НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

с-в.

 751мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Город Гостиница возле храма На 55 номеров: в Ярославле выдали разрешение на строительство отеля на Волжской набережной

На 55 номеров: в Ярославле выдали разрешение на строительство отеля на Волжской набережной

Что известно о проекте

89
Такой проект бутик-отеля в центре Ярославля представили в 2021 году | Источник: департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской областиТакой проект бутик-отеля в центре Ярославля представили в 2021 году | Источник: департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Такой проект бутик-отеля в центре Ярославля представили в 2021 году

Источник:

департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области

В Ярославле выдали разрешение на строительство новой гостиницы на Волжской набережной в Ярославле. По информации регионального Минстроя, произошло это 2 декабря 2025 года.

«Разрешение выдано ООО „ИНТЕР-отель“ до 2 декабря 2028 года. 19 декабря 2025 были внесены изменения в документ: вместо 30+ номеров стало 55», — пояснили в Министерстве строительства Ярославской области порталу 76.RU.

Напомним, застройщик «ИНТЕР-отель» более десяти лет работал над проектом пятизвездочного бутик-отеля в зоне ЮНЕСКО на Волжской набережной в районе дома № 1. В 2012 году, когда мэром Ярославля был Евгений Урлашов, власти отказали в выдаче разрешения. Этому предшествовало проведение народного опроса, участники которого выступили против строительства. Застройщик попытался оспорить отказ в суде, но проиграл.

Новый виток в истории случился в 2017 году, когда соглашение о сотрудничестве по проекту подписали экс-губернатор Дмитрий Миронов и российский миллиардер Алексей Репик. Застройщиком осталась та же фирма «ИНТЕР-отель». Тогда власти региона указали, что будущее строительство пойдет в рамках возрождения и регенерации исторических памятников. По распоряжению губернатора, землю под гостиницу выдали без проведения торгов в аренду на пять лет. После этого застройщик начал разрабатывать новый проект, но в 2020 году его завернули из-за выявленных нарушений.

Что известно о застройщике

ООО «Интер-отель» образовано в 2007 году, зарегистрировано в Ярославле. Директор ООО «Интер-отель» — Алексей Фризер (он же директор АО «Санаторий „Малые Соли“ в Некрасовском районе Ярославской области). Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“ из Москвы, занимающееся недвижимостью. Директором компании является Валерия Даева.

В 2021 году проектировщики представили обновленный вариант будущей гостиницы, территорию под стройку обнесли забором. Однако в ноябре 2024 году Министерство строительства Ярославской области вновь отказало в выдаче разрешения на строительство, ссылаясь на то, что из Минкультуры России пришли сведения об отсутствии согласования проекта Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Застройщик обратился в арбитражный суд для оспаривания этого решения, так как посчитал, что отсутствие согласования от ИКОМОС не является основанием для отказа.

В октябре 2025 года суд встал на сторону компании, сославшись на то, что вопросы выдачи разрешений на строительство в Российской Федерации регламентируются градостроительным законодательством и в перечне документов, которые должен представить застройщик для получения разрешения на строительство, не предусмотрено предоставление согласования от ИКОМОС. В итоге суд обязал Министерство строительства выдать документ.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Отель Строительство Разрешение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Рекомендуем