На дорогах упряжки, на месте ТЮЗа — стройка: как жил зимний Ярославль десятки лет назад

На дорогах упряжки, на месте ТЮЗа — стройка: как жил зимний Ярославль десятки лет назад

Ностальгический фоторепортаж

201
И кони, и автомобили вперемешку | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36И кони, и автомобили вперемешку | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

И кони, и автомобили вперемешку

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Зимой в Ярославле, конечно, красиво: деревья покрыты «серебром», все украшено гирляндами. Но без минусов никуда: нечищенные дороги, проблемы с электричеством.

К этой реальности мы привыкли. А как жили раньше? Благодаря архивным кадрам Виктора Латышева, который преподавал в средней школе № 36, мы можем взглянуть на прошлое города.

В новом выпуске «Ретро Ярославль» предлагаем вам вернуться на десятки лет назад, чтобы посмотреть на жизнь горожан зимой.

Елку ставят на этом месте и сейчас | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Елку ставят на этом месте и сейчас | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Елку ставят на этом месте и сейчас

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
На горе явно ажиотаж | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36На горе явно ажиотаж | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

На горе явно ажиотаж

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Все горожане заняты делами | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Все горожане заняты делами | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Все горожане заняты делами

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Не сказать, что дороги идеально убраны | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Не сказать, что дороги идеально убраны | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Не сказать, что дороги идеально убраны

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Строительство ТЮЗа зимой 1977 года | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Строительство ТЮЗа зимой 1977 года | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Строительство ТЮЗа зимой 1977 года

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Так выглядела площадь Юности | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Так выглядела площадь Юности | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Так выглядела площадь Юности

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Советская площадь выглядит как каток | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Советская площадь выглядит как каток | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Советская площадь выглядит как каток

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Возле Ротонды, оказывается, был забор | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Возле Ротонды, оказывается, был забор | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Возле Ротонды, оказывается, был забор

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Метель в Петропавловском парке | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Метель в Петропавловском парке | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Метель в Петропавловском парке

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36
Так выглядел Леонтьевский храм до реставрации | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Так выглядел Леонтьевский храм до реставрации | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Так выглядел Леонтьевский храм до реставрации

Источник:
Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Рекомендуем к просмотру другие подборки ретро фотографий Ярославля:

Гость
2 минуты
"Зимой в Ярославле, конечно, красиво: деревья покрыты «серебром»" - Серебро на деревьях теперь редкость зимой - голые чёрные скелеты.
