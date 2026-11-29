Вам тоже кажется, что это один и тот же человек? Тогда присмотритесь внимательней Источник: legion-media.com

Похоже, у природы не такое уж большое разнообразие инструментов, чтобы сделать всех людей непохожими друг на друга, и вероятность того, что где-то на белом свете живет ваш двойник, никогда не равна нулю. Форма черепа, овал лица, посадка и разрез глаз — совпадать может что угодно. Но еще удивительней, что «близнецы» часто оказываются практически ровесниками. Мы нашли несколько таких двойников из мира кино и шоу-бизнеса. Вы не поверите своим глазам, но у этих людей действительно слишком много общего, хотя большинство из них даже не знакомы, а о родстве и говорить не приходится.

Ян Цапник и Джереми Реннер

Когда в начале 2010-х на экраны вышли первые «Мстители», то российские зрители моментально заметили, что новый голливудский супергерой Соколиный Глаз поразительно напоминает Артурчика из «Бригады». Тогда же появились и первые коллажи с их фотографиями.

У Яна Цапника и Джереми Реннера чуть больше общего, чем профессия Источник: legion-media.com

Кажется, все посмеялись и забыли, но в 2020 году, после выхода «Последнего министра» блогер и креативный директор «Кинопоиска» Дмитрий Охотников (Дима SuperVHS) снова обратил внимание на схожесть актеров.

— Есть ощущения, что «Последний министр» — сериал из вселенной Marvel. О том, что Соколиный глаз переехал в Россию и пошел тут в политику, — написал Дмитрий у себя в блоге.

У Яна Цапника и Джереми Реннера действительно много общих черт: овал лица, выраженные скулы, характерная форма носа, глубоко посаженные глаза и линия бровей.

Да и амплуа у них перекликаются: актеры органично смотрятся в образах «простых парней», военных, полицейских или харизматичных антигероев.

Вот только с годами сходства становится меньше. Ян Цапник со временем поправился, а Джереми Реннер поддерживает форму, чтобы играть в боевиках.

Евгения Дмитриева и Сара Полсон

Вытянутая форма лица, похожий разрез карих глаз и характерная линия улыбки делают российскую актрису Евгению Дмитриеву и звезду «Американской истории ужасов» Сару Полсон практически неотличимыми — настолько, что зрители могут на секунду принять Дмитриеву за голливудскую звезду, заговорившую по-русски.

Разберетесь сразу, где Евгения Дмитриева, а где Сара Полсон? (Чур, на фон не смотреть) Источник: legion-media.com

Евгения Дмитриева об этом сходстве знает и признавалась, что в одно время голливудская актриса стала для нее примером.

— Прочитала, что меня с Сарой Полсон сравнивают, — рассказывала Евгения изданию «Кинорепортер». — Глянула, как она выглядит: дай-ка тоже так похудею!

Вдобавок ко всему, Дмитриева и Полсон почти ровесницы: российская актриса родилась в 1972 году, голливудская — в 1974-м.

Андрей Гайдулян и Джозеф Куинн

На первый взгляд, у щекастенького Андрея Гайдуляна и худощавого Джозефа Куинна нет ничего общего. Но присмотритесь к ним внимательнее. Особенно обратите внимание на глаза и носы.

Чтобы не быть настолько похожим на Андрея Гайдуляна, Джозеф Куинн заметно похудел Источник: legion-media.com

Когда вышел сериал «Очень странные дела», где британский артист сыграл металлиста, сходство актеров заметили, кажется, все зрители. Они стали называть Куинна «Сашей из „Универа“ в парике». Да и российский артист подхватил эту идею. У себя в соцсетях он опубликовал видео, где примерил похожий образ.

— Эдди пришлось убить в «Очень странных делах», потому что съемки следующего сезона совпадали со съемками «СашиТани», выбор был очевиден, — пошутил Гайдулян.

Андрей Гайдулян и сам не против поддержать тренд Источник: gaydulyan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Шутка о сходстве актеров зашла так далеко, что Гайдуляна пригласили озвучивать героя Джозефа Куинна в четвертом сезоне «Очень странных дел».

Денис Дорохов и Том Фелтон

На более ранних снимках между Денисом Дороховым и Томом Фелтоном вы, возможно, и не найдете никаких сходств, но со временем во внешности российского комика и зарубежного артиста стало больше общего.

Кстати, артисты родились в один год Источник: legion-media.com

У обоих вытянутое лицо, высокий лоб с залысинами и характерные слегка прищуренные светлые глаза с тяжелыми веками. Также их объединяет похожая форма носа и полуулыбка.

Конечно, если встретить их на улице друг с другом, вы точно узнаете, кто есть кто. Как минимум потому, что разница в росте у артистов составляет 10 сантиметров. Да и шрам от заячьей губы придает Дорохову колорита. Но на портретных фото сходства определенно можно найти.

Геннадий Хазанов и Роберт де Ниро

Скажи нам кто, что Геннадий Хазанов и Роберт де Ниро похожи как близкие родственники, мы вряд ли поверим. Но стоит поставить рядом два их портрета, сделанных в зрелые годы, как возникает ощущение, что перед нами — два брата, разлученных в детстве.

В молодости у Хазанова и де Ниро было не так много общего, но с возрастом они стали выглядеть как братья Источник: legion-media.com

Весь фокус в геометрии лиц. У обоих артистов схожий профиль, выразительный нос, высокий лоб, залысины и глубоко посаженные темные глаза под тяжелыми веками.

Дополняет эффект и минимальная разница в возрасте: народный артист РСФСР родился в 1945 году, звезда Голливуда — в 1943-м. Так что и возрастные изменения на их лицах проступали практически синхронно.

Данила Якушев и Райан Гослинг

Вытянутый овал лица, высокие скулы, близко посаженные светлые глаза и характерная линия носа сделали Данилу Якушева и Райана Гослинга практически близнецами. А если российский актер еще и легкую щетину отрастит и кожаную куртку наденет, их будет совсем не отличить.

Данила Якушев неоднократно признавался: он смертельно устал от того, что его постоянно сравнивают с Райаном Гослингом. Но нашел в этой ситуации интересный поворот Источник: legion-media.com

Якушев давно в курсе об этом сходстве. Актер признавался, что уже устал от того, что его постоянно сравнивают с голливудским артистом. Но в потоке шуток на этот счет он нашел интересный поворот.

— Через три рукопожатия я предложил Гослингу сняться в кино, он сказал, что прочитает сценарий, когда мы его переведем, — рассказывал Якушев изданию Metro. — Фильм про двух братьев, один в России, другой — за границей, никогда не виделись. Одного «приняли» по серьезному делу, и у него есть один звонок. И он впервые за 30 лет набирает номер брата.

Правда, ответа от Гослинга пока так и не было.

Марина Доможирова и Риз Уизерспун

Марине Доможировой еще со студенчества начали говорить, как же она похожа на Риз Уизерспун. А когда российская актриса перекрасилась в блондинку, слышать об этом она стала ее чаще.

Если встретить Марину Доможирову и Риз Уизерспун в одном помещении, можно подумать, что они как минимум родственницы Источник: legion-media.com

— Каждый считал своим долгом подойти ко мне и сказать, как же я похожа на Уизерспун, — рассказывала Марина нашим коллегам из издания «СтарХит». — Да, меня это раздражало. Но теперь я поняла, что в этом есть свои плюсы. Люди, которые меня не знают, видят во мне знакомого и даже родного человека. Порой это очень помогает.

Со временем Марина сменила раздражение на самоиронию и иногда устраивает стилизованные фотосессии в духе Эль Вудс — персонажа фильма «Блондинка в законе», которую сыграла Риз Уизерспун. Кроме того, Доможирова исполнила роль двойника голливудской актрисы в комедийном сериале «Голливудск».

Юлия Ковальчук — Сара Джессика Паркер

Стоит Юлии Ковальчук распустить волосы и выбрать элегантный наряд в духе Кэрри Брэдшоу, как станет очевидно: она копия Сары Джессики Паркер.

Ковальчук и Паркер объединяет вытянутый овал лица, профиль с выразительным носом, близко посаженные голубые глаза и широкая улыбка Источник: legion-media.com

Ковальчук и Паркер не просто знают о существовании друг друга, но и лично знакомы. Когда голливудская актриса приезжала в 2011 году в Россию на презентацию своего фильма, их представил Андрей Малахов.

— Андрей Малахов говорит Саре: «Познакомься, это твоя русская сестра», — вспоминала Ковальчук.

Поначалу американская актриса приняла эти слова всерьез и была в легком замешательстве. Но Юлия объяснила: «Успокойтесь. Просто все считают, что мы похожи».

А может быть, это и правда одни и те же люди, просто работают на два фронта? Источник: Городские медиа

Гарик Харламов и Мэтт Дэймон

Схожесть Гарика Харламова и Мэтта Дэймона зрители заметили еще во времена выступлений российского комика в КВН. У артистов действительно есть много общего: овал лица, разрез светлых глаз, форма носа, линия улыбки.

Возможно, в «Догме» (18+) играл Гарик Харламов Источник: legion-media.com

Стоило всем заговорить о том, что они похожи, как Гарик Харламов сделал эту тему частью своего юмора, регулярно обыгрывая сходство. Например, когда на экраны вышла «Одиссея» (18+) Кристофера Нолана, он опубликовал у себя в соцсетях фотожабу: «Мой второй съемочный день в „Одиссее“! Первый проспал».

Гарик Харламов с удовольствием принял правила игры, в которой участвует до сих пор Источник: garikkharlamov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дошло до того, что однажды отечественные прокатчики пригласили Харламова озвучить героя Мэтта Дэймона в российском дубляже — герой американского артиста заговорил голосом Гарика в фильме «Субурбикон».

Петр Федоров — Колин Фаррелл

Актера и музыканта Петра Федорова всерьез называют «русским Колином Фарреллом». И это сравнение родилось не на пустом месте. Да, подбородки у них разительно отличаются, но если обращать внимание только на верхнюю часть лица, то можно найти много общего: разрез темных глаз, высокий лоб и густые брови делают актеров практически близнецами. Эту схожесть дополняет общий бунтарский типаж артистов.

Если бы у Петра Федорова был не такой квадратный подбородок, он был бы еще больше похож на Колина Фаррелла Источник: legion-media.com

Правда, общие черты Федорова и Фаррелла заметны только на фото. Стоит артистам заговорить, как сразу становится понятно, что это два совершенно разных человека: у Петра более открытая улыбка, а Колин обычно сдержан.