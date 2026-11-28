Рассказываем, какие куртки, парки и пуховики стоит присмотреть к зимнему сезону 2027 года Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Классика черных пуховиков уходит в прошлое. Сезон-2026/2027 задает совершенно новые правила игры: на первый план выходят тактильные фактуры, продуманная геометрия силуэтов и смелые эксперименты с принтами. Верхняя одежда становится главным акцентом образа. Что именно будет актуально в наступающем сезоне и как выбрать вещь, в которой будет и тепло, и красиво, разбиралась модный обозреватель NGS.RU.

Фактуры, в которые хочется укутаться

Главный тренд сезона — это текстура. После нескольких лет минимализма на подиумах и в массмаркете наблюдается настоящий тактильный бум. На смену гладким мембранным тканям приходят материалы, которые хочется трогать бесконечно.

Фактурный вельвет

Универсальная модель, которая отлично стилизуется Источник: ru.pinterest.com С правильным наполнителем такая куртка может быть очень даже теплой Источник: ru.pinterest.com

Укороченные куртки из вельвета — один из самых заметных трендов. Он добавляет объемной модели глубину и мягкую игру фактур. Стилисты советуют выбирать насыщенные природные оттенки: шоколадный, оливковый, карамельный и графитовый. Такой пуховик отлично сочетается с лаконичной базой, а также с денимом и трикотажем. Пока не нагрянули настоящие морозы — смело носим, не забывая утепляться шарфом, шапкой и прочими аксессуарами.

Замша

Ну разве не прелесть? Источник: ru.pinterest.com Куртка с настроением нулевых — заверните две Источник: ru.pinterest.com

Замшевые куртки остаются в палитре природных оттенков. В моде выразительный крой, который делает акцент на линии плеч или талии, а также мягкие, обволакивающие силуэты. Можно дополнительно добавить цвета: манжеты из яркого меха или воротник — тому пример. Главное, не попадать под дождь, замша этого не любит.

Кожа и экокожа

Обратите внимание на то, как интересно смотрится контрастный переход от глянцевой текстуры к мягкому меховому воротнику Источник: ru.pinterest.com Скажите честно, захотелось? Источник: ru.pinterest.com

Кожаные куртки и пуховики — это и элегантность, и дерзость одновременно. Актуальны объемные силуэты, высокие воротники и мягкий блеск. Носите их с денимом, трикотажем и лаконичными юбками.

Меховые акценты

Наверняка вы уже видели эти модели в магазинах или на городских модницах Источник: ru.pinterest.com Самый популярный сегодня вариант — настолько, что даже покупать расхотелось Источник: ru.pinterest.com

Мех (в первую очередь искусственный) переживает очередной ренессанс. Это не обязательно цельная шуба. Главный тренд — куртки с меховым воротником. Он может быть и пушистым и очень объемным, и аккуратным и лаконичным. Особенно актуальны короткие и оверсайз-модели в оттенках шоколада, карамели и сливочно-бежевого. Тем более что искусственный мех позволяет экспериментировать с цветами и принтами сколь угодно смело.

Плюш, флис и кудрявый мех

Этой зимой — чем пушистее, тем лучше Источник: ru.pinterest.com Кудрявые шубки продолжаем носить Источник: ru.pinterest.com

Пушистики-шубки из искусственного меха продолжают держаться в топе: разноцветные, с длинным или коротким ворсом. Можно собрать образ в стиле вампирши Виктории из саги «Сумерки», накинув на плечи кудрявую белую шубку, или примерить цветного «барашка». А вот популярные в прошлых сезонах шубки тедди (чебурашки) пока что ушли с модной арены: оставьте их в шкафу — не исключено, что они вернутся.

Шоколадный оттенок остается в тренде Источник: ru.pinterest.com Идея для смелых и уверенных в себе — не каждая отважится на яркость Источник: ru.pinterest.com

Актуальны варианты как в базовых оттенках, так и в ярких — зимой как никогда не хватает дофамина.

Силуэты: от «кокона» до акцентной талии

Объем по-прежнему в моде, но теперь он стал более структурированным. Дизайнеры предлагают два основных направления: от «широка река» до «затянуть пояса».

Объемные модели

Да, это пуховик, и он теплый — модели только входят в обиход Источник: ru.pinterest.com Такой вариант вам уже знаком, продается даже на маркетплейсах Источник: ru.pinterest.com

Пуховики-одеяла и коконы — это выбор для тех, кто ценит максимальный комфорт. Объемные и удлиненные свободные модели отлично смотрятся с прямыми брюками, узкими джинсами и лаконичной обувью. Главное — чтобы объем выглядел продуманным, а не бесформенным.

Акцент на талии

Пуховики-халаты продолжаем носить Источник: ru.pinterest.com Даже простой черный пуховик можно подать интересно за счет аксессуаров — здесь это обувь Источник: ru.pinterest.com

Если хочется добавить силуэту выразительности, присмотритесь к пуховикам с поясом или кулиской. Они позволяют подчеркнуть талию, сохранив комфорт и свободу движений. Еще одно заметное направление — пуховики с приталенным силуэтом и мягкой округлой линией плеч.

Короткие куртки и бомберы

Дофамин в чистом виде Источник: ru.pinterest.com Необычные забавные принты тоже приветствуются Источник: ru.pinterest.com

Укороченные модели — самый непрактичный, но от этого не менее актуальный тренд. Особенно выделяются модели с широкими рукавами и округлым силуэтом, а также пуховики-бомберы. Они отлично сочетаются с джинсами и брюками с высокой посадкой, длинными юбками и теплыми трикотажными комплектами. Плюс сто очков к стилю, если ваша объемная укороченная куртка будет с ярким и неожиданным принтом.

Парки — новая база

Парки выходят на новый уровень: стилизуем их с платьями и каблуками Источник: ru.pinterest.com Удлиненные парки до пят особенно в почете Источник: ru.pinterest.com

Парка становится стильной альтернативой привычному пуховику. Выбирайте лаконичный крой, удобный капюшон и природные оттенки: оливковый, шоколадный и песочный. Носите с трикотажем, юбками и расслабленными брюками.

Принты и декор: цветы, леопард и полоска

Зимняя верхняя одежда в сезоне-2026/2027 не боится быть заметной: принт делает теплый пуховик выразительной частью образа. В тренде цветочные мотивы, анималистика, геометрия и полоска, а еще жаккард (если найдете такой, будете самой заметной).

Цветочные мотивы

До первых морозов при правильной стилизации такой бомбер можно еще носить Источник: ru.pinterest.com Неожиданно, непривычно, но почему бы и не попробовать? Источник: ru.pinterest.com

Нежные и романтичные принты на объемных пуховиках создают интересный контраст. И если раньше все цветочное мы оставляли на весну и лето, то сейчас достаем зимой. Больше никаких правил!

Анималистичные принты

Самый неожиданный и набирающий популярность принт (скоро вы в этом убедитесь) Источник: ru.pinterest.com Коровья шубка тоже смотрится прекрасно. В целом весь образ можно забирать и применять на практике Источник: ru.pinterest.com

Мягкий леопард, тигровая полоска и даже имитация шкуры снежного барса — выбор для смелых. Такие модели лучше сочетать с однотонной базой, чтобы не перегружать образ. Добавляем сюда добравшийся до наших реалий олений принт, да и про коровий не забываем.

Геометрия и полоска

Еще один вариант дофаминовой куртки, даже немного цирковой Источник: ru.pinterest.com И сразу захотелось улыбнуться, правда? Источник: ru.pinterest.com

Деликатная полоска, контрастная и четкая, а также геометрические узоры добавляют образу графичности. И смотрятся весело.

Жаккард

Жаккард только набирает популярность, но как же красиво он смотрится Источник: ru.pinterest.com Кстати, жаккард отлично применим и к изделиям из флиса Источник: ru.pinterest.com

Наверное, самый трендовый вариант, но самый сложный в поисках: наши производители еще не успели оценить его по достоинству. Есть мнение, что жаккард не приживется, оставшись мимолетным веянием, но это не мешает носить его прямо сейчас.

Наполнение: не только пух

Если говорить о стандартной зимней базе, то это удлиненный пуховик ниже колена или до пят: свободный или приталенный, с поясом — как вам больше нравится. База есть база, ее сложно испортить (разве что если нашить на нее чрезмерное количество фактуры).

Базовая модель зимнего пуховика Источник: ru.pinterest.com Стеганые, на манер одеяла, тоже все еще популярны (и очень комфортны для зимы) Источник: ru.pinterest.com

Выбирая зимнюю вещь, важно думать не только о красоте, но и о тепле. Рынок предлагает множество вариантов на любой бюджет: натуральный пух, синтетические и бионаполнители.

— У натурального пуха крупные пушинки, которые лучше сохраняют форму и объем. Гагачий пух — еще теплее, но встречается редко и относится к люксовому сегменту. Утиный пух годится на температуру от -8 до -15 градусов, — объясняет стилист Вероника Костюченко.

Утепляться сегодня можно красиво, и необязательно носить только черное. Просто обрабатывайте светлые зимние вещи водоотталкивающей пропиткой Источник: ru.pinterest.com Цвет хаки уверенно пробивает себе дорогу в сторону базы Источник: ru.pinterest.com

Современные синтетические материалы (холлофайбер, синтепух, альполюкс) по своим свойствам если и уступают натуральному пуху, то совсем немного. Они легкие, хорошо сохраняют тепло, обладают отличной гигроскопичностью и проще в уходе. Кроме того, они обычно дешевле.

— Теплота зависит от объема наполнения: для Сибири подходит плотность в 250–300 г/м — на взрослую куртку обычно уходит 1,5–2 метра наполнителя. Это толстый, пышный сибирский пуховик или «зимнее одеяло», в котором не страшно выйти в -30, — комментирует Вероника Костюченко.

Набирают популярность искусственная шерсть, целлюлозные бионаполнители и растительный биопух. Это экологичный выбор для тех, кто следит за устойчивой модой. Плотность — выше: для приличной куртки понадобится минимум 300–400 г/м.

Производители обычно пишут только материал: например, 100% полиэстер или 70% шерсть, 30% полиэстер. Редко когда плотность прописана на вшивной этикетке внутри, поэтому толщину придется проверять вручную.

— Слегка захватите куртку пальцами на груди или спине: толщина меньше 1,5 см — это демисезон или еврозима (100–150 граммов наполнителя на метр), толщина 2–2,5 см — стандартная зима до -20 (200 г/м), толщина 3 см и больше годится на суровые сибирские морозы (250–350 г/м), — подсказывает стилист.