Регистрировать смартфоны придется с 1 марта 2027 года, но не всем Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 ноября.

У школы в Афганистане произошел взрыв

В Афганистане возле средней школы произошел взрыв. 10 человек погибли, еще 110 получили ранения. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Абдул Матин Кани, их публикует в своих соцсетях афганское частное СМИ TOLO news.

Причиной происшествия стало то, что на воздух взлетели взрывчатые вещества, которые хранились для проведения горных работ на трассе, ведущей в соседнюю провинцию. Об этом рассказал директор по информации и культуре провинции Кунар, в центре которой происходят события.

Представитель МВД охарактеризовал причины трагедии как «леность и безрассудство», добавив, что расследование еще ведется и о подробностях сообщат позднее. Пострадавшие доставлены в провинциальную больницу, часть перевезены по домам.

В Таиланде погибла россиянка

В одном из отелей Паттайи в Таиланде произошла трагедия: скончалась 27-летняя россиянка Рената Сираева. Инцидент произошел после конфликта с ее индийским бойфрендом.

«Сообщение об инциденте в гостинице поступило в дежурную часть около 11:30 по местному времени (07:30 мск) 27 ноября», — рассказали в полиции.

Правоохранительные органы опросили сотрудников и постояльцев. Выяснилось, что около 04:00 по местному времени (00:00 мск) между парой произошла ссора, после которой мужчина спустился к персоналу и сообщил о смерти женщины.

В номере нашли следы крови, разбитое зеркало и выломанную дверь. У мужчины были царапины на голове и порезы на левом предплечье. Точная причина смерти пока не установлена, ее выясняют судмедэксперты.

Бойфренд россиянки утверждает, что у девушки ночью случилось обострение биполярного расстройства, и она закрылась в ванной. Мужчина испугался за нее и выбил дверь.

Во время ссоры он ударил девушку, но травмы не были серьезными. После этого он лег спать, а утром обнаружил ее мертвой. Перед обращением в полицию он якобы посоветовался со знакомым.

Криминалисты обнаружили в номере пустые упаковки лекарств для лечения депрессии и биполярного расстройства. Их связь с трагедией пока не установлена.

Люди начнут платить за технологический сбор

В Минпромторге объяснили, как компании будут рассчитывать и уплачивать новый технический сбор. Постановление правительства утвердило соответствующие правила.

Расчет технического сбора будет осуществляться автоматически. Процесс простой: компания вводит товар в оборот и отправляет уведомление в систему маркировки, как и сейчас. На основании этих данных государственная информационная система промышленности (ГИСП) самостоятельно вычислит сумму сбора и направит ее плательщику.

Оплатить сбор необходимо в течение 10 рабочих дней после получения уведомления:

Если оплата поступила полностью, ГИСП в течение суток сформирует подтверждение и передаст его в систему маркировки, что позволит ввести товар в оборот. Данные об оплате также поступят в налоговую службу.

Если оплата неполная, плательщику будет направлено уведомление. Если деньги не поступят в течение семи рабочих дней, заявка будет отклонена.

Если случайно уплачена сумма больше необходимой, излишек будет возвращен по заявлению компании в том же порядке, что и налоги.

На начальном этапе сбор будет распространяться только на товары с обязательной маркировкой: ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты. Размер сбора фиксирован и рассчитывается за единицу продукции. Ставки были опубликованы в октябре, что позволило компаниям заранее учесть эти расходы в своих планах и договорах с поставщиками.

Сбор начнёт действовать с 1 декабря 2026 года. Полученные средства будут направлены на дополнительную поддержку российской радиоэлектронной промышленности.

Дачники начнут оплачивать электричество по новым тарифам

Правительство утвердило новые тарифы на электроэнергию для членов садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Введен единый понижающий коэффициент, который будет применяться ко всем договорам с поставщиками, независимо от местоположения участка.

На сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщается, что теперь тарифы будут уменьшены с применением коэффициента от 0,7 до 1 независимо от формы договора и расположения участка.

Ранее льготный тариф действовал только для СНТ, которые заключали коллективный договор с поставщиком. Если же владелец участка оформлял договор самостоятельно, он платил по тарифу для городских или сельских жителей.

Согласно новым правилам, оба варианта договора будут равнозначны, и место расположения участка (в городе, селе или за их пределами) не будет иметь значения.

В ФАС пояснили, что благодаря этим изменениям садоводы и дачники смогут платить за электроэнергию меньше. Однако применение понижающего коэффициента будет зависеть от решения, принятого в конкретном регионе.

Центробанк ужесточил правила слежки за кредитками

Центробанк утвердил новые правила для единой системы учета платежных карт, которые начали действовать с 28 ноября. Теперь наличие нескольких кредитных карт у одного человека может стать причиной для проверки.

В системе будут собраны сведения о количестве платежных карт, принадлежащих одному человеку. Также в ней будут указаны его ИНН, номер и вид карты, используемой для перевода средств, или номер заблокированной карты.

Национальная система платежных карт (НСПК) будет предоставлять банкам доступ к этой системе и обеспечивать ежедневный круглосуточный прием, обработку и хранение данных.

Названы важные условия, при которых можно не платить за воду

За воду можно не платить, если из вашего крана она течет ржавой. В этом случае собственники квартир имеют право потребовать перерасчета или полного освобождения от платы за водоснабжение на период, когда услуга не соответствовала установленным стандартам. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

По его словам, это право предусмотрено Жилищным кодексом. Ржавая вода рассматривается как услуга ненадлежащего качества, поэтому плата за нее не должна взиматься в полном объеме.

Для оформления перерасчета необходимо зафиксировать факт проблемы. Для этого нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, ТСЖ или водоканала.

«Диспетчер обязан зарегистрировать заявку, присвоить ей номер и согласовать с вами время проверки. Специалист приедет, отберет пробы воды и составит акт, в котором укажет дату и время проверки, характер нарушения — цвет, запах, мутность, а также результаты замеров и подписи участников», — сообщил Лябихов.

Но бывает и так, что проверка не состоялась. В этом случае жильцы могут оформить акт сами — вместе с соседями. Узнать о том, как правильно это сделать, можно здесь.

Школьникам сократили зимние каникулы

В 2026/2027 учебном году зимние каникулы для школьников сократили на один день. В минпросвещения рассказали о продолжительности новогодних каникул для детей.

«Продолжительность зимних каникул для учащихся составит 11 дней, что на 1 день короче, чем в прошлом году. При этом суммарная продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается образовательными организациями с ориентиром на требования Роспотребнадзора, чтобы дети отдыхали достаточно и восстанавливали силы для успешного освоения образовательной программы», — пояснили ТАСС в министерстве.

Также в Минпросвещения подчеркнули, что школы имеют право самостоятельно определять длительность каникул в течение учебного года. Однако при этом они обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора. Такая практика позволяет учащимся полноценно отдыхать и восстанавливать силы перед началом занятий.

Telegram предупредил владельцев iPhone об угрозе взлома

Владельцы iPhone, пользующиеся мессенджером Telegram, стали получать уведомления о рисках, связанных с использованием устаревших версий операционной системы iOS. Под угрозой могут оказаться личные данные и учетные записи.

В Telegram настоятельно рекомендуют обновить операционную систему для повышения безопасности своих устройств. В инструкции предлагается зайти в настройки смартфона, выбрать раздел «Основные», затем перейти к пункту «Обновление ПО» и установить самую свежую версию iOS.

Сооснователь Telegram Павел Дуров пояснил, что рассылка уведомлений связана с участившимися хакерскими атаками на iPhone. По его словам, даже посещение веб-сайтов может привести к взлому устройства, если на нем установлена устаревшая операционная система.

Россиян обяжут регистрировать смартфоны

С 1 марта 2027 года россиянам, приобретающим смартфоны за границей, придется вносить их в базу данных IMEI-номеров. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Для телефонов, самостоятельно ввезенных из-за границы после 1 марта 2027 года, будет предусмотрена процедура регистрации», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

IMEI — это уникальный 15-значный номер устройств с поддержкой сотовой связи: телефона, планшета, умных часов. Его присваивают на заводе-изготовителе, изменить нельзя. По этому коду устройство однозначно определяют в сети оператора. С 6 августа 2026 года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для операторов связи за оформление сим-карт мигрантам без указания IMEI в договоре. За нарушение предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Отмечается, что база IMEI-номеров предназначена для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенничества. Боярский подчеркнул, что устройства, официально продаваемые в России, будут регистрироваться поставщиками.

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