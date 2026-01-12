На 55 номеров: в Ярославле выдали разрешение на строительство отеля на Волжской набережной

Такой проект бутик-отеля в центре Ярославля представили в 2021 году Источник: департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области

В Ярославле выдали разрешение на строительство новой гостиницы на Волжской набережной в Ярославле. По информации регионального Минстроя, произошло это 2 декабря 2025 года.

«Разрешение выдано ООО „ИНТЕР-отель“ до 2 декабря 2028 года. 19 декабря 2025 были внесены изменения в документ: вместо 30+ номеров стало 55», — пояснили в Министерстве строительства Ярославской области порталу 76.RU.

Напомним, застройщик «ИНТЕР-отель» более десяти лет работал над проектом пятизвездочного бутик-отеля в зоне ЮНЕСКО на Волжской набережной в районе дома № 1. В 2012 году, когда мэром Ярославля был Евгений Урлашов, власти отказали в выдаче разрешения. Этому предшествовало проведение народного опроса, участники которого выступили против строительства. Застройщик попытался оспорить отказ в суде, но проиграл.

Новый виток в истории случился в 2017 году, когда соглашение о сотрудничестве по проекту подписали экс-губернатор Дмитрий Миронов и российский миллиардер Алексей Репик. Застройщиком осталась та же фирма «ИНТЕР-отель». Тогда власти региона указали, что будущее строительство пойдет в рамках возрождения и регенерации исторических памятников. По распоряжению губернатора, землю под гостиницу выдали без проведения торгов в аренду на пять лет. После этого застройщик начал разрабатывать новый проект, но в 2020 году его завернули из-за выявленных нарушений.

Что известно о застройщике Узнать ООО «Интер-отель» образовано в 2007 году, зарегистрировано в Ярославле. Директор ООО «Интер-отель» — Алексей Фризер (он же директор АО «Санаторий „Малые Соли“ в Некрасовском районе Ярославской области). Основной вид деятельности — оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания. Единственным владельцем фирмы является акционерное общество «УК „Валдай“ из Москвы, занимающееся недвижимостью. Директором компании является Валерия Даева.

В 2021 году проектировщики представили обновленный вариант будущей гостиницы, территорию под стройку обнесли забором. Однако в ноябре 2024 году Министерство строительства Ярославской области вновь отказало в выдаче разрешения на строительство, ссылаясь на то, что из Минкультуры России пришли сведения об отсутствии согласования проекта Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Застройщик обратился в арбитражный суд для оспаривания этого решения, так как посчитал, что отсутствие согласования от ИКОМОС не является основанием для отказа.