Стало известно, когда закончится реконструкция популярного кафе фастфуда в самом центре Ярославля

Когда в Ярославле откроется «Вкусно — и точка» на Свободе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, когда откроется «Вкусно — и точка» в центре Ярославля. Кафе на улице Свободы, 59 закрыли еще 24 июля. Как сообщили 76.RU в пресс-службе сети, в здании проходит полная реконструкция.

«Мы обновляем декор пространства и расширяем количество посадочных мест для комфорта гостей сети», — рассказали в компании.

Предварительно вновь открыть заведение для посетителей планируют в конце октября 2026 года. А пока рядом с закрытым заведением компания поставила точку питания на колесах — фудтрак с едой.

Заведение обнесли профнастилом Источник: Александр Куренной / 76.RU Рабочие занимаются ремонтом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для удобства горожан установили фудтрак Источник: Александр Куренной / 76.RU

Остальные предприятия быстрого обслуживания в городе работают в штатном режиме. В других заведениях пока никаких работ не планируется.

«Закрытия и реконструкции других точек в этом году не предвидятся», — отметили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Фургончик стоит на парковке за кафе Источник: Александр Куренной / 76.RU