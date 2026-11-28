Смешные мемы про офисных работников перед Новым годом Источник: Городские медиа

Декабрь еще не успел наступить, но новогодняя атмосфера уже витает в воздухе. Многие вовсю готовятся к праздникам и начинают покупать подарки и украшения. Конечно, ведь витрины в супермаркетах уже изобилуют разнообразием елочных игрушек и ярких тематических атрибутов.

В офисах, конечно, разговоры тоже сводятся к Новому году. Работяги с нетерпением ждут времени, когда можно будет отвлечься от задач и уединиться с мандаринами и оливье. Конечно, предварительно посетив корпоратив.

Мы сделали подборку мемов и смешных картинок про офисных трудяг перед Новым годом. Уверены, многие увидят в них себя и коллег.

Хватит уже обо всяких глупостях! Источник: Городские медиа

Признавайтесь, кто? Источник: Городские медиа

Лучшая поддержка Источник: Городские медиа

Кто уже слышал эту фразу? Источник: Городские медиа

Отказывать как-то неудобно Источник: Городские медиа

Будет рассмотрен вопрос о дисциплинарном взыскании Источник: Городские медиа

А что будет в декабре… Источник: Городские медиа

Делаем вид, что ничего такого не было Источник: Городские медиа

Уже скоро Источник: Городские медиа

Только отражения гирлянд не хватает Источник: Городские медиа

Чтобы все успеть до корпоратива! Источник: Городские медиа

Ничего не откладываем на следующий год Источник: Городские медиа

Таких коллег нужно ценить Источник: Городские медиа

Какой мем больше всего пришелся вам по душе? Пишите в комментариях. И обязательно делитесь этими картинками с коллегами, чтобы поднять им настроение.

Кстати, недавно мы делали подборку добрых мемов с милыми котятами, которые могут заставить улыбнуться, даже когда вокруг ничего не радует. Посмотрите на этих пушистиков и отправьте тому, кому они поднимут настроение.