Тело нашли в машине: в ярославском суде начали рассматривать громкое дело об убийстве

Обвиняемый свою вину признал Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле начался судебный процесс по громкому делу об убийстве повара. На скамье подсудимых — Дмитрий Венедиктов. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 «Убийство».

Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на два года.

Дело рассмаривается в Ярославском районном суде с участием присяжных заседателей.

«С такой инициативой выступила защита подсудимого», — поясняли ранее порталу 76.RU в суде.

Некоторое время шло формирование состава присяжных. Первое заседание по существу вопроса состоялось в понедельник, 31 августа.

Представители обвиняемого и потерпевшей стороны пока не дают комментариев СМИ.

Напомним, тело 59-летнего повара из Ярославля нашли 6 апреля в его же машине на парковке в проезде Домостроителей в Заволжском районе. До этого две недели мужчина числился пропавшим. Следователи предположили, что его убил 50-летний сосед по даче — между ними существовал давний конфликт. Предварительно было установлено, что в погибшего выстрелили из охотничьего ружья и ударили ножом в грудь.

Близкие убитого рассказали, что в день исчезновения он выехал с дачи и направлялся домой в Ярославль. Стоянка, на которой в итоге обнаружили автомобиль с мертвым владельцем, по словам его друзей, находится в стороне от той дороги, по которой он обычно ездил. Близкие предполагают, что мужчину убили, погрузили в машину и потом отогнали автомобиль на эту парковку.