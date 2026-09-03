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Город Стало известно, когда закончится реконструкция популярного кафе фастфуда в самом центре Ярославля

Стало известно, когда закончится реконструкция популярного кафе фастфуда в самом центре Ярославля

Заведение «Вкусно — и точка» закрыли еще летом

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Когда в Ярославле откроется «Вкусно&nbsp;— и точка» на Свободе | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда в Ярославле откроется «Вкусно&nbsp;— и точка» на Свободе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда в Ярославле откроется «Вкусно — и точка» на Свободе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стало известно, когда откроется «Вкусно — и точка» в центре Ярославля. Кафе на улице Свободы, 59 закрыли еще 24 июля. Как сообщили 76.RU в пресс-службе сети, в здании проходит полная реконструкция.

«Мы обновляем декор пространства и расширяем количество посадочных мест для комфорта гостей сети», — рассказали в компании.

Предварительно вновь открыть заведение для посетителей планируют в конце октября 2026 года. А пока рядом с закрытым заведением компания поставила точку питания на колесах — фудтрак с едой.

Заведение обнесли профнастилом | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗаведение обнесли профнастилом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Заведение обнесли профнастилом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рабочие занимаются ремонтом | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие занимаются ремонтом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие занимаются ремонтом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для удобства горожан установили фудтрак | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля удобства горожан установили фудтрак | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для удобства горожан установили фудтрак

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Остальные предприятия быстрого обслуживания в городе работают в штатном режиме. В других заведениях пока никаких работ не планируется.

«Закрытия и реконструкции других точек в этом году не предвидятся», — отметили в пресс-службе «Вкусно — и точка».

Фургончик стоит на парковке за кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RUФургончик стоит на парковке за кафе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фургончик стоит на парковке за кафе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сезон веранд на некоторых улицах Ярославля в этом году закончился досрочно: на Кирова «летки» убрали в начале августа, поскольку там приступили к работам в рамках создания пешеходного центра.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Ресторан Вкусно — и точка Реконструкция Закрытие Срок
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