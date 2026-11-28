В Новый год хочется выглядеть особенно нарядно Источник: Freepik.com

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Касается это не только компании и настроения, но и праздничного наряда.

Наступающий год пройдет под знаком Красной Огненной Козы — так что в тренде все оттенки пламени: от алого до золотистого. Правда, WGSN — агентство, которое прогнозирует тренды, — главным цветом 2027 года назвало Luminous Blue, глубокий светящийся синий. Получается, выбор есть: подстроиться под символ года или под прогноз тренд-хантеров.

Корреспондент NGS55.RU собрала несколько образов с маркетплейсов для главной зимней ночи.

Платье-комбинация и слингбэки

Платье-комбинация давно обосновалось в гардеробе многих девушек. С правильными аксессуарами оно легко превращается в вечерний наряд — в таких образах на мероприятиях нередко появляются знаменитости.

Ирина Шейк и ее платье-комбинация Источник: @irinashayk* Айза Анохина в белом Источник: @aizalovesam*

Для нашего образа мы взяли платье в пол: так оно смотрится эффектнее, хотя можно рассмотреть и варианты покороче. Цена — 1546 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Само по себе платье выглядит довольно расслабленно — сохраним этот минимализм. Чтобы не утяжелять образ, сделаем акцент на аксессуарах: крупные серьги за 326 рублей и колье за 713. Такая бижутерия смотрится гармонично.

Что касается обуви, то и тут минимализм в тренде, особенно с акцентом на вытянутые линии силуэта. Поэтому отлично подойдут черные туфли-слингбэки. Мы выбрали полупрозрачную пару на небольшом каблуке за 3814 рублей.

Если образу не хватает строгости, дополните его обычным пиджаком.

Итого весь образ обойдется в 6399 рублей.

Синее платье с драпировкой

Если ищете сдержанный, но нарядный вариант — присмотритесь к платью в пол с открытыми плечами и драпировкой. Главным цветом наступающего года выбрали глубокий светящийся синий, поэтому мы подобрали максимально близкий оттенок. Правда, сиять придется самим, ткань тут без блеска.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Приталенный силуэт подчеркнет фигуру, а легкие струящиеся линии делают наряд интереснее. Драпировка — один из актуальных приемов в вечерней моде: она позволяет лаконичному платью выглядеть эффектно. Цена — 5557 рублей.

Добавим массивные серьги с фактурной поверхностью за 444 рубля и браслет за 505 рублей. Эти аксессуары станут акцентами образа.

На ноги — белые туфли-слингбэки на небольшом каблуке за 1416 рублей.

Итого: 7 922 рубля .

Юбка с золотыми пайетками и асимметричный топ

Этот вариант для тех, кто хочет добавить в новогодний образ блеска, но не готов надевать сияющее платье. Можно выбрать юбку с золотыми пайетками за 1106 рублей, а остальные элементы оставить сдержанными. Так получится баланс между праздничным сиянием и лаконичностью.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Дополняем образ асимметричным топом с открытым плечом за 1455 рублей. Его простой крой уравновешивает фактурную юбку и не отвлекает от нее внимания. С одной стороны — сдержанно, с другой — празднично.

Чтобы визуально вытянуть силуэт, можно рассмотреть черные сапоги на невысоком каблуке за 4038 рублей.

С украшениями советуем не перебарщивать: пайетки уже создают яркий акцент. Поэтому на руку можно добавить один массивный браслет за 740 рублей. Он дополнит наряд, но не сделает его перегруженным.

Итого — 7339 рублей .

Платье-пиджак и красная сумка: строгий новогодний образ

Если предпочитаете более строгие образы, присмотритесь к платью-пиджаку. Такой фасон сочетает элементы классики и вечернего наряда, отлично подойдет и для корпоратива. Мы выбрали модель за 9343 рубля — с четкой линией плеч и рюшами на подоле.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Из украшений подойдут квадратные серьги под серебро с матовой текстурой за 184 рубля. На ноги — черные туфли на каблуке с завязками за 3651 рубль. Они подчеркнут щиколотки и добавят образу легкости.

Яркий акцент — красная сумка за 1167 рублей. Она добавит цветовой контраст и станет практичной деталью.

Весь образ обойдется в 14 345 рублей .

Мятное платье макси и пудровый клатч: романтичный новогодний образ

При выборе новогоднего образа необязательно ориентироваться только на тренды — можно взять любой понравившийся оттенок. Если хочется вдохновиться образами знаменитостей, присмотритесь к нежному наряду Эль Фаннинг: ее образ на «Грэмми» — воплощение женственности.

Эль Фаннинг в мятно-зеленом цвете от Ralph Lauren Источник: legion-media.com

На маркетплейсе мы подобрали платье мятного оттенка длины макси за 11 706 рублей. Легкий цвет и струящийся силуэт выглядят достаточно торжественно, поэтому дополнять его большим количеством деталей не нужно. К такому нежному образу отлично подойдет пудровый клатч за 1785 рублей.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В качестве украшений можно взять неброские серьги за 330 рублей. На ноги — босоножки за 1000 рублей.

Комплект подойдет тем, кто хочет выглядеть на празднике романтично и изящно. Стоимость полного образа — 14 821 рубль .