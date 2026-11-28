Декабрь еще не успел наступить, но новогодняя атмосфера уже витает в воздухе. Многие вовсю готовятся к праздникам и начинают покупать подарки и украшения. Конечно, ведь витрины в супермаркетах уже изобилуют разнообразием елочных игрушек и ярких тематических атрибутов.
В офисах, конечно, разговоры тоже сводятся к Новому году. Работяги с нетерпением ждут времени, когда можно будет отвлечься от задач и уединиться с мандаринами и оливье. Конечно, предварительно посетив корпоратив.
Мы сделали подборку мемов и смешных картинок про офисных трудяг перед Новым годом. Уверены, многие увидят в них себя и коллег.
Какой мем больше всего пришелся вам по душе? Пишите в комментариях. И обязательно делитесь этими картинками с коллегами, чтобы поднять им настроение.
Кстати, недавно мы делали подборку добрых мемов с милыми котятами, которые могут заставить улыбнуться, даже когда вокруг ничего не радует. Посмотрите на этих пушистиков и отправьте тому, кому они поднимут настроение.
Вы уже ждете Новый год?