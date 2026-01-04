На дорогах упряжки, на месте ТЮЗа — стройка: как жил зимний Ярославль десятки лет назад

Зимой в Ярославле, конечно, красиво: деревья покрыты «серебром», все украшено гирляндами. Но без минусов никуда: нечищенные дороги, проблемы с электричеством.
К этой реальности мы привыкли. А как жили раньше? Благодаря архивным кадрам Виктора Латышева, который преподавал в средней школе № 36, мы можем взглянуть на прошлое города.
В новом выпуске «Ретро Ярославль» предлагаем вам вернуться на десятки лет назад, чтобы посмотреть на жизнь горожан зимой.
