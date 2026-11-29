Беспилотник атаковал пассажирский поезд, который ехал из Москвы. О случившемся сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
«Направили беспилотник на пассажирский поезд „Москва —Климово“», — написал Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.
Удар произошел, когда состав находился в городе Новозыбков (Брянская область). К счастью, никто из пассажиров и проездной бригады не пострадал.
«Состав находился на отстое. Повреждена крыша одного из вагонов», — добавил губернатор.
На этом атаки на регион не прекратились. При взрыве одного из дронов в поселке Белевица пострадал 57-летний мужчина. Его доставили в больницу с осколочными ранениями. В каком он состоянии не сообщается.
Ночью регионы пережили мощную атаку дронов. По данным Минобороны РФ, над ними сбили более 1000 беспилотников. Сотни из них летели в сторону, другие нацелились на частные дома и промпредприятия в других субъектах. Нескольким людям понадобилась помощь медиков. Подробнее о последствиях мы рассказали в отдельном материале.