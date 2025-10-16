НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
5-звездочный отель на берегу Волги: суд обязал разрешить строительство гостиницы в центре Ярославля

5-звездочный отель на берегу Волги: суд обязал разрешить строительство гостиницы в центре Ярославля

Проект обсуждается в городе более 14 лет

В Ярославле хотят построить отель на берегу Волги

В Ярославле хотят построить отель на берегу Волги

Источник:

Департамент охраны объектов культурного наследия

Арбитражный суд Ярославской области обязал региональное Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдать разрешение на строительство гостиницы на Волжской набережной Ярославля. Об этом говорится в карточке дела от 2 октября 2025 года.

Напомним, что с 2011 года в центре города планируют возведение пятизвездочной гостиницы на набережной. Сначала проектом занималось ЗАО «Курорт „Золотое кольцо“». Но мэрия им не выдала разрешения за строительство.

Через несколько лет, в 2017 году, за реализацию проекта взялась компания «Интер-отель». Начало строительства долго откладывалось. Обещали, что гостиницу откроют к 2021 году, но этого не случилось.

Что известно про компанию

ООО «Интер-отель» образовано в 2007 году в Ярославле. Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“, занимающееся недвижимостью. Директор ООО „Интер-отель“ — Алексей Фризер.

Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе фирмы числилось 411,5 млн рублей.

Этот проект представили в октябре 2021 года

Этот проект представили в октябре 2021 года

Источник:

Департамент охраны объектов культурного наследия

Теперь по решению арбитражного суда ООО «Интер-отель» должны выдать разрешение на строительство и выплатить 50 тысяч рублей для оплаты пошлины.

«Взыскать с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области в пользу общества с ограниченной ответственностью „Интер-отель“ 50 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении суда.

Так отель должен смотреться с Волжской набережной

Так отель должен смотреться с Волжской набережной

Источник:

Департамент охраны объектов культурного наследия

Отели рассчитаны на 38 номеров

Отели рассчитаны на 38 номеров

Источник:

Департамент охраны объектов культурного наследия

Ранее градозащитница Ольга Мазанова комментировала строительство отеля. Она отметила, что, согласно плану, гостиницу хотят построить частично на месте разрушенного храма Иоанна Златоуста. По ее мнению, это недопустимо.

«Необходима корректировка проекта гостиницы — отодвинуть строение от места размещения храма. Строительство гостиницы по данному проекту навсегда похоронит возможность воссоздания в будущем красивейшего храма на прежнем месте», — пояснила она.

Ранее мы показывали, как сейчас выглядит участок, где хотят строить гостиницу.

Как считаете, нужен на Волжской набережной Ярославля новый отель?

Да
Нет
Мне все равно
Напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
21
Гость
1 час
Большие деньги продавят всё на свете и здравый смысл в том числе.
Гость
55 минут
Бабло побеждает всё.
Читать все комментарии
