НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 769мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,64
EUR 91,43
Северное сияние
Что горит под Ярославлем
Ярославец — о жизни после теракта
Ярославль времен СССР
«Остров-призрак»
Где можно оформить льготную ипотеку
Причал показался из-под воды
Сбили женщину с коляской
Куда ездят лечиться россияне
Новый способ записи к врачам
Город Ретро Ярославль фоторепортаж Строили мост, ездили на трамвае в Волковский: чем ярославцы занимались 60 лет назад — редкие фото

Строили мост, ездили на трамвае в Волковский: чем ярославцы занимались 60 лет назад — редкие фото

Новый выпуск рубрики «Ретро Ярославль»

2 379
14 комментариев
Октябрьский мост в процессе строительства. Фото сделано в 1964 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Октябрьский мост в процессе строительства. Фото сделано в 1964 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Октябрьский мост в процессе строительства. Фото сделано в 1964 году

Источник:

Вы когда-нибудь представляли, каким Ярославль был 40, 50 или 60 лет назад? Что тогда строили тогда, где горожане гуляли, как выглядели улицы? В рубрике «Ретро Ярославль» показываем столицу Золотого кольца во времена СССР. Для нового выпуска мы взяли фотографии Виктора Латышева из музея Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36.

Виктор Латышев родился в 1919 году в Ростове. Будущий учитель прошел Советско-финскую и Великую Отечественную войны. После фронта в 1946 году поступил в ЯГПУ им. Ушинского, по окончании которого был распределен в среднюю женскую школу № 36. Преподавал историю и географию. В 1950 году Латышев создал в школе кружок «Юный историк», в котором изучали историю Ярославского края. В 1962 году в школе был открыт музей Боевой и Трудовой славы. За всю жизнь учителя не раз награждали и приписывали звания за заслуги перед Ярославлем. Виктор Латышев умер 8 марта 2004 года.

В фотографиях Виктора Латышева Ярославль строится, развивается и меняется.

Волковский театр расширяют, а по улице Ушинского ездит трамвай | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Волковский театр расширяют, а по улице Ушинского ездит трамвай | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Волковский театр расширяют, а по улице Ушинского ездит трамвай

Источник:
Это памятник Федору Волкову, который откроют в 1973 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Это памятник Федору Волкову, который откроют в 1973 году | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Это памятник Федору Волкову, который откроют в 1973 году

Источник:
Раньше на Первомайской улице гуляли прямо по проезжей части | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Раньше на Первомайской улице гуляли прямо по проезжей части | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Раньше на Первомайской улице гуляли прямо по проезжей части

Источник:
Вот так раньше выглядела Волжская набережная | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вот так раньше выглядела Волжская набережная | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вот так раньше выглядела Волжская набережная

Источник:
В 1966 Октябрьский мост открыли | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В 1966 Октябрьский мост открыли | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В 1966 Октябрьский мост открыли

Источник:
Школьников привлекали к работе | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Школьников привлекали к работе | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Школьников привлекали к работе

Источник:
В беседке на набережной отдыхали парочками | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36В беседке на набережной отдыхали парочками | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

В беседке на набережной отдыхали парочками

Источник:
Раньше ДК Добрынина назывался иначе | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Раньше ДК Добрынина назывался иначе | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Раньше ДК Добрынина назывался иначе

Источник:
Вот так отмечали открытие Толбухинского моста | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вот так отмечали открытие Толбухинского моста | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вот так отмечали открытие Толбухинского моста

Источник:
За разрезанием ленточки наблюдает толпа ярославцев | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36За разрезанием ленточки наблюдает толпа ярославцев | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

За разрезанием ленточки наблюдает толпа ярославцев

Источник:
ПО ТЕМЕ
Ретро фото Фото города Старый город Центр города Фотографии города
Лайк
LIKE10
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Ярпортал
4 часа
Школьников и сейчас надо к работам привлекать.
Гость
3 часа
Если раньше досрочно сдавали объекты, то теперь просрочно-это в лучшем случае.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление