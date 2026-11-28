Грустные песни певцу особенно удаются Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Филипп Киркоров сейчас едет с масштабным туром по стране. Не обходится без накладок: в Тюмени, например, поклонники возмутились тем, что на шоу артист показал себя не лучшим образом, а билеты-то недешевые! Филипп тогда объяснил, что вышел на сцену с температурой, и сам понял, что зря: на одной силе воли далеко не уедешь. А недавно в редакцию 63.RU написала давняя фанатка певца: она рассказала, почему уже второй год не может попасть на концерт своего кумира. Правда, поклонница Киркорова попросила публично не называть ее имени — и мы пошли ей навстречу. Далее — от первого лица.

Я обожаю Киркорова, но имя свое скрываю вовсе не из-за этого, если вдруг вы подумали. Итак, в 13 я хотела замуж за Филиппа Бедросовича, в 15 под «Ее звали Салма» я танцевала дома вместо того, чтоб учить уроки, в 20 лет «Роза чайная» стала гимном первой любви. В 35 фраза «Отдай сюда корону» (из песни «Ролекс») была моей любимой на протяжении нескольких месяцев.

А теперь строчкой «Красота твоя, Луиза, манит» я достала на работе и дома всех. А перед этим было «Стирай! И я оставлю тебе наш с тобой май». Любила, люблю, буду любить, как говорится. Но на расстоянии. И вот почему.

Я была на концерте Киркорова три раза в разные годы. И в то время на любимого певца можно было сходить, не оставшись на весь месяц без обедов. Но последние два года цены резко взлетели, чего не сказать о размере моей зарплаты (а, кстати, почему? Надо спросить у начальства). И теперь поход на концерт не укладывается в мой бюджет. Вернее, если он уложится, то не уложится что-то другое. Например, ежедневный вкуснющий капучино из кофейни рядом с работой.

Самые дешевые билеты на концерт, который пройдет в Самаре в январе 2027 года, стоят от 3000! А это очень далеко от сцены. Места поближе, откуда можно хоть как-то увидеть любимого певца, стоят от 4000 рублей и выше. Партер — от 15 000, а совсем рядом со сценой, где можно уловить каждый жест и каждый взгляд предмета обожания, — 30 000 рублей!

Это больше чем половина моей зарплаты. Некоторые мои знакомые отдают такую сумму в месяц за ипотеку или за оплату съемного жилья, а у кого-то такая коммуналка… А тут — за один вечер?! Понятно, что вечер будет замечательным, вдохновляющим, фееричным и так далее и тому подобное… Ну если не случится такого конфуза, как в Тюмени, — слышали же о нем, да?

Но такие деньги я потратить не могу, потому что концерт Киркорова — это не единственный мой выход в свет за год. Я примерно раз в пару месяцев хожу в театры. Но и там я редко беру билеты в партер. Балкон — мое всё. Там, где он есть, конечно. Потому что по цене билета в партер в драмтеатре или в театре оперы и балета можно купить около десяти билетов на балкон. Ну или чуть поменьше.

Да, оттуда не особо хорошо видно и приходится сгибаться в позу зю. Зато сверху вся сцена как на ладони, и я точно знаю, кто из моих любимчиков-актеров уже начинает лысеть, а кто еще держится бодрячком. Знаю, что налито в бокалах у артистов, и налито ли вообще, на том или ином спектакле.

Да, приходится смириться, что макияж актрис я сверху никогда не рассмотрю. И вряд ли вообще увижу, на кого в зале смотрят артисты. И никогда не приму участия в интерактиве со зрителями в партере, а хотелось бы, конечно. Но уж лучше я посмотрю таким способом десять спектаклей, чем как королева посижу в партере один раз в год.

Да, и вместо одного билета на Киркорова я десять раз схожу на балконы местных театров. Да простит меня Филипп Бедросович.

В этом году у меня была дилемма — купить билет на концерт любимого певца или сумку. Я остановилась на втором варианте. И снова простите меня, Филипп. Вы же сами пели: «Спустись с неба, жизнь — она тут, внизу». Ну вот и пойду вечером 4 января с новой сумкой на автобус. И конечно же, тут должен последовать ваш комментарий: «Если хочешь идти — иди-и-и-и…»

И в завершение. В наш город приезжают разные артисты и певцы, на некоторые концерты билеты стоят еще дороже. Например, на выступление Григория Лепса цены начинаются от 5500 рублей. Но я равнодушна к этому исполнителю и увидеть его вживую никогда не хотела. Поэтому и рассуждаю только про Киркорова, на которого я бы с удовольствием сходила, но если бы за билет пришлось отдать максимум 2000.