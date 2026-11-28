Опасные концентрации тяжелых металлов нашли в речной рыбе Источник: Nationthailand.com / X

В реках Таиланда обнаружили опасный уровень мышьяка и свинца. Большие концентрации этих металлов нашли в речных моллюсках, рыбе и креветках. Из-за этого туристов призвали отказаться от употребления их в пищу.

Анализы, проведенные на севере и северо-востоке Таиланда, выявили превышение концентрации мышьяка и свинца, пишет Agence France-Presse. Мышьяк и свинец нашли в реках Сай и Кок. Пробы на тяжелые металлы также брали Руак, Меконге и Салуине.

Мышьяк попадает в эти реки с рудников в Мьянме, где добывают золото и редкоземельные металлы. В начале ноября в приграничном тайском районе Маэсай даже пришлось приостановить подачу водопроводной воды в 14 деревень: мышьяка там было почти в 30 раз больше нормы.

Жители выступили с призывом защитить реки Кок, Сай, Руак, Меконг и Салуин Источник: Nationthailand.com / X

Как пишет Nаtionthailand, на текущей неделе Таиланд и Мьянма согласовали трехлетний совместный план по борьбе с загрязнением рек. Контроль качества воды в 12 пунктах по обе стороны границы планируют начать с декабря 2026 года. При этом договориться о приостановке работ на рудниках пока не удалось.

По информации Telegram-канала Baza, посольство России в Таиланде призвало туристов отказаться от купания в реках, где действуют санитарные ограничения, пить исключительно обработанную вод, исключив из рациона местную речную рыбу.