Стало известно, когда закончится реконструкция популярного кафе фастфуда в самом центре Ярославля

Стало известно, когда откроется «Вкусно — и точка» в центре Ярославля. Кафе на улице Свободы, 59 закрыли еще 24 июля. Как сообщили 76.RU в пресс-службе сети, в здании проходит полная реконструкция.
«Мы обновляем декор пространства и расширяем количество посадочных мест для комфорта гостей сети», — рассказали в компании.
Предварительно вновь открыть заведение для посетителей планируют в конце октября 2026 года. А пока рядом с закрытым заведением компания поставила точку питания на колесах — фудтрак с едой.
Остальные предприятия быстрого обслуживания в городе работают в штатном режиме. В других заведениях пока никаких работ не планируется.
«Закрытия и реконструкции других точек в этом году не предвидятся», — отметили в пресс-службе «Вкусно — и точка».
Сезон веранд на некоторых улицах Ярославля в этом году закончился досрочно: на Кирова «летки» убрали в начале августа, поскольку там приступили к работам в рамках создания пешеходного центра.