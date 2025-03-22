Строили мост, ездили на трамвае в Волковский: чем ярославцы занимались 60 лет назад — редкие фото

Вы когда-нибудь представляли, каким Ярославль был 40, 50 или 60 лет назад? Что тогда строили тогда, где горожане гуляли, как выглядели улицы? В рубрике «Ретро Ярославль» показываем столицу Золотого кольца во времена СССР. Для нового выпуска мы взяли фотографии Виктора Латышева из музея Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36.

Виктор Латышев родился в 1919 году в Ростове. Будущий учитель прошел Советско-финскую и Великую Отечественную войны. После фронта в 1946 году поступил в ЯГПУ им. Ушинского, по окончании которого был распределен в среднюю женскую школу № 36. Преподавал историю и географию. В 1950 году Латышев создал в школе кружок «Юный историк», в котором изучали историю Ярославского края. В 1962 году в школе был открыт музей Боевой и Трудовой славы. За всю жизнь учителя не раз награждали и приписывали звания за заслуги перед Ярославлем. Виктор Латышев умер 8 марта 2004 года.