную среду на церемониях для учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

По городам гуляет вирус, «валящий с ног»

Рядом с Россией распространяется вирус, который получил название «валящий с ног». Роспотребнадзор обратился к Министерству здравоохранения Казахстана с запросом о текущей эпидемиологической ситуации в стране, так как появились сообщения о вспышке заболевания, протекающего в тяжелой форме.

Инфекционист, заместитель директора НИИ туберкулеза НГУ Юлия Ермолаева поделилась, что заболевание начинается внезапно и сопровождается сильной интоксикацией организма. Основные симптомы включают:

высокую температуру, часто превышающую 39–40 градусов;

общую слабость и ломоту в теле;

озноб;

интенсивную головную боль;

боль в горле;

сухой кашель.

Вирус могут завезти в Россию, как и любой другой респираторный патоген. Это произойдет в случае активного авиасообщения и миграции населения, считает Ермолаева. Опасность заключается не в новизне вируса, а в его тяжелом течении. В Казахстане сейчас циркулируют вирус гриппа A(H1N1), риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

На школьников начали шить бронежилеты

В России наладили производство специальных бронежилетов для детей, рассчитанных на защиту от осколков и пистолетных пуль. При их разработке учитывались анатомические особенности ребенка, а конструкцию сделали достаточно легкой, чтобы их можно было самостоятельно надевать и свободно двигаться.

Идея создания первого бронежилета возникла еще после трагедии в Беслане и гибели детей в Донбассе. Об этом рассказал основатель проекта Виталий Невмержицкий.

Также экипировка может пригодиться при эвакуации из опасных районов. Ветеран Народной милиции ДНР с позывным Наруто предложил в беседе с «Известиями» включить бронежилеты в оснащение эвакуационных групп и комплектовать машины жилетами разных размеров.

Важно понимать, что броня не закрывает все тело и не защищает от взрывной волны, возгорания и прямых попаданий. Индивидуальная экипировка должна быть лишь частью комплексной системы безопасности, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. Основную защиту, по его мнению, должны обеспечивать системы ПВО и специальные укрытия.

В Алтае люди погибли при мощном взрыве в пятиэтажке

В Алтайском крае в селе Кулунда случился взрыв газа в пятиэтажке. Верхние этажи частично обрушились.

Спасатели эвакуировали 6 человек, еще 20 выбрались самостоятельно. Даже на следующий день продолжался поиск людей под завалами. Удалось найти двух погибших. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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