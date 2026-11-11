«Превысит климатическую норму»: какой будет зима 2027 года в России

Прогноз погоды на зиму в России Источник: Артем Бауман / 76.RU

Начало ноября пришло в Россию как по расписанию, осыпав регионы страны первым снегом. Осадки прошли в Московской, Ярославской, Архангельской, Челябинской областях, а Сочи и вовсе завалило сугробами.

Редакция 76.RU решила узнать у специалистов, какой нам ждать зиму-2026/2027.

«Везде снежный покров»

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 76.RU рассказал, что зима будет близка к климатическим нормам, превышая их по температуре лишь на один-два градуса.

«В отдельные периоды это превышение будет достигать трех-четырех градусов. Достаточно снежная зима прогнозируется, то есть без снега мы не останемся», — подчеркнул Александр Ильин.

Такой прогноз распространится на все регионы страны.

«И в центральных регионах, и в восточных районах от Урала — везде, в большей части Сибирского федерального округа уже снежный покров лежит, за исключением южных районов Западной Сибири. В Забайкалье везде снежный покров лежит, за исключением Приморских районов, то есть Приморский край, южные районы Сахалина и острова Курильской гряды», — перечислил эксперт.

Снег в первые дни ноября Александр Ильин назвал ожидаемым. По прогнозам синоптиков, он и так должен был выпасть в конце октября — начале ноября.

«На остальной территории России уже прямо снежный покров давно лежит, и там температура вполне себе ведет себя по-зимнему», — заключил Александр Ильин.

«Будет очень мягкой»

Российский метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с 76.RU рассказал, что будет готовить прогноз на зиму в конце осени. Пока он отсылает к опубликованной информации в телеграм-канале «Часовая погода | Ставка | Тишковец Евгений».

«Подтверждаю! Грядущая зима будет очень мягкой — среднесезонная температура воздуха на два-пять градусов превысит климатическую норму — и очень влажной: количество осадков в разном фазовом состоянии существенно превысит норму», — писал в середине октября эксперт.

Также Евгений Тишковец просчитывал в сентябре, каким будет лето 2027 года. По его информации, оно выдастся прохладным и дождливым. Но загадывать так далеко еще рано.

«Понятно, что всё это нужно еще уточнять», — подчеркнул Евгений Тишковец.

Какая зима лучше? Морозная и малоснежная Теплая и снежная Свой вариант напишу в комментариях